Die stärksten Decks in Pokémon TCG Pocket

Das Pokémon TCG ist eines der erfolgreichsten Sammelkartenspiele aller Zeiten und ist im Dezember 1999 im deutschsprachigen Raum erschienen. Nun hat Nintendo das Spiel in einer abgespeckten Form auch für Smartphones veröffentlicht. Aktuell sind in Pokémon TCG Pocket Karten aus einem Booster-Set verfügbar, die Spieler:innen sammeln können. Neben dem Vervollständigen des Karten-Dexes kann man sich aber auch in Duellen mit der CPU oder anderen Spieler:innen beweisen. Genau wie in der Papiervorlage des Mobile-Games ist ein spannender Aspekt daran natürlich die Erstellung eines eigenen Karten-Decks. Diese sind in Pokémon TCG Pocket 20 Karten groß.

Und wie es so ist, gibt es auch bereits jetzt ein paar Strategien, die sich ganz klar als erfolgreicher als andere herausstellen. Wir haben euch eine Liste aus 5 Decks zusammengestellt, die ihr vermutlich häufiger in Matches gegen menschliche Duellanten antreffen werdet.

Wenn euch dafür Karten fehlen, solltet ihr fleißig Booster öffnen. Red Bull-Gamer Papaplatte konnte der Versuchung auch nicht widerstehen.

01 Die besten Trainer-Karten

Doch bevor wir mit den Deck-Listen loslegen noch eine wichtige Info vorweg: Einige Karten werdet ihr in fast jedem Deck finden! Trainer-Karten sind oft nicht an bestimmte Pokémon- oder Archetypen gebunden und können darum in zahlreichen Strategien verwendet werden. Glücklicherweise könnt ihr einige der besten Trainer-Karten für eure Shop-Tickets kaufen. Aber auch die übrigen beiden (Sabrina und Giovanni) sind nicht sehr selten und einfach in Packs, Wunderwahlen oder für Pack-Punkte zu erhalten.

Fast in jedem Deck vorhanden: Diese Trainer-Karten © Nintendo

Viele dieser Karten sind oft 2x in den meisten Decks vorhanden. Glücklicherweise reicht euch dann jeweils ein Duo pro Trainer, da ihr sie in beliebig vielen Decks nutzen könnt.

X-Initiative: Reduziert die Rückzugskosten eures aktiven Pokémons. Dies kann sowohl offensiv, als auch defensiv genutzt werden. Darum wird diese Karte oft 2 mal gespielt.

Pokéball: Euer Ziel ist möglichst wenig Basis-Pokémon zu spielen. Denn ihr wollt die, die ihr benötigt auch finden können. Der Pokéball hilft euch dabei und zieht euch ein weiteres Pokémon aus dem Deck. Auch dieser Trainer wird meistens 2 mal gespielt.

Rote Karte: Hier muss man etwas vorsichtig sein. Die Rote Karte kann den Zug eines Gegners komplett negieren, aber auch dafür sorgen, dass er bessere Karten sieht. Sie lässt die gegnerische Hand im Deck verschwinden und ersetzt sie durch 3 neue Karten. Da dies sehr situationsabhängig ist, packen viele Spieler:innen nur eine Kopie der Roten Karte in ihr Deck.

Trank: Da eine Heilung von 20 Lebenspunkten oft den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage macht, spielt fast jeder 2 Kopien dieser Karte.

Giovanni: Ähnlich wie bei dem Trank gilt auch hier: 10 Schaden mehr können Spiele gewinnen. Deshalb nimmt auch Giovanni meist 2 Plätze in vielen Decks ein.

Forschung des Professors: Zwei Karten zu ziehen wird niemals ein schlechter Effekt sein. Spielt diese Karte unbedingt 2 mal.

Sabrina: Euren Gegner dazu zu zwingen, sein aktives Pokémon zu tauschen, ist oft ein spielentscheidender Zug. So könnt ihr ein geschwächtes Pokémon von der Bank locken oder verhindern, dass ein besonders starkes Pokémon aufgebaut wird. Nicht jedes Deck hat Platz für 2 Kopien von Sabrina. Aber oft wird zu ihren Gunsten die Anzahl von Giovanni reduziert.

