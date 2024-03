Rainbow Six Siege: Operation Deadly Omen, ein gutes Vorzeichen für Jahr 9

Flugdrohne zeigt euch in Echtzeit die Position der Verteidiger mit einem roten Ping an. Dabei kann Deimos zwischen den gewünschten Opfern hin- und herwechseln und erfährt, in welchem Raum diese lauern. Somit ist dieser Angreifer ein Albtraum für Roamer, aber auch für Anchor gefährlich.

Die DeathMARK Flugdrohne zeigt euch in Echtzeit die Position der Verteidiger mit einem roten Ping an. Dabei kann Deimos zwischen den gewünschten Opfern hin- und herwechseln und erfährt, in welchem Raum diese lauern. Somit ist dieser Angreifer ein Albtraum für Roamer, aber auch für Anchor gefährlich.

Setzt ihr ihn in Kombination mit anderen Intel-Operatoren, wie Dokkaebi oder Lion ein, erhaltet ihr rasch Kontrolle über die gesamte Map und Gegnerpositionen - so könnt ihr sicherstellen, dass ihr nicht ins Kreuzfeuer gelockt werdet.

