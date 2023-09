Rainbow Six Siege: Operation Heavy Mettle, rockt die neue Season?

Neuer Spielmodus und Veränderung an Quick Match und Unranked

. Als Mitglied einer Fraueneinheit der Südkoreanischen Spezialkräfte, ist sie für die Zerstörung zuständig. Passend zu dieser Aufgabe ist ihr Gadget, der Bu-Gi, eine optisch an einen Käfer angelehnte, kugelsichere, Panzerdrohne.

Team Rainbow erhält in

Team Rainbow erhält in Y8S3 mit Ram , Zuwachs aus Südkorea . Als Mitglied einer Fraueneinheit der Südkoreanischen Spezialkräfte, ist sie für die Zerstörung zuständig. Passend zu dieser Aufgabe ist ihr Gadget, der Bu-Gi, eine optisch an einen Käfer angelehnte, kugelsichere, Panzerdrohne.

Team Rainbow erhält in Y8S3 mit Ram , Zuwachs aus Südkorea . Als Mitglied einer Fraueneinheit der Südkoreanischen Spezialkräfte, ist sie für die Zerstörung zuständig. Passend zu dieser Aufgabe ist ihr Gadget, der Bu-Gi, eine optisch an einen Käfer angelehnte, kugelsichere, Panzerdrohne.

haben, diese befindet sich beim Bu-Gi auf der Rückseite, in Form eines kleinen, roten Kanisters. Explosionsschaden von C4 oder Kontaktgranaten sind der zweite und zugleich letzte Weg, den Bu-Gi zu zerstören.

Auf seinem Weg bleibt nichts heile, "Soft-Floors" und Wände werden aufgerissen, Gadgets sowie Barrikaden zerschreddert und eine gewaltige Menge Lärm erzeugt. Was stark klingt, muss auch eine

Auf seinem Weg bleibt nichts heile, "Soft-Floors" und Wände werden aufgerissen, Gadgets sowie Barrikaden zerschreddert und eine gewaltige Menge Lärm erzeugt. Was stark klingt, muss auch eine Schwachstelle haben, diese befindet sich beim Bu-Gi auf der Rückseite, in Form eines kleinen, roten Kanisters. Explosionsschaden von C4 oder Kontaktgranaten sind der zweite und zugleich letzte Weg, den Bu-Gi zu zerstören.

Auf seinem Weg bleibt nichts heile, "Soft-Floors" und Wände werden aufgerissen, Gadgets sowie Barrikaden zerschreddert und eine gewaltige Menge Lärm erzeugt. Was stark klingt, muss auch eine Schwachstelle haben, diese befindet sich beim Bu-Gi auf der Rückseite, in Form eines kleinen, roten Kanisters. Explosionsschaden von C4 oder Kontaktgranaten sind der zweite und zugleich letzte Weg, den Bu-Gi zu zerstören.

eher in einer Support Rolle glänzen können. Passend zu dieser Rolle hat sie neben Blendgranaten auch Zugriff auf Hard-Breach-Ladungen. Nostalgiker werden jetzt große Augen machen, denn als Hauptwaffe bekommt Ram das R4C Sturmgewehr mit den Optionen, das 1,5x oder wahlweise das 2,0x Visier auszurüsten.

Ram wird als 1 Speed / 3 Armor Operator eher in einer Support Rolle glänzen können. Passend zu dieser Rolle hat sie neben Blendgranaten auch Zugriff auf Hard-Breach-Ladungen. Nostalgiker werden jetzt große Augen machen, denn als Hauptwaffe bekommt Ram das R4C Sturmgewehr mit den Optionen, das 1,5x oder wahlweise das 2,0x Visier auszurüsten.

Ram wird als 1 Speed / 3 Armor Operator eher in einer Support Rolle glänzen können. Passend zu dieser Rolle hat sie neben Blendgranaten auch Zugriff auf Hard-Breach-Ladungen. Nostalgiker werden jetzt große Augen machen, denn als Hauptwaffe bekommt Ram das R4C Sturmgewehr mit den Optionen, das 1,5x oder wahlweise das 2,0x Visier auszurüsten.

erhalten in dieser Season ein Rework, oder besser gesagt eine kleine Auffrischung. Ausgeschlossen von diesen Änderungen sind die Slug-Schrotflinten BOSG und ACS12.

Schrotflinten erhalten in dieser Season ein Rework, oder besser gesagt eine kleine Auffrischung. Ausgeschlossen von diesen Änderungen sind die Slug-Schrotflinten BOSG und ACS12.

Schrotflinten erhalten in dieser Season ein Rework, oder besser gesagt eine kleine Auffrischung. Ausgeschlossen von diesen Änderungen sind die Slug-Schrotflinten BOSG und ACS12.

Beim Feuern aus der Hüfte wird die Zerstörung an Wänden verbessert, indem die Löcher "sauberer" ausgeschossen werden.

Beim Feuern aus der Hüfte wird die Zerstörung an Wänden verbessert, indem die Löcher "sauberer" ausgeschossen werden.

Beim Feuern aus der Hüfte wird die Zerstörung an Wänden verbessert, indem die Löcher "sauberer" ausgeschossen werden.

schießen können und effektiver gegen eure Gegner vorgehen können. Ob diese Änderungen eine Shotgun Meta in der Verteidigung einläuten können, bleibt jedoch abzuwarten.

Alles in allem werdet ihr nun

Alles in allem werdet ihr nun schneller Rotations schießen können und effektiver gegen eure Gegner vorgehen können. Ob diese Änderungen eine Shotgun Meta in der Verteidigung einläuten können, bleibt jedoch abzuwarten.

Alles in allem werdet ihr nun schneller Rotations schießen können und effektiver gegen eure Gegner vorgehen können. Ob diese Änderungen eine Shotgun Meta in der Verteidