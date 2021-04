Lass mit deinem Talent Papier-Träume fliegen

Hallo Teresa, Papier hat es dir angetan. Was ist der Reiz an diesem "Rohstoff" für die Kreationen, die du in deiner Papeterie präsentierst?

Teresa Scheicher: Papier und ich – es ist eine unendliche Geschichte. Ich war schon als Kind in Papier vernarrt. Habe oft im Büro meines Vaters gespielt, hatte immer Papier in der Hand. Zum Zeichnen, zum Schreiben und zum Falten.

Teresa Scheicher in ihrer Papeterie in Wien

Wie bist du auf die Idee gekommen, in Wien eine Papeterie zu eröffnen?

Teresa Scheicher: 2016 habe ich mich einfach getraut, einen eigenen Laden in Wien aufzumachen. Das war natürlich auch ein wenig verrückt, aber mir war klar: Hätte ich mich damals nicht getraut, hätte ich mir mein Leben lang gedacht, dass ich es hätte ausprobieren sollen.

Was macht Papier so spannend für dich?

Teresa Scheicher: Gute Frage ... Papier ist ein so vielseitiges Medium. Wenn ein leeres Blatt Papier vor mir liegt, dann ist es nicht so, dass es große Fragezeichen in mir auslöst. Sondern ganz im Gegenteil, für mich ist ein leeres Blatt Papier eine Einladung, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Perfect match: Origami-Talent trifft auf Papierliebhaberin.

Du hast ein besonderes Talent für Origami-Kraniche. Wie kam es zu diesem "Markenzeichen"?

Teresa Scheicher: Das war eigentlich ein glücklicher Zufall. Ich habe 2016, kurz bevor ich meine Papeterie eröffnet haben, online ein DIY Package zum Basteln bestellt. Darin waren auch eine Origami-Anleitung für den Kranich und Papier zum Falten enthalten. Ich habe das Papier sofort 'verfaltet'. Seit diesem Zeitpunkt bin ich regelrecht fasziniert von Origami. Damals habe ich nicht mein Talent gefunden, vielmehr hat das Talent mich gefunden. Ich hatte dann bei der Eröffnung ganz viele Kraniche aufgehängt, eigentlich nicht zum Verkauf, sondern als Dekoration. Nach und nach kamen immer mehr Kunden, die unbedingt meine Kraniche haben wollten. So wurde der Kranich mein Markenzeichen. Heute experimentiere ich viel mit Musterungen und Farbkombinationen, ich bin immer extrem nervös, wenn ich neues, spannendes Papier entdecke. Das muss ich dann gleich daheim ausprobieren und drauf los falten. Da halte ich es einfach nicht aus, meine Finger still zu halten.

Teresa Scheicher Paperbird Papeterie Wien

Welche Talente vereinst du in der Origami-Technik und deinen vielfältigen Papier-Kreationen?

Teresa Scheicher: Kreativität ist die Basis, aber es kommt dann auf Präzision und Fingerfertigkeit an – und ein Auge fürs Detail ist sicherlich ein guter Bonus. Die Kombination daraus macht meine Arbeit aus. Und das konnte ich einfach gut, schon als Kind. Falten, schreiben, basteln ... das war kein reiner Zeitvertreib, sondern schon immer echte Leidenschaft. Das macht Talent dann glaube ich auch aus: Dass man, egal was man macht, immer wieder darauf zurückkommt. Ich habe eigentlich Modedesign in Berlin studiert und mir war klar: Ich will nach der Ausbildung etwas Eigenes machen und nicht nur reproduzieren. Und da bin ich dann wieder zum Papier zurückgekehrt und bis heute dabeigeblieben.

Teresa, wenn du dich selbst beschreiben müsstet: Welche drei Eigenschaften sind für dich charakteristisch?

Teresa Scheicher: Was mich sicher ausmacht, sind mein Auge fürs Detail und meine Vorstellungskraft. Mein Freund sagt immer, ich sehe so viele kleine Dinge, die sonst übersehen werden. Und daraus entwickle ich meine Kreationen, ich kombiniere sehr gerne Dinge, die auf den ersten Blick auch nicht zusammengehören und lasse so Neues entstehen.

ORGANICS by Red Bull Black Orange meets Origami Kranich

Was bedeutet "#talentcomesnaturally" für dich?

Teresa Scheicher: Talent kann man nicht erzwingen, jeder hat eine Gabe, die für sich einzigartig ist. In jedem schlummert ein Talent. Oft muss man es selbst herausfinden, was das eigene Talent ist. Manchmal muss man es aber nicht suchen, sondern es findet einen. Wenn es soweit ist, wirst du es gleich merken – dieses Gefühl, wenn etwas zu 100 Prozent passt, leicht von der Hand geht und es dich einfach nicht mehr loslässt. Dann hast du dein individuelles Talent gefunden.

Wo findest du immer wieder Inspirationen für deine Papeterie?

Teresa Scheicher: Das ist ganz unterschiedlich. Online habe ich unzählige Inspirationsquellen, bei denen ich mir immer wieder Inputs holen. Außerdem gehe ich mit offenen Augen durch die Welt. Ich habe vielleicht auch ein Talent dafür, einen sehr guten Blick für die spannenden Details von Dingen zu haben. Und dann, wenn ich in einem Papierladen bin, geht mit mir sowieso die Phantasie durch – wenn ich das Papier rieche, mit den Fingern darüberstreiche. Die Haptik ist einfach einzigartig.

Hast du noch Tipps für die vielen Talente da draußen?

Teresa Scheicher: Egal, worin dein Talent liegt – behalte dir deine Neugierde und deine Leidenschaft für die kleinen Dinge. Denn genau diese machen deine Einzigartigkeit, deinen Charakter aus und auch dein Talent unverwechselbar. Und sei mutig und authentisch in dem, was du machst. Denn nur dann kannst du deine Träumen in die Realität umsetzen.