Die Stimmen von Overwatch 2!

Nach einigen Jahren der Wartezeit ist Overwatch 2 endlich erschienen und löst damit den ersten Teil des Hero-Shooters ab. Seit dem ursprünglichen Release von Teil 1 ist die Auswahl an Spielbaren Charakteren stetig gewachsen. Sie alle glänzen mit einzigartigen Fähigkeiten und ikonischen Voice-Lines. Wir verraten euch, wer hinter den Stimmen der Overwatch-Helden steckt.

01 Ana

Ihr Alter von 60 Jahren sieht man der 60-jährigen Kopfgeldjägerin mit biotischem Gewehr nicht wirklich an. Die Ägypterin Aysha Selim ist die Originalstimme von Ana. Als Synchron-Regisseurin arbeite sie erfolgreich bei Masreya Media in Kairo. Im Deutschen wird Ana von Martina Treger gesprochen, die auch schon Sharon Stone ihre Stimme lieh.

Ana hat ihre Feinde (und Freunde) im Visier © Activision Blizzard

02 Ashe

Jennifer Hale vertont Ashe im Original. Als Schauspielerin konnte man sie in den Serien Charmed und Emergency Room erleben. Im deutschen spricht Nana Spier die Heldin. Man kennt sie auch als die deutsche Stimme von Sarah Michelle Gellar und Drew Barrymore.

Explosive Lady: Ashe © Activision Blizzard

03 Baptiste

Benz Antoine , die englische Stimme von Baptiste, sieht dem Charakter fast verwechselnd ähnlich. Der deutsche Voice-Actor, Sascha Rotermund, teilt diese Eigenschaft nicht. Er ist in vielen Hörspielen und Hörbüchern zu hören. Zum Beispiel im Roman zu The Mandalorian oder Stranger Things.

Immer für das Team da: Baptiste © Activision Blizzard

04 Bastion

Kampfroboter Bastion hat keine Stimme im eigentlichen Sinne, seine vom Computer erzeugten Laute stammen aus dem Sound/FX-Studio von Blizzard.

Kampfroboter Bastion © Activision Blizzard

05 Brigitte

Im deutschen wird Brigitte von Regina Beckhaus gesprochen. Man kennt sie auch als Asuka aus InuYasha. Ihre englisch Variante ist Matilda Smedius .

Brigitte kommt mit einer Heilkeule und einem Schild © Activision Blizzard

06 Doomfist

Der amerikanische Schauspieler Sahr Ngauja h vertont Doomfist auf Englisch. In der Marvel-Serie zu Luke Cage hat er Anansi gespielt. Bei uns ist Tobias Meister zu hören. Er ist die deutsche Stimme von Robert Downey Jr., Brad Pitt und Jack Black.

Vom Damage Dealer zum Heiler: Doomfist © Activision Blizzard

07 D.Va

Hinter der Stimme der blutjungen, ehemaligen Pro-Gamerin, und heutigen Mechpilotin D.Vaalias Hana Song steckt die 1983 in Los Angeles geborene Charlet Chung . Sie war bereits in TV-Serien wie Chuck, Weeds oder Desperate Housewives in Nebenrollen zu sehen und hat auch Seraph in Call of Duty: Black Ops III gespielt. Im Deutschen wird die Rolle von Julia Meynen gesprochen, die unter anderen auch als Ayumi Yoshida in Detektiv Conan zu hören ist.

"Nerf this!" - D.Va kämpft sogar ohne Mech © Activision Blizzard

08 Echo

World of Warcraft: Shadowlands, Quantum Break und FallOut 4 sind nur ein paar der Referenzen von Jeannie Bolet , der englischen Stimme von Echo. Die deutsche Ranja Bonalana kennt man bei uns als Jordana Brewster, welche Mia in der Fast & Furious-Reihe spielt. In Games hat man sie in Far Cry 3: Blood Dragon und Watch Dogs hören können.

Blaue Robo-Dame: Echo © Activision Blizzard

09 Genji

Der coole Cyborg Ninja/Abenteurer Genji wird gekonnt von Gaku Space vertont. Dieser hat Akuma in Street Fighter: Assassin's Fist gesprochen und war auch in How I Met Your Mother in einer Folge als Date von Robin zu sehen. Der deutsch-japanische Schauspieler Yusuke Yamazaki ist die deutsche Stimme von Genji.

