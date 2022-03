Clemens Millauer und seine Vision von einem perfekten Rail Contest

Der Berg, an dem wir den Slopestyle-Contest hatten, war ursprünglich für den Bau von Windrädern vorgesehen. Ich denke, das sagt alles.

Der Berg, an dem wir den Slopestyle-Contest hatten, war ursprünglich für den Bau von Windrädern vorgesehen. Ich denke, das sagt alles.

Der Berg, an dem wir den Slopestyle-Contest hatten, war ursprünglich für den Bau von Windrädern vorgesehen. Ich denke, das sagt alles.

Der Big Air war dann in einem Industriegebiet, wie man ja im Fernsehen sehr gut sehen konnte.

Der Big Air war dann in einem Industriegebiet, wie man ja im Fernsehen sehr gut sehen konnte.

Der Big Air war dann in einem Industriegebiet, wie man ja im Fernsehen sehr gut sehen konnte.