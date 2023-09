Skydive-Veteran Paul Steiner mit dem nächsten Streich

Wie passen ein Heißluftballon, ein Kajak und ein Fallschirmspringer zusammen? Auf den ersten Blick gar nicht – aber der erste Blick ist nicht der Maßstab für Paul Steiner. Nicht umsonst sagt der heute 60-Jährige aus Mattsee über sich selbst: "Der Nervenkitzel war immer schon mein Leben. Ich liebe die Herausforderung. Immer wieder Neues auszuprobieren, um mich an meine eigenen physischen und physischen Grenzen heranzutasten, treiben mich immer weiter an." Aber auf den zweiten Blick kann man es möglich machen, alles in einem Projekt zu kombinieren – mit viel Kreativität, Know-how und den perfekten Partnern, denen man zu 100 Prozent vertrauen kann.