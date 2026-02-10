Alles auf Anfang: Das bringt die neue Season von Overwatch

Selten wird ein etablierter E-Sport-Titel so durchgeschüttelt wie Overwatch 2 mit dem Update zu seiner 20. Season. Ein einschneidender Change: Das Spiel wird umbenannt. Die Nummer 2 wird gestrichen und Activision Blizzard kehrt wieder zurück zum universellen Namen "Overwatch". Allerdings erwarten euch mit dem neusten Patch noch einige weitere Änderungen.

01 Neue Helden

Season 20 kommt mit insgesamt 10 neuen Helden © Activision Blizzard

Über das Jahr sollen insgesamt 10 neue veröffentlicht werden. 5 von ihnen gehen direkt mit dem Update am 10.01. live:

Dominia

Endlich ein neuer Poke-Tank: Dominia © Activision Blizzard

Rolle: Tank

Genau wie Sigma wird Dominia als Poke-Tank klassifiziert. Erfrischend, wenn man bedenkt, dass diese Rolle primär von Charakteren dominiert wird, die mit ihren Gegnern eher auf Tuchfühlung sein wollen.

Mit ihren Fähigkeiten kann sie das Movement gegnerischer Helden durch Knock-Backs oder Barrieren kontrollieren. Auch ihr Ultimate, Parnoptikum, kann dafür genutzt werden Feinde in einzusperren und anschließend mit einer Detonation Schaden zu verursachen.

Emre

Shooter-Fans kommen bei Emre auf ihre Kosten © Activision Blizzard

Rolle: Schaden

Spielerisch erinnert Emre vermutlich am meisten an Soldier: 76. Sein Gewehr schießt allerdings nicht vollautomatisch, sondern in 3er-Bursts. Er kann zudem seine Waffe mit der sekundären Feuerfunktion anlegen und damit die Reichweite und Präzision erhöhen. Freunde klassischer Militär-Shooter werden sich mit Emre also sofort wohl fühlen.

Optional kann er kurzzeitig eine Pistole ausrüsten. Während er diese führt ist eine Bewegungsgeschwindigkeit und Sprungkraft erhöht. Sein Ultimate hingegen verstärkt seine Angriffe und lässt explosive Schüsse abfeuern, mit denen er gegnerische Spieler:innen in Schach halten kann.

Mizuki

Mizuki ist ein trickreicher Support-Held © Activision Blizzard

Rolle: Unterstützung

Mizuki macht seinem Ninja-Look alle Ehre. Sein Katashiro-Anker ist eine trickreiche Fähigkeit, mit der ihr euch sowohl fortbewegen, als auch an die Usprungsposition zurück teleportieren könnt.

Die Projektile von ihm prallen an Wänden ab, was es euch ermöglicht um Ecken zu feuern. Seine passive Fähigkeit heilt umstehende Verbündete, solltet ihr Schaden verursachen. Mit seinem Hut kann er andere Spieler:innen aber auch direkt heilen. Kehrt dieser zu ihm zurück, erhält auch Mizuki einen Teil seiner verlorenen HP zurück.

Die Kekkai-Zuflucht, seine Ultimate, erschafft eine Bubble, welche nicht nur für durchgehende Heilung sorgt, sondern auch gegnerische Projektile abwehrt.

Anran

Anran möchte immer mitten im Getümmel sein © Activision Blizzard

Rolle: Schaden

Anran möchte am liebsten immer nah an ihren Gegnern sein. Dafür kann sie unter anderem ihr Lauffeuer benutzen, ein Skill, welcher euch nach vorne stürmen und Schaden verursachen lässt. Dank ihren tanzenden Flammen kann sie dann nicht nur Damage austeilen, sondern auch noch selbst jeglichen Schaden entgehen.

Sollte das aber einmal schief gehen, kehrt Anran durch ihre ultimative Fähigkeit, wie ein Phönix, nach dem Ableben direkt zurück. Sie kann diese aber auch nutzen, während sie noch lebendig ist. Dann wird sie ähnlich wie Lauffeuer dazu genutzt, nach vorne zu preschen. Allerdings folgt auf den Dash dann eine Explosion, die zusätzlich Gegner brennen lässt.