02 Die aktuell stärksten Decks

Zum jetzigen Zeitpunkt werdet ihr oft auf die folgenden Decks treffen. Diese nutzen sehr effiziente Strategien, um möglichst schnell die 3 nötigen Siegespunkte zu erreichen. Keines dieser Decks ist perfekt. Sie alle haben mögliche Fallstricke und natürlich spielt auch die Typen-Schwäche eine entscheidende Rolle während eines Matches.

Die meisten dieser Decks nutzen mehrere EX-Pokémon. Diese sind sehr spielstark, kommen aber natürlich auch mit dem Nachteil, dass sie gleich zwei Punkte für einen Knock-out gewähren. Da diese Karten auch seltener sind, ist es nicht einfach, die nötigen Karten zu sammeln.

03 Mewtu EX

Dank Guardevoir ist Mewtu EX immer aufgeladen © Nintendo

Dieses Combo-Deck setzt vor allem auf den Psycho-Antrieb von Mewtu EX. Dessen 150 Schadenspunkte senden fast alle gegnerischen Pokémon mit einem Schlag auf die Matte. Da man für diese Attacke aber Energie ablegen muss, wird Mewtu durch Guardevoir gestützt. Es versorgt euer aktives Pokémon mit ihrem Psischatten mit zusätzlicher Energie. Oft wird an dessen Entwicklungsreihe nicht einmal selbst Energie angelegt. Es liegt oft auf der Bank und dient lediglich als Support.

Da kaum eines der stärkeren Decks Finsternis-Pokémon nutzt, ist die Typen-Schwäche von Mewtu relativ unrelevant, was dieses Deck zu der wohl spielstärksten Strategie des aktuellen Meta-Games macht.

Beispielliste

2x Mewtu EX

2x Trasla

2x Kirlia

2x Guardevoir

2x Trank

2x X-Initiative

2x Pokéball

1x Rote Karte

2x Forschung des Professors

1x Giovanni

2x Sabrina

04 Pikachu EX

Schnell und spielstark: Pikachu EX © Nintendo

Dieses Deck ist für seinen aggressiven Spielstil bekannt. Die beiden Stars sind Pikachu EX und Zapdos EX, welche als Basis-Pokémon mit wenig Energie und vielen Lebenspunkten daherkommen. Pikachu EX ist hier im Fokus, da dessen Angriff Rundparcours bis zu 90 Schaden verursachen kann (30 für jedes Elektro-Pokémon auf eurer Bank). Die Voltoball-Entwicklungsreihe rundet das Paket ab und sorgt für mehr Bank-Pokémon, die auch als solide Tanks agieren können.

Mit einigen Starmie EX-Decks im Meta ist der Elektro-Typ ein starker Bonus. Da es aber immer mehr Kampf-Strategien gibt, wird Pikachu EX hier etwas gefährdet. Diese Decks lassen sich aber dann leicht mit Zapdos EX negieren.

Beispielliste

2x Pikachu EX

2x Zapdos EX

2x Voltoball

2x Lektroball

2x Trank

2x X-Initiative

2x Pokéball

1x Rote Karte

2x Forschung des Professors

1x Giovanni

2x Sabrina

05 Starmie EX

Misty kann mit etwas Glück das Spiel drehen © Nintendo

Als erste:r Spieler:in am Zug zu sein zählt im Pokémon TCG Pocket oft als Nachteil, da man in diesem Fall keine Energie an seine Pokémon anlegen kann. Die Trainer-Karte Misty umgeht das und kann mit ein paar Münzwürfen eines der Pokémon direkt auf dessen volle Stärke bringen. Ein Umstand, der viel von der Stärke dieser Strategie ausmacht.

Die Pokémon, welche von Misty unterstützt werden, sind Starmie EX und Arkto EX. Starmie EX fügt mit nur 2 Wasser-Energie beachtliche 90 Schaden zu und hat keine Rückzugskosten. Das heißt, es ist leicht, Starmie auf die Bank zu setzen und durch ein anderes Pokémon auszutauschen. Dank seines Blizzard-Angriffs schafft es Arktos gegnerische Pokémon zu schwächen, bevor sie ins Spiel kommen.