Genji kämpft mit Schwert und Wurfsternen © Activision Blizzard

10 Hanzo

Mit seinem Sturmbogen ist der Söldner Hanzo eine imposante Erscheinung. Schauspieler Paul Nakauchi leiht dem Auftragskiller seine Stimme und war nicht nur in einer Folge von StarTrek: Deep Space Nine zu sehen, sondern lieh auch unzähligen Videogame-Charakteren bereits seine Stimme. So war er in Diablo III genauso zu hören wie auch in Lost Planet 3 oder No More Heroes. Bernd Vollbrecht ist die deutsche Stimme von Hanzo und bisher bekannt als Antonio Banderas, Greg Kinnear und auch LeVar Burton (Lt. Cmdr. Geordi La Forge).

Bogenschütze Hanzo kann auch Drachen beschwören © Activision Blizzard

11 Junkrat

Ein besonders angenehmer Zeitgenosse dürfte Junkrat wohl nicht sein. Dafür leiht zumindest Chris Parson dem bekennenden Anarchisten und Bombenbastler seine Stimme. Parson ist ein Sprecher, der vor allem in Dokumentationen zu hören ist. Videospieler könnten ihn zum Beispiel als Yusuf Tazim in Assassin'sCreed: Revelations gehört haben. Junkrats deutsche Stimme ist Manuel Straube , er war unter anderem als Martin Freeman in Der Hobbit zu hören, und als Stewie in Family Guy – eine Rolle, die er seit seinem 15. Lebensjahr spricht.

Junkrat sorgt immer für Bombenstimmung © Activision Blizzard

12 Kiriko

Das neuste Mitglied von Overwatch ist die Japanerin Kiriko. Ihr englische Stimme kommt von Sally Amaki . Sie hat bereits in Anime wie Fate und Kaguya-Sama: Love is war mitgesprochen.

Auf den Fuchs gekommen: Kiriko ist die neue Supporterin © Blizzard Entertainment

13 Lucio

Internationaler DJ & Freiheitskämpfer ist die Jobbeschreibung für Lucio. Seine englische Stimme Jonny Cruz war etwa als James Martinez in Don't Trust the B---- in Apartment 23 zu sehen und als Jordan Cross im neuesten Hitman zu hören. Der deutsche Sprecher Leonhard Mahlich ist auch die Stammstimme von Chris Pratt.

Lucio bringt Beats auf Battlefield © Activision Blizzard

14 Cole Cassidy

Als Kopfgeldjäger aus Santa Fé konnte Matthew Mercer gewonnen werden, der in unzähligen Zeichentrickfilmen und vor allem auch Animes zu hören ist. Er ist Tony Stark (Iron Man) in Rise of Technovore und Leon S. Kennedy in Resident Evil Damnation/Vendetta. Doch auch die Liste der Aufträge aus der Videospielindustrie ist lang. Das trifft auch auf die deutsche Stimme Torben Liebrecht zu, der sowohl als Darsteller, als auch als Synchronsprecher von Tom Hardy und Chiwetel Ejiofor im Einsatz ist.

Cole Cassidy sagt euch gerne wie spät es ist... High Noon! © Activision Blizzard

15 Mei

Die 31 Jahre alte Klimaforscherin Mei wird von der chinesischen Schauspielerin Zhang Yu gesprochen. In der Videospielindustrie hat sie zuletzt 2011 als Senior Animator für American McGees Alice: Madness Returns gearbeitet. Vor allem Yu-Gi-Oh!-Fans dürfte die Stimme der japanisch-deutschen Synchronsprecherin Rubina Kuraoka bekannt vorkommen. Sie spricht Tea Gardner.

In Overwatch 2 ist Mei nicht mehr ganz so anstrengend wie in Teil 1 © Activision Blizzard

16 Mercy

Angela Ziegler aka. Mercy ist eine wahrlich himmlische Erscheinung. Die internationale Stimme von Mercy ist die deutsche Schauspielerin Lucie Pohl , die neben diversen deutschen Produktionen auch in Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind zu sehen war. Lucie Pohl spricht Mercy allerdings nicht in der deutschen Fassung. Diese Aufgabe übernahm Farina Brock , die schon Mary-Kate Olsen synchronisierte.

Helden sterben nicht. Vor allem nicht, wenn Mercy hinter ihnen steht. © Activision Blizzard

17 Moira

Als Schauspielerin war die Irin Genevieve O'Reilly schon in Matrix Reloaded und Revolutions zu sehen. Zuletzt in der Star Wars-Serie Andor. Passenderweise ist bei uns Alexandra Lange die Stimme von Moira. Sie ist die direkte Synchronsprecherin von Genevieve.

