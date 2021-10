ORGANICS TALENTVILLE: Melting Pot der kreativen Talente

: In jedem von uns stecken einzigartige Talente, sie sind so unterschiedlich und 'bunt' wie wir selbst. Jeder von uns wird mit ganz individuellen Talenten geboren. Manche entdecken sie sehr früh, manche etwas später. Aber sicher ist: Sie bereichern unser Leben. Um genau diese Talente geht es am Samstag, den 6. November 2021 bei

Talent comes naturally. ORGANICS by Red Bull ist davon überzeugt, dass in …

Marina Hoermanseder ist der Upcoming Star in der internationalen Modeszene. Die Wienerin kombiniert in ihren Kollektionen progressive Schnittführung mit Fetisch-Elementen, experimentiert mit starken Gegensätzen und spielt mit der Schönheit des Unkonventionellen. Präzise an den Körper angepasste Lederkorsetts und fulminante Schnallenkonstruktionen werden mit zart fließenden Stoffen variiert und lassen die individuelle Handschrift der Modedesignerin erkennen – die auch Lady Gaga oder Rihanna beeindruckt hat. Vor kurzem hat sie mit „Hoermanseder“ zudem eine neue Ready-to-Wear Brand gelauncht und in Berlin der Modewelt präsentiert.

Marina Hoermanseder ist der Upcoming Star in der internationalen Modeszene. Die Wienerin kombiniert in ihren Kollektionen progressive Schnittführung mit Fetisch-Elementen, experimentiert mit starken Gegensätzen und spielt mit der Schönheit des Unkonventionellen. Präzise an den Körper angepasste Lederkorsetts und fulminante Schnallenkonstruktionen werden mit zart fließenden Stoffen variiert und lassen die individuelle Handschrift der Modedesignerin erkennen – die auch Lady Gaga oder Rihanna beeindruckt hat. Vor kurzem hat sie mit „Hoermanseder“ zudem eine neue Ready-to-Wear Brand gelauncht und in Berlin der Modewelt präsentiert.

Marina Hoermanseder ist der Upcoming Star in der internationalen Modeszene. Die Wienerin kombiniert in ihren Kollektionen progressive Schnittführung mit Fetisch-Elementen, experimentiert mit starken Gegensätzen und spielt mit der Schönheit des Unkonventionellen. Präzise an den Körper angepasste Lederkorsetts und fulminante Schnallenkonstruktionen werden mit zart fließenden Stoffen variiert und lassen die individuelle Handschrift der Modedesignerin erkennen – die auch Lady Gaga oder Rihanna beeindruckt hat. Vor kurzem hat sie mit „Hoermanseder“ zudem eine neue Ready-to-Wear Brand gelauncht und in Berlin der Modewelt präsentiert.