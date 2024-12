Go Go Power Rangers! Die bunten Helden kehren in im Retro-Look zurück!

Nachdem die Mighty Morphin Power Rangers in den 90ern das Samstagmorgen-Programm im TV und zahlreiche Schulhöfe fest in ihrem Griff hatten, ist die Popularität der bunten Superhelden in der westlichen Welt über die letzten Jahrzehnte immer weiter zurückgegangen. Zwar gab es noch eine Vielzahl von modernen Varianten der Power Ranger, aber für viele war es die Original-Serie, die ihnen primär im Gedächtnis blieb.

Und dem Entwicklerteam bei Digital Eclipse scheint es nicht anders zu gehen. Sie zelebrieren die Nostalgie und vermischen eine der kultigsten TV-Shows dieser Ära mit einem der beliebtesten Arcade-Genre seiner Zeit und liefern mit Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind ein Videospiel, dass die Herzen alter Hasen höher schlägen lässt.

Morphin Time!

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind ist ein klassisches Beat ‘em Up in fantastischer Pixel-Optik. Ihr wählt zu Beginn einen der fünf Original-Ranger und prügelt euch durch mehrere Stages, um die Weltall-Hexe Rita Repulsa aufzuhalten. Diese ist dieses Mal nicht allein. Denn die futuristische Robo-Rita steht an ihrer Seite, welche dafür sorgt, dass innerhalb des Abenteuers einiges an Zeitreise-Unfug passiert.

Robo Rita beherrscht mächtige Chronomagie © Digital Eclipse

Dabei folgen die Stages ziemlich genau dem Aufbau einer Folge der TV-Serie: Zuerst treffen die Ranger in ihrer regulären Menschenform auf böse Buben, die zwielichtige Dinge tun. Dann ist natürlich Morphin-Time und sie verwandeln sich in die namensgebenden Power Rangers, nur um sich dann von Links nach Rechts durch die Level zu boxen.

Bevor sie zu Rangern werden, treten die Helden als Schüler auf © Digital Eclipse

Das Kampfsystem ist dabei genretypisch simpel gehalten: Ein Button lässt euch springen, einer greift an und ein dritter sorgt dafür, dass ihr eine Ausweichrolle ausführt. Die unterschiedlichen Aktionen lassen sich natürlich auch kombinieren. So vollführt ihr Divekicks aus der Luft oder deckt eure Feinde mit einer rasanten Schlag-Combo ein, indem ihr mehrfach Angriffsknopf drückt. Die unterschiedlichen Moves lassen sich auch beliebig aneinanderketten, um Gegner in der Luft zu halten und zu jonglieren.

Ihr boxt euch mit Combos durch eine Menge Gegner © Digital Eclipse

Die Action in Rita’s Rewind fühlt sich jederzeit eingängig und flüssig an. Die Wahl eures Rangers hat dabei keine Auswirkung auf dessen Fähigkeiten. Alle Charaktere sind gleich schnell und schlagen mit derselben Stärke zu. Auch unterschiedliche Angriffe gibt es leider nicht. Immerhin kommt jeder Ranger mit seinem eigenen Super-Move: Füllt sich der Balken unter deren Lebenspunkten, könnt ihr die Kraft eures Dino-Zords nutzen, um alle Feinde auf dem Bildschirm zu besiegen.

Super-Moves besiegen die meisten Gegner © Digital Eclipse

Immer wieder habt ihr auch die Möglichkeit, die Umgebung zu eurem Vorteil zu nutzen. So lassen sich Gegner in Gruben schleudern, oder ihr nutzt andere Objekte wie hängende Stahlträger, um diese als Projektil zu missbrauchen. Es lohnt sich also stets die Augen nach solchen Optionen offen zu halten.

Wer aufmerksam durch die Stages geht, findet außerdem zahlreiche Anspielungen und Easter Eggs in Anlehnung an die Fernsehserie. Zusätzlich sind in den Leveln auch unterschiedliche Fundstücke und Charaktere versteckt, die Fans ein Lächeln entlocken werden.