Mit ihrem Ultimate und der Möglichkeit, Schaden zu entgehen, wird Anran sicher ein Dorn im Auge vieler Spieler:innen sein.

Jetpack Cat

Wortwörtlich eine Rescue-Cat! © Activision Blizzard

Rolle: Unterstützung

Endlich ist sie spielbar: Die Jetpack Cat ist mit diesem Update endlich Teil von Overwatch.

Aus der Luft kann sie Verbündete mit Heilungsdarts versorgen oder sie an einer Rettungsleine durch die Map bewegen. Dank ihrer Fähigkeit Frenetischer Flug erhöht sie ihr Tempo und kann noch schneller an den Orten sein, an denen sie gebraucht wird.

Mit ihrer Ultimate stürzt sie zu Boden, wirft Gegner in der Nähe um und kann sogar einen Feind direkt an sich binden. Damit hat sie dann die Option, wilden Schabernack zu verursachen.

02 Sub-Klassen für alle Helden

Die Klassen aller Helden werden etwas granularer. Damit erhalten Charaktere innerhalb derselben Rolle nun unterschiedliche passive Buffs, bezogen auf ihre Sub-Klasse:

Tank

Frontbrecher: Schnelleres Movement bei niedrigen HP und verringert erhaltenen Crit-Damage. (Mauga, Orisa, Roadhog, Zarya)

Vorprescher: Lebensregeneration während man sich in der Luft befindet. (D.Va, Doomfist, Winston, Wrecking Ball)

Bollwerk: Verringerter Knock-Back und weniger anfällig gegen Slows. (Dominia, Hazard, Junker Queen, Ramattra, Reinhardt, Sigma)

Schaden

Scharfschütze: Crits verringern Cooldowns auf Movement-Skills. (Ashe, Cassidy, Hanzo, Sojourn, Widowmaker)

Flankierer: Medikits heilen für größere Menge. (Anran, Genji, Reaper, Tracer, Vendetta, Venture)

Spezialist: Abschüsse erhöhen kurzzeitig den Reload-Speed. (Bastion, Emre, Junkrat, Mei, Solider: 76, Symmetra, Torbjörn)

Aufklärer: Feinde, die ihr getroffen habt und die über weniger als die Hälfte ihrer HP verfügen, werden euch durch Wände angezeigt. (Echo, Freja, Pharah, Sombra)

Unterstützung

Taktiker: Es ist möglich, mehr Ladung als nötig für deinen Ultimate zu sammeln, die nach einer Nutzung auch weiter verfügbar sind. (Ana, Baptiste, Jetpack Cat, Lúcio, Zenyatta)

Sanitäter: Heilung, die ihr an Mitspieler:innen verursacht, heilt euch selbst auch. (Kiriko, Lifeweaver, Mercy, Moira)

Überlebenskünstler: Movement-Skills regenerieren eure HP. (Brigitte, Illari, Juno, Mizuki, Wuyang)

03 Klares Zeichen für einen Neuanfang

Das die 20. Season von Overwatch einen neuen Start für den Titel darstellen soll, ist klar. Die starken Einschnitte und Änderungen am Spielsystem sind hier das beste Beispiel. Aber Activision Blizzard möchte diesen Umstand unmissverständlich allen Spieler:innen klar machen. Aus diesem Grund wird der Titel umbenannt. Aus Overwatch 2 wird wieder einfach “Overwatch”.

Das mag natürlich nun trivial wirken. Aber damit senden die Entwickler ein klares Zeichen: Die Entscheidungen der vergangenen Jahre sollen begradigt werden.

Aktuell spaltet dieser Neuanfang die Community. Viele sehen in den einschneidenden Änderungen die Rettung des Spiels. Andere haben Respekt und sorgen sich um die Balance des Titels. Gerade der Release von fünf neuen Helden sorgt noch für Kopfschmerzen. Ungeachtet dessen, ob sich diese Entscheidung als etwas Gutes oder Schlechtes herausstellen wird, ist dies vermutlich eine der aufregendsten Zeiten innerhalb der Overwatch-Szene.