Dieses Deck bietet einiges an Varianz. Ein unglücklicher Münzwurf kann dazu führen, dass man nicht genug Energie für seinen Gameplan erhält. Auf der anderen Seite kann dieses Deck von Zug 1 ab unglaublich Druck aufbauen, sollten die Münzen für Misty richtig fallen. Bringt auf jeden Fall ein wenig Frustbereitschaft mit, solltet ihr euch für diese Strategie entscheiden. Und behaltet im Hinterkopf, dass das Pikachu EX-Deck einen Typen-Vorteil gegen eure Pokémon hat. Glücklicherweise kann es trotz der Elektroschwäche weder Arktos EX noch Starmie EX in einem Angriff besiegen.

Beispielliste

2x Sterndu

2x Starmie EX

2x Arktos EX

2x Misty

2x Trank

2x X-Initiative

2x Pokéball

2x Rote Karte

2x Forschung des Professors

2x Giovanni

2x Sabrina

06 Glurak EX

Lavados EX versorgt Glurak EX mit Energie © Nintendo

Eine sehr einfache Strategie: Der Plan ist es möglichst lange mit Lavados EX Treffer zu kassieren und derweil mit dessen Infernotanz eure Glumanda-Reihe auf der Bank mit Energie zu versorgen. Denn Gluraks Feuerroter Sturm zwingt euch, jedes Mal zwei Feuerenergie von Glurak EX abzuwerfen. Es ist also wichtig, im Vorfeld für genug Munition zu sorgen. Seine 200 Schadenspunkte reichen aus, um eigentlich jedes gegnerische Pokémon auf die Matte zu senden. Und seine 180 Lebenspunkte überstehen sogar den Angriff von Mewtu EX. Dadurch kann dieses Deck komplett auf Giovanni verzichten.

Ähnlich wie bei dem Deck um Starmie EX hängt hier euer Erfolg aber auch von Münzwürfen ab. Mit etwas Pech werdet ihr zerlegt, bevor ihr genug Kraft sammeln konntet, um Glurak EX überhaupt brauchbar einzusetzen.

Beispielliste

2x Lavados EX

2x Glumanda

2x Glutexo

2x Glurak EX

2x Trank

2x X-Initiative

2x Pokéball

2x Rote Karte

2x Forschung des Professors

2x Sabrina

07 Knogga EX

Das Knogga EX-Deck setzt auch auf Rasaff © Nintendo

Das Deck um Knogga EX ist immer noch sehr spielstark, seine Karten sind aber etwas leichter zu bekommen als die der übrigen Top-Decks. Das liegt unter anderem daran, dass das Rasaff recht häufig ist und seine Vorentwicklung in den aktuellen Promo-Packs zu finden ist.

Der Finisher des Decks ist natürlich Knogga EX. Knogga kann bis zu 160 Schadenspunkte austeilen. Das ist für lediglich 2 Kampfenergie wesentlich mehr als Mewtu EX, Starmie EX oder Pikachu EX. Allerdings ist auch hier die Effizienz an 2 Münzwürfe gebunden. Doch selbst wenn lediglich ein Treffer gelandet wird, sind 80 Schaden immer noch respektabel für die Menge an Ressourcen, die ihr aufgebracht habt.

Rasaff liefert dem Deck etwas mehr Konsistenz. Zuvor war die Karte relativ schlecht, aber dank der Promo-Variante von Menki hat sich das nun schnell geändert. Mit dessen Angriff fügt es sich 10 Schaden zu, was dann dafür sorgt, dass die Attacke von Rassaf für 100 Schaden trifft. Eine absolute Wucht für lediglich 2 Kampfenergie.

Beispielliste

2x Tragosso

2x Knogga EX

2x Menki (Promo-A)

2x Rasaff

2x Trank

2x X-Initiative

2x Pokéball

2x Giovanni

2x Forschung des Professors

2x Sabrina