Orchester und Rhythm-Game - osu! trifft auf Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic ist ohnehin ein sehr besonderer Kultur-Mix. Hier trifft Hip Hop auf ein Orchester. Als großer Fan des Musikspiels osu! fühlte sich die Gamerin Justaggie während dieses Konzerts natürlich pudelwohl. Aber bei einem der Stücke, dem Persischen Marsch, dachte sie sich: Das wäre perfekt für osu!.

Als ich den Persischen Marsch auf dem Red Bull Symphonic gehört hatte, dachte ich mir: Das wäre eine tolle osu!-Map! Justaggie

1 Min Teaser: Red Bull Symphonic 2025 Zum 200-jährigen Jubiläum von Johann Strauss kehrt Red Bull Symphonic mit Camo & Krooked und Christian Kolonovits nach Wien zurück.

Was ist osu!?

Das Genre der Rhythmusspiele erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Spätestens mit dem Boom von Guitar Hero zum Ende der 2000er kamen diese auch im Mainstream an. Ein großer Teil dieser Titel hat ihren Ursprung in der japanischen Spielhalle, wo auch in der heutigen Zeit noch ganze Stockwerke von Arcades für genau diese Art von Spiel genutzt werden.

Rhythmusspiele sind ein großer Teil der japanischen Arcade © Matthias Regge

Im Vergleich zu Games wie Dance Dance Revolution, Taiko no Tatsujin oder Beatmania kommt osu! aber nicht aus den Game Centern Asiens. Es wurde 2007 für den PC veröffentlicht und hatte später sogar Portierungen für den Nintendo DS. Bei uns sind die Spiele der osu!-Reihe unter dem Namen Elite Beat Agents erschienen.

Elite Beat Agents ist osu! für den westlichen Markt © Nintendo

Das Gameplay von osu! eignet sich auch perfekt für den Retro-Handheld von Nintendo. Im Rhythmus der Musik erscheinen Kreise und Linien, die man mit dem Stylus entlangfahren oder antippen muss. Am PC kann man dafür natürlich auch eine Maus nutzen, viele erfahrene Spieler schwören aber auch hier auf Stifte, wie die eines Grafiktabletts.

Songs, die man in osu! spielen kann, wird Beat-Map genannt. Mittlerweile gibt es Werkzeuge, mit denen die Community eben solche Maps selbst erstellen kann. Damit ist es im Grunde möglich, jegliches Lied als Level für osu! zu konvertieren. Die Qualität dieser Level hängt natürlich von dem Können des entsprechenden Mappers ab.

Zwei besonders talentierte Köpfe hinter diesen Custom-Beat-Maps sind Tomadoi und Aureola. Nachdem Justaggie die Idee für die Konvertierung des Persischen Marsches in Form einer osu!-Stage kam, waren sie die Künstler, die sich dann an die Umsetzung gemacht haben.

Die Köpfe hinter der Beat-Map

Tomadoi und Aureola sind beides echte osu!-Veteranen, die im Fall von Tomadoi sogar bereits seit 12 Jahren das Spiel spielen. Besonders die Community um den Titel wird von beiden stark hervorgehoben.

Durch osu! konnte ich unglaublich viele talentierte Artists entdecken, die ich sonst niemals gefunden hätte. Aureola

Als wir mit ihnen darüber gesprochen haben, was für sie bei der Erstellung einer neuen Beat-Map wichtig ist, haben sie einen spannenden Einblick in ihren Workflow gegeben. Tomadoi betont, dass es immer ein Drahtseilakt zwischen dem Spaß-Faktor und der Herausforderung ist, welche die Stage liefern soll.

Meine höchste Priorität beim Mappen ist, dass sich der Player beim Spielen auch wohl fühlt, aber trotzdem eine Challenge hat. Tomadoi

Aureola betont auch wie wichtig bei osu! das Zusammenspiel von Musik und der Platzierung der Muster ist. Erst dadurch kann diese befriedigende Synergie zwischen Gameplay und Musik geschaffen werden, bei der ein:e Spieler:in das Gefühl hat wirklich Teil des Songs zu sein.

Objekte [müssen] sowohl vom rhythmischen als auch vom visuellen Aspekt den Song gut repräsentieren. Aureola

Die fertige Beat-Map zum Persischen Marsch hat sich dann natürlich sofort Fedoragoose zur Brust genommen, welcher Teil des osu!-Nationalteams ist. In unserem Video zeigt gibt er uns einen Einblick in sein Können und erklärt noch einmal die Spielweise des Games.

osu!-Tipps für Einsteiger

Wenn ihr nun Lust habt, selbst einmal in die Welt von osu! abzutauchen, hat Federalgoose auch direkt noch ein wertvolle Tipps für den Einstieg parat:

“Gewöhnt euch so früh wie möglich daran, Maus und Keyboard gleichzeitig zu verwenden.” - Zu Beginn ist es für viele Spieler:innen intuitiver, die einzelnen Muster und Noten mit einem Klick der Maus zu treffen. Allerdings könnt ihr wesentlich schneller und akkurater sein, wenn ihr für diese “Klicks” Tasten auf eurer Tastatur verwendet. Damit muss sich eure Maushand lediglich um die Bewegung des Cursors kümmern. - “Das macht auch einen späteren Umstieg auf ein Grafiktablet leichter, solltet ihr euch dafür entscheiden, so eines für osu! zu kaufen.”

“Macht in euren Windows-Settings die Zeigerbeschleunigung aus.” - Feedoragoose fügt hier auch hinzu, dass ihr das vielleicht ohnehin schon wisst, wenn ihr Shooter-Spieler seid. Ohne dieses Setting ist euer Cursor immer gleich schnell. Egal wie schnell ihr eure Maus bewegt. Damit ist es erst möglich eure Bewegung korrekt einzuschätzen.

“Spielt viele unterschiedliche Maps. Wenn ihr eine Map nicht schafft, probiert sie nochmal, aber wenn ihr sie beim 3. oder 4. Versuch immer noch nicht schafft - spielt eine andere.” - Fahrt euch nicht zu sehr fest. Unterschiedliche Songs fordern jeweils andere Fähigkeiten. Spielt ihr eine Vielzahl an Maps, lernt ihr immer wieder neue Techniken.