Goldar ruft Handlanger zur Hilfe © Digital Eclipse

Das Finale der Beat ‘em Up-Stages sind dann natürlich die Kämpfe gegen die Handlanger von Rita. Hier warten bekannte Bösewichte wie Goldar oder Chunky Chicken auf euch. Doch wenn ihr diese erfolgreich erledigt habt, gibt Rita natürlich nicht auf. Stattdessen nutzt sie ihre Magie, um ihren Untertan auf astronomische Größe heranwachsen zu lassen. Dann bleibt den Rangern natürlich - wie in der Show - nichts anderes übrig als ihre Kampfroboter, die Zords zu rufen.

Steig ihn den Roboter!

Es folgt nun zuerst eine Verfolgungsjagd, bei der ihr gleichzeitig euren Zord und ein zugehöriges Fadenkreuz steuert. Während ihr Hindernissen am Boden ausweicht, solltet ihr den flüchtenden Bösewicht mit Projektilen eindecken und etwaige andere Bedrohungen ausschalten. Dafür könnt ihr auch immer wieder temporäre Upgrades wie Raketen aufsammeln.

Gebt Gas! Im Zord jagt ihr die Bosse © Digital Eclipse

Dabei gilt es aber nicht nur, kleinere Feinde und den Boss in Riesenform zu attackieren. Es gibt auch Zwischengegner, die das Spielgeschehen aufmischen, bevor ihr dann endlich gegen den Oberbösewicht kämpfen könnt. Für dieses Gefecht kombinieren die Power Rangers dann ihre Zords zu dem mächtigen Kampfroboter Megazord. Rita’s Rewind wechselt dann in eine Ego-Ansicht aus dem Cockpit des Mighty Morphin Mechs.

Im Cockpit des Mezazords boxt ihr eure Feinde © Digital Eclipse

Nun gilt es, den Angriffen des Bosses auszuweichen und ihn so lange mit Faustschlägen einzudecken, bis euer ultimativer Schwertangriff verfügbar ist. Erst damit könnt ihr den Feind dann endgültig besiegen. Es ist vielleicht ein obskurer Vergleich, aber diese Zord-Segmente erinnern stark an die Impact-Stages aus der Mystical Ninja- (aka. Goemon-) Spielereihe. Und auch wenn sie eine nette Abwechslung zu den Beat ‘em Up-Passagen darstellen, können sie sich leider etwas hinziehen. Speziell während der Duelle gegen die Endgegner werdet ihr oft dieselben Aktionen ausführen müssen.

In der Juice Bar könnt ihr Minispiele spielen © Digital Eclipse

Zwischen den Stages chillen die Ranger im Angel Grove Youth Center. Hier könnt ihr mit unterschiedlichen NPCs interagieren, aber auch Minispiele an Arcade-Automaten im Hintergrund spielen. Diese erinnern unter anderem an Retro-Klassiker wie Spy Hunter.

Rückkehr der Beat 'em Ups

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind hat harte Konkurrenz. Das Beat ‘em Up-Genre hat in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt und konnte zuletzt mit dem grandiosen Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge einen der besten Spiele dieser Art verzeichnen.

Rita’s Rewind erreicht nicht ganz die Höhen der kämpfenden Schildkröten, aber macht einen absolut kompetenten Job. Der Titel sieht charmant aus und die Musik untermalt die Action mit passenden Klängen. Spätestens wenn die Chiptune-Version des Power Ranger-Themes ballert, schlagen Nostalgie-Herzen höher.

Das Gameplay ist relativ simpel, aber dank des fairen Schwierigkeitsgrads und dem flüssigen Ablauf niemals frustrierend. Besonders im Mehrspielermodus kommt hier natürlich besonders viel Freude auf. Auch wenn man sich dann natürlich wünschen würde, dass sich die unterschiedlichen Ranger spielerisch mehr unterscheiden würden.

Fans der Mighty Morphin Power Ranger kommen an Rita’s Rewind nicht vorbei. Aber auch wer einfach nur auf der Suche nach einem soliden Beat ‘em Up mit abwechslungsreichem Gameplay ist, wird hier auf jeden Fall gut bedient. Vor allem wenn ihr euch gemeinsam mit anderen Spieler:innen in die Spandex-Anzüge der Ranger zwängen könnt. Der Titel ist auf Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PC verfügbar.