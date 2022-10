Overwatch 2 Test: Verfeinerung der Helden-Formel

Sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass sich die Rollenspiel- und Strategieprofis von Blizzard Entertainment zu neuen Ufern aufmachten und – kurz nach dem MOBA-Game Heroes of the Storm – mit Overwatch mal eben das Genre der Helden-Shooter aus dem Boden stampften . Seit Anfang Oktober 2022 steht mit Overwatch 2 endlich der Nachfolger in den Startlöchern. Im Test liefern wir dir 5 Gründe, warum du dir den Multiplayer-Shooter nicht entgehen lassen solltest .