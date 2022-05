Pokémon Schwert & Schild - Ein Abenteuer für Einsteiger und Veteranen

Mit Pokémon Schwert und Schild findet zum ersten Mal ein vollwertiger, neuer Titel von Nintendos Taschenmonster-Abenteuer seinen Weg auf eine Heimkonsole. Mit diesem Schritt hängen auch einige Erwartungen von Langzeit-Fans an dem Release für die Nintendo Switch. Und auch wenn nicht jeder davon überzeugt ist, dass Entwickler Game Freak diese Aufgabe fehlerfrei bewältigt hat, so haben wir dennoch ein Pokémon-Spiel bekommen, das sowohl für Einsteiger, Veteranen und Wiedereinsteiger einiges zu bieten hat.

Steigt direkt ins Abenteuer ein!

Ein Kritikpunkt, den viele Spieler an die Vorgänger-Editionen Sonne und Mond hatten, war das ausgedehnte Tutorial und wie lange die Spiele einen an der Hand hielten, bevor man sich selbst auf Reise machen konnte.

Dieses mal steht nichts zwischen euch und den Routen der neuen Region Galar. Direkt nach Start des Spiels halten Pokémon Schwert und Schild ihre Erklärungen kurz. Oft sind sie sogar überspringbar. Während ihr euch früher förmlich die „Erlaubnis“ erarbeiten musstet euer erstes Pokémon fangen zu dürfen, beginnt ihr hier direkt mit einer kleinen Menge an Pokébällen in der Tasche.

In Schwert und Schild könnt ihr sehr früh Pokémon fangen © Nintendo

Genießt die neuen Pokémon!

Ja, der Pokédex der Galar-Region ist komprimierter, als der National-Pokédex vergangener Teile. Und Veteranen werden bestimmt ein paar ihrer Favoriten vermissen. Dennoch sind in den über 400 Pokémon bestimmt genug dabei, mit dem sich jeder Spieler identifizieren kann.

Zusätzlich gibt es auch wieder zahlreiche neue Taschenmonster, auf die ihr treffen könnt. Und durch das durchgehend interessante Design der Newcomer ist es auch hier ein Leichtes, neue Lieblinge zu finden.

Elektro-Pokémon Voldie ist ein besonders niedlicher Newcomer! © Nintendo

Level Up! Kein Pokémon wird zurück gelassen!

Eine bekannte Funktion, die auch in Schwert und Schild zurück kehrt, ist der stetig aktive EP-Teiler. Egal welches eurer Pokémon an einem Kampf teilnimmt – euer gesamtes Team bekommt eine kleine Menge an Erfahrungspunkten. Das nimmt dem Titel ein wenig die Herausforderung, aber macht es im Austausch dafür wesentlich leichter seine Komposition zu wechseln. Auch die leicht erspielbaren EP-Bonbons helfen beim Wachstum der eigenen Monster durch die Zufuhr unterschiedlichen Mengen an Erfahrungspunkten.

Spieler die sich nur schwer entscheiden können, dürfte das sehr freuen. Oft findet man einen neuen Gefährten, den man in seine Gruppe aufnehmen möchte. Und dank den einfachen Optionen Nachzügler aufzuleveln, ist die Stufe frisch gefangener Pokémon nie wirklich ein Problem.

Erkundet die Naturzone!

Die Naturzone ist eines der groß beworbenen Features von Pokémon Schwert und Schild. Dieses Open World-Gebiet bietet nicht nur eine frei drehbare Kamera und herumwandernde Pokémon, sondern auch Pokémon-Nester. In diesen Hausen übergroße Dynamax-Versionen einzelner Monster. Diese Raid-ähnlichen Kämpfe benötigen die Teilnahme von vier kampfbereiten Trainern, die jeweils ein Pokémon in den Kampf schicken. Ihr könnt dies über eine Online-Verbindung oder alleine mit CPU-Kameraden tun.

Die Belohnung für das Besiegen oder Fangen dieser Dynamax-Pokémon sind unter anderem die zuvor angesprochenen EP-Bonbons.

Neue Komfort-Funktionen – Das Spielerwohl im Fokus!

