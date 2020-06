Sony lässt die Muskeln spielen: PS5 Konsole und Spiele enthüllt

Nach monatelangem Warten wissen wir endlich, wie die PlayStation 5 Konsole aussieht. In einem umfangreichen Livestream hat Sony die PS5 enthüllt und die ersten Spiele der Next-Gen-Konsole vorgestellt. Wir haben alle Infos aus dem „Die Zukunft des Gamings“-Event zusammengefasst.

PlayStation 5: Konsole erscheint in zwei Varianten

Geschwungene Formen dominieren die PlayStation 5 Konsole , deren finales Design Sony im Livestream endlich enthüllt hat. Die Konsole könnte rein optisch direkt aus der Zukunft stammen und kann wahlweise horizontal oder vertikal aufgestellt werden. Vorder- und Rückseite sind in weiß gehalten, überzeugen allerdings mit schicken, schwarzen Details – passend zum neuen DualSense Controller .

Das finale Design der PlayStation 5 © Sony Interactive Entertainment

Das weiß-schwarze Design erstreckt sich über die gesamte Zubehörpalette der PlayStation 5, vom neuen Controller über die HD Camera und das Pulse 3D Heaset bis zur Media Remote -Fernbedienung.

Spannend: Die PlayStation 5 erscheint in zwei Versionen . Neben dem Standard-Modell wird es eine Konsole ohne optisches Laufwerk geben. Diese fällt in der Breite etwas schlanker aus und dürfte vermutlich zu einem niedrigeren Preis angeboten werden. Stichwort Preis: Diesen hat Sony, genau wie den Release, noch immer nicht verraten.

Spider-Man: Miles Morales als Launch-Titel der PS5

Das erste Game, das Sony im Rahmen des Streams enthüllt hat, ist das Superhelden-Spiel Spider-Man: Miles Morales , das direkt zum PS5 Release erhältlich sein wird.

Entwickelt wird das Spiel, wie bereits der indirekte Vorgänger Marvel’s Spider-Man , von Insomniac Games. Nur dass eben diesmal Miles Morals die Hauptrolle spielen wird. Auch wenn es sich nicht um eine direkte Fortsetzung zu handeln scheint, erinnert das gezeigte Gameplay von Spider-Man: Miles Morales stark an den PS4-Exklusivtitel

Gran Turismo 7 verspricht Neustart der Rennspiel-Reihe

Überraschung: die legendäre Rennspiel-Reihe Gran Turismo kehrt auf PlayStation 5 zurück auf den Fernseher. Gran Turismo 7 orientiert sich an den Hauptteilen der Serie und kommt endlich wieder mit einem umfangreichen Karrieremodus daher. Im Vergleich zu Gran Turismo Sport sorgen etliche verschiedene Fahrzeugklassen für Abwechslung.

Zudem will das Game, ähnlich wie die Forza-Reihen auf den Microsoft Konsolen, alle Autofans ansprechen . Egal ob kompetitiver Rennfahrer, Autosammler, Tuner, Fotograf oder Designer.Die beeindruckenden Lichteffekte und Fahrzeugmodelle machen jedenfalls schon jetzt Lust auf Gran Turismo 7.

Horizon Forbidden West – Aloy ist wieder da

Mit Horizon Forbidden West kündigte Sony den Nachfolger von Horizon: Zero Dawn an, der exklusiv für PlayStation 5 erscheinen wird. Erneut schlüpfen wir in einer post-apokalyptischen Welt in die Haut der jungen Aloy und nehmen es mit allerlei Robo-Dinos auf. Und sogar eine riesige Roboterschildkröte und ein Mammut sind mit dabei, genau wie Schauspieler Lance Reddick, der für Teil 2 zurückkehrt. Das wird ein Fest.

Ratchet & Clank: Rift Apart – Neuer Ableger für PlayStation 5

Das dynamische Duo Ratchet & Clank kehrt auf der PS5 mit einem neuen Ableger zurück. Ratchet & Clank: Rift Apart , so der Name des Spiels, wird als komplett neuer Serienteil die Geschichte weiterführen.

Diesmal scheinen die Helden in Dimensionsportalen zwischen verschiedenen Planeten hin- und herzureisen. Der erste Trailer überzeugt bereits mit spannenden Kämpfen und beeindruckenden Grafikeffekten, die Bock auf den 3D-Plattformer machen. Und eine weibliche Version von Ratchet scheint es zudem auch zu geben.

Demon's Souls-Remake offiziell bestätigt

Die Gerüchte haben sich tatsächlich bewahrheitet: Der Klassiker Demon’s Souls (seines Zeichens Vorgänger der Dark Souls-Reihe ), kehrt auf der PlayStation 5 als vollständiges Remake zurück. Und beeindruckend sieht die Neuauflage zudem auch noch aus.

Resident Evil Village – Survival-Horror auf PS5

Resident Evil 8 hört auf den Namen Village und wurde offiziell angekündigt. Resident Evil Village wird 2021 auf der PlayStation 5 für Gänsehaut sorgen und macht mit seiner düsteren Atmosphäre schon jetzt eine Menge her.

In Resident Evil Village wird's düster © Sony Interactive Entertainment

Project Athia: Square Enix mit PS5-Exklusivtitel

Eine weitere spannende Neuankündigung hört auf den klangvollen Namen Project Athia und stammt aus der Rollenspielschmiede von Square Enix. Der Titel erscheint exklusiv für die PlayStation 5 , doch um was für ein Spiel es sich handelt, lässt sich noch nicht wirklich sagen.

Eine junge Frau schlendert durch eine zerstörte Welt und stellt sich darin allerlei Gefahren. Inklusive Drachen, die in Games ja einen gern gesehenen Dauergast darstellen.

Returnal für PlayStation 5 vorgestellt

Auch die Resogun-Macher haben ihr erstes PS5-Game vorgestellt. Das hört auf den Namen Returnal und wird ein waschechtes AAA-Game. Bei Returnal handelt es sich offenbar um einen Third-Person-Shooter in einem Sci-Fi-Setting .

Sackboy: A Big Adventure – LittleBigPlanet-Maskottchen mit Solo-Auftritt

Das kultige LBP-Maskottchen kehrt für Sackboy: A Big Adventure in einem Spin-off zurück. Natürlich wartet der familienfreundliche Plattformer mit dem ikonischen und charmanten Bastel-Look der Reihe auf und will im Koop-Modus bis zu vier Spieler vor den Fernseher locken.

Destruction AllStars – Destrucion Derby im 21. Jahrhundert

Wer die legendäre Destruction Derby-Serie kennt, bekommt eine ungefähre Ahnung davon, was uns in Destruction AllStars erwartet. In futuristischen Arenen treten allerlei Fahrzeuge in hitzigen Duellen gegeneinander an. Könnte ein Multiplayer-Hit werden.

Kena: Bridge of Spirits – Zelda trifft Pixar-Film

Das Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits erinnert auf den ersten Blick an eine Mischung aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Pikmin mit einer Grafik, die direkt aus einem Pixar-Film entsprungen sein könnte.

Die namensgebende Heldin greift im Laufe des Abenteuers auf ihre knuffigen Fell-Begleiter namens Rot zusammen, um Rätsel zu lösen oder im Kampf gegen allerlei Feinde zu bestehen. Sieht beeindruckend aus und hat definitiv das Zeug zum Überraschungshit.

Goodbye: Volcano High

Das in Comicgrafik gehaltene Game erzählt eine Liebesgeschichte einer Gruppe von Dinosaurier-Teenagern im Abschlussjahr der Highschool. Ähm, okay.

Goodbye Volcan High erzählt von Dino-Teenager © Sony Interactive Entertainment

Oddworld: Soulstorm – Abe ist zurück

Abe kehrt in Oddworld: Soulstorm zurück. Das Remake wartet allerdings mit einigen Neuerungen auf und wurde offiziell für die PlayStation 5 bestätigt.

Get freaky! © Sony Interactive Entertainment

GhostWire: Tokyo

GhostWire: Tokyo ist das neue Spiel von Resident Evil-Erfinder Shinji Mikami und setzt sich mit übernatürlichen Gefahren in der japanischen Metropole auseinander. Überraschung: das Game wird aus der First-Person-Perspektive gespielt. Erscheinen soll der Horror-Titel 2021.

Viele weitere PS5-Spiele vorgestellt

Im PlayStation 5-Livestream hat Sony zahlreiche weitere kleine Games vorgestellt, die die noch in diesem Jahr erscheinende Next-Gen-Konsolen mit Leben erfüllen.

Jett: The Far Shore will ein Sci-Fi-Game sein, dass uns in einem kinoreifen Abenteuer auf eine interstellare Reise schickt. Auch das düstere Action-RPG Godfall zeigte sich in einem neuen Gameplay-Trailer.

Die Entwickler von Hyper Light Drifter haben mit Solar Ash ebenfalls ihr neues Spiel enthüllt, das rein grafisch stark an das kultige Indie-Game erinnert. Der Roboter Astro Bot aus dem gleichnamigen PSVR-Hit kehrt mit Astro's Playroom ebenfalls zurück und das sogar direkt zum Start der PlayStation 5 und für jeden Spieler – immerhin ist das Game bereits auf der Konsole installiert , wenn ihr sie kauft.

Zu den weiteren enthüllten PS5-Spielen zählen Little Devil Inside , Bugsnax oder das Sci-Fi-Game Pragmata , das mit einem verwirrenden Trailer Death Stranding Konkurrenz machen könnte.

Verwirrender, aber hübscher Trailer - Pragmata sieht interesant aus © Sony Interactive Entertainment

Auch der stylische Zeitschleifen-Shooter um rivalisierende Assassinen Deathloop der Dishonored-Macher präsentierte sich in einem neuen Trailer , der Lust auf mehr macht.

Agent 47 kehrt im kommenden Jahr mit Hitman 3 zurück. Dann darf wieder geschlichen werden, um in brandneuen Umgebungen und Missionen die Ziele zu eliminieren. Fans der Reihe dürfen sich auf ein Wiedersehen mit dem Glatzkopf freuen.

Ganz ähnlich wie Sportspiel-Fans, die mit NBA 2K21 vermutlich direkt zum PS5 Release auf den Court zurückkehren. Interessant wird auch das Cyberpunk-Abenteuer Stray , in dem ihr offenbar mit einer Katze durch eine futuristische, von Robotern bevölkerte Umgebung streift.