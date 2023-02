Overwatch 2: Mit diesen Ultimate-Kombos knackt ihr die Checkpoints

Auch du hast dir sicher schon an so manchem Checkpoint in

Wenn D.Va die Selbstzerstörung ihres Mechs zündet, sollten Spieler der feindlichen Mannschaft schnellstens Schutz suchen. Doch was, wenn auf einmal zwei sich selbstzerstörende Kampfroboter aus verschiedenen Winkeln heranfliegen? Durch die Duplikat-Fähigkeit von Echo kannst du für kurze Zeit die Gestalt eines Helden des Gegnerteams annehmen. Wenn sich in den gegenüberstehenden Linien also eine D.Va befindet, kannst du diese kopieren und mit dem richtigen Timing zusammen mit der deines eigenen Teams zwei Bomben auf dem Schlachtfeld zünden (Double-Bomb). Am ertragreichsten ist die Kombination auf freien Flächen mit eindimensionalen Schutzmöglichkeiten wie Havana, Route 66 oder Rialto.