Gerade wenn ihr in der Naturzone unterwegs seid, kommen einige der neuen Komfort-Funktionen von Schwert und Schild sehr gelegen. Zum einen könnt ihr euer Team im eigenen Poké-Camp versorgen, und eliminiert damit die Notwendigkeit stets zu einem Pokémon-Center zu reisen. Das einzige was ihr benötigt, um eure treuen Gefährten hier zu versorgen ist Curry. Dieses kocht ihr aus den unterschiedlichen Beeren, die ihr auf eurer Reise findet. Ein schmackhaftes Gericht liefert neben Heilung auch einen Batzen Erfahrungspunkte.

Auch der Austausch von Team-Pokémon ist in Galar wesentlich einfacher. E s ist nicht mehr nötig einen PC aufzusuchen, der euch Zugriff auf eure Lagerungsboxen gibt. Diese Funktion ist nun direkt in euer Rotom-Smartphone eingebaut.

Fühlt euch wie ein Teil des Wettkampfes!

Pokémon-Kämpfe sind in Galar ein zelebrierter Volkssport. Dem entsprechend ist auch die Liga der Region aufgezogen. Kämpfe um Orden finden hier nicht isoliert in einer kleinen Arena statt. Stattdessen trefft ihr in einem voll besetzten Stadion auf die Arenaleiter. Die Inszenierung mit pumpender Musik, dynamischen Kamerafahrten und einer tosenden Menge, die irgendwann in das Battle-Theme einsteigt sorgt für echte Wettkampfstimmung.

Das gigantische Vergrößern von Pokémon, was auch ein Teil der Raid-Kämpfe in der Naturzone ist, spielt auch in den Stadion-Herausforderungen eine Rolle. Einmal pro Match können die Kontrahenten ihre Pokémon mit Dynamax-Energie versorgen und – wortwörtlich – über sich hinauswachsen lassen. In Kombination mit der zuvor erwähnten Musik und Optik, entstehen elektrisierende Momente, in denen Kaiju-große Pokémon aufeinanderprallen.

Akzeptiert die Grafik!

Ja. Pokémon Schwert und Schild sehen nicht so gut aus, wie sie es könnten – oder vermutlich sogar müssten. Doch selbst wenn manche Texturen verwaschen und ein paar Animationen am ehesten als „frech“ bezeichnet werden können, so gibt es auch optische Höhepunkte. Die 3D-Modelle der Taschenmonster sind liebevoll umgesetzt und besonders die Designs vieler Pokédex-Neuankömmlinge sind charmant.

Abseits der etwas leeren Naturzone werdet ihr auch immer wieder von hübsch gestalteten Gebieten überrascht. Egal ob grasbedeckte Hügel, Mienen mit funkelnden Wänden oder idyllische Kleinstädte – auf eurer Reise werdet ihr einige spannende Orte sehen.

Was Pokémon ab und zu an Detailgrad fehlt, macht es mit Stimmung wett © Nintendo

Züchtet euer Top-Team!

Die Pokémon-Zucht ist auch wieder ein Bestandteil der aktuellen Spiele-Generation. Wie zuvor könnt ihr eure Schützlinge in einer Pension abgeben. Dort erhalten sie fortwährend Erfahrungspunkte. Sollten zwei Monster kompatibler Gruppen und unterschiedlichen Geschlechts abgegeben werden, kann es passieren, dass diese ein Ei produzieren, aus dem dann in der nahen Zukunft ein Baby-Mon schlüpft. Die Stärke des Kindes hängt dabei auch von den Genen der Eltern ab. Zum Glück macht es euch Schwert und Schild einfach das Potenzial eurer Zucht-Monster zu erfahren. Auch die Jagd auf starke Ausgangsmonster ist dank den Dynamax-Raids zielführender als zuvor.

Schnappt sie euch alle!

"Aber wie soll ich mir alle schnappen! Es gibt ja nicht alle Pokémon in diesem Spiel?" - Das ist wahr. Allerdings ist die Aufgabe den Galar-Pokédex zu füllen für die meisten aufregend genug ist. Vielleicht fühlen sich durch die reduzierte Zahl an möglichen Monstern auch einige neue Spieler motiviert einmal die Sammlung zu vervollständigen.

Also ist es an der Zeit: Wählt euer Starter-Pokémon, schnappt eure Pokébälle und erlebt gemeinsam mit zahlreichen anderen das aktuelle Abenteuer in der Galar-Region. Es ist vielleicht nicht perfekt - aber es ist dennoch charmant, voller Überraschungen und großartigen, neuen Gefährten!