Heilerin Moira ist aktuell extrem spielstark © Activision Blizzard

18 Orisa

Cherrelle Skeete spricht Orisa im englischen. Sie war bereits in einigen Serien und Kurzfilmen zu sehen. Ihre Stimme war auch in World of Warcraft: Battle for Azeroth zu hören. Auch die deutsche Stimme, Dela Dabulamanzi , hat Videospiel-Erfahrung. Ihre letzte Rolle neben Orisa war in Cyberpunk 2077. Sie vertont auch Okoye aus dem Marvel Cinematic Universe.

Die Mecha-Zentaurin Orisa schützt ihr Team © Activision Blizzard

19 Pharah

Fariha Amari, auch genannt Pharah, ist die Sicherheitschefin bei Helix Security International in Ägypten. Als Stimme für sie wurde die Schauspielerin Jen Cohn ausgewählt. Sie hat schon Ursa in der beliebten TV-Serie Avatar gesprochen und war auch in GTA IV, Red Dead Redemption und Star Wars: The Old Republic zu hören. Die deutsche Stimme von Pharah ist Ghadah Al-Akel , die bereits eine Vielzahl von Synchronrollen hatte. Zum Beispiel Fujiko Mine in der Lupin-III-Animeserie.

Mit Raketen im Werfer und im Rucksack: Pharah © Activision Blizzard

20 Reaper

Reaper wollen wir auf keinen Fall im Dunklen begegnen. Schon eher seiner englischen Stimme Keith Ferguson . Die Liste der Videospiele und Zeichentrickserien, in denen Ferguson mitwirkte, ist beinahe unüberschaubar. Doom 3, EverQuest II, The Matrix: Path ofNeo, Final Fantasy XII, Infamous, Batman: ArkhamAsylum, ... - Reapers deutsche Stimme Torsten Michaelis ist dafür durch Synchronisationen von Wesley Snipes, Martin Lawrence, Sean Bean und Chris Tucker bekannt.

Unheil aus den Schatten: Reaper teilt mächtig aus © Activision Blizzard

21 Reinhardt

Mit seiner mächtigen Nahkampfwaffe, dem Raketenhammer, pflegt Reinhardt die Traditionen der deutschen Ritter. Seine englische Stimme Darin De Paul war unter anderemin Halo Wars 2 zu hören, er ist aber auch ArdynIzunia in Final Fantasy XV . Reinhards deutsche Stimme ist Gerhard Jilka .

Deutsche Effizienz: Reinhardt schützt sein Team! © Activision Blizzard

Roadhog

Wir verlieren hier lieber kein Wort über den Modegeschmack von Mako Rutledge alias Roadhog. Josh Petersdorf zieht sich nicht nur besser an, er war auch schon in World of Warcraft: Legion zu hören. Die deutsche Stimme Milton Welsh konnte man unter anderen als Adewale Akinnuoye-Agbaje (als Killer Croc) in Suicide Squad erleben.

A fairer hook for all © Blizzard

22 Sigma

Boris Hiestand ist nicht nur Schauspieler und Voice-Actor. Er ist auch ein Director. Zu hören war er bisher in Diablo: Immortal, Assassin's Creed: Valhalla und Ori and the Will of the Wisps. Sein deutsches Sigma-Pendant ist Richard Gonlag .

Sigma war der 31. Charakter in Overwatch © Activision Blizzard

23 Soldier: 76

Fred Tatasciore ist die Stimme des mysteriösen Soldier: 76. Es gibt kaum eine bekannte Zeichentrickserie der letzten 20 Jahre, in der er nicht eine größere Rolle gesprochen hatte. Er ist Qui-Gon Jinn in Star Wars: The Clone Wars, Hulk in Ultimate Spider-Man, den Avengers und Hulk and the Agents of S.M.A.S.H., und Slade Wilson/Deathstroke bei Young Justice. Seit 1994 wirkte er zudem in rund 60 Videospielen mit. Die deutsche Stimme Martin Keßler kennt man unter anderen als Nicolas Cage, Bruce Campbell oder auch Tim Allen.

Soldier: 76 ist der simpelste Shooter-Held © Activision Blizzard

24 Sombra

Sombra ist perfekt getarnt und wird im Original auch genauso perfekt von Carolina Ravassa gesprochen. Die Schauspielerin hatte schon einige kleinere TV- und Filmrollen. Sie war zum Beispiel in Grand Theft Auto V als Taliana Martinez zu hören. Für die deutsche Stimme von Sombra wurde Lara Trautmann engagiert, die bereits in vielen Spieleproduktionen wie als junge Lara Croft in Rise of the Tomb Raider und Reporterin Piper in Fallout 4 mitwirkte. Unter dem Künstlernamen Lara Loft ist sie außerdem auf Twitch und Youtube unterwegs.

Sombra flankiert gerne das gegnerische Team © Activision Blizzard

25 Sojourn

Auch Sojourn ist relativ neu im Overwatch-Roster. Im englischen wird sie von Cherise Boothe gesprochen. Sie ist auch in Return to Monkey Island und Horizon Forbidden West zu hören. Als Schauspielerin har sie unter anderem in Westworld mitgespielt.

Sojourn kombiniert Schaden mit Movement-Fähigkeiten © Blizzard Entertainment

26 Symmetra

Die indische Kämpferin Satya Vaswanialias Symmetra wird von Anjali Bhimani gesprochen. Sie war schon in diversen Filmen und TV-Serien wie Lie to Me, oder als Nina Patel in Modern Family zu sehen. Spielt ihr Overwatch auf Deutsch, hört ihr Sanam Afrashteh als Symmetra. Sie ist auch die Stimme von Wonder Woman Gal Gadot in Batman v Superman: Dawn of Justice.

Symmetra platziert Portale und Selbstschussanlagen © Activision Blizzard

27 Torbjörn

Torbjörn ist ein schwedischer Waffeningenieur und wird vortrefflich von Keith Silverstein gesprochen. Auch er war schon bei unzähligen Filmen, TV-Serien und Videogames als Sprecher dabei. Er ist zum Beispiel die Stimme von Zasalamel in der Soul Calibur-Reihe, Bash bei den Skylanders oder Vector the Crocodile in diversen Sonic-Ablegern. Stefan Gossler , die deutsche Stimme von Jackie Chan, ist in der heimischen Version als Torbjörn zu hören.

Törbjorn ist kein Fantasy-Zwerg. Er ist lediglich sehr klein. © Activision Blizzard

28 Tracer

Die britische Heldin Tracer wird mit wunderbarem englischen Akzent von Cara Theobold gesprochen. Von 2012 bis 2013 war sie als Ivy Stuart in der Erfolgsserie Downtown Abbey zu sehen. Die deutsche Stimme, Luisa Wietzorek , war auch schon Tristana in League of Legends.

Britischer Charme: Tracer © Activision Blizzard

29 Widowmaker

Die aus Frankreich stammende Auftragsmörderin Amélie Lacroix hat die Stimme der Französin Chloé Hollings . Hollings war in den letzten Jahren mehrmals im französischen Fernsehen zu sehen. Widowmaker wird auf Deutsch von Vera Teltz gesprochen.

Widowmaker lässt ihre Feinde nicht aus dem Auge © Activision Blizzard

30 Winston

Wo Winston auftaucht bleibt kein Auge trocken! Gesprochen wird er von dem, vor allem bei Anime-Fans sehr bekannten, Crispin Freeman . Doch egal ob Balder in Bayonetta 2, Siegfried in Soul Calibur III – die Synchronisation von Videospielen ist ihm alles andere als fremd. Sein deutscher Kollege Matti Klemm ist ein deutscher Fernseh-, Radio- und Synchronsprecher, der etwa auch Mark Sheppard in Supernatural spricht.

Winston ist auch in Overwatch 2 eine sehr gute Option © Blizzard Entertainment

31 Wrecking Ball

Zeit ein paar Siege zu hamstern © Activision Blizzard

32 Zarya

Ihre Partikelkanone macht Aleksandra Zaryanova zu einem mächtigen Tank-Charakter. Die Schauspielerin Dolya Gavanski liefert die passende Stimme. Sie war in den letzten Jahren vor allem in Nebenrollen im britischen Fernsehen, und kleineren Kinoproduktionen zu sehen. Katharina Spiering ist die deutsche Stimme von Zarya.

Luminosity usually win when Spree plays as Zarya © Blizzard

33 Zenyatta

Der reisende Guru Tekhartha Zenyatta bekommt seine passende Stimme von Feodor Chin . Der in San Francisco geborene Schauspieler war bereits als Meister Splinter in Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows oder Weyland Yutani in Aliens: Colonial Marines zu hören. Die deutsche Stimme Frank Schaff war in den ersten 33 Folgen von Benjamin Blümchen dessen Freund Otto, genauso wie der nach sieben Folgen gestrichene Bruder von Bibi Blocksberg. Aktuell ist er die deutsche Stimme von Jarvis, dem Computerassistenten von Tony Stark in den Marvel-Filmen.

Zenyatta kombiniert Heilung und massiven Schaden © Activision Blizzard