Overwatch 2: Alles, was ihr zum neuen Multiplayer-Shooter wissen müsst

Overwatch 2 erscheint am 04. Oktober 2022 für PC (via Battle.net) und Konsolen. Den neuen Multiplayer-Shooter könnt ihr also auf PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und sogar Nintendo Switch spielen. Lediglich die Einzelspielerkampagne lässt noch bis zum Jahr 2023 auf sich warten, zunächst erscheint also lediglich der PvP-Multiplayer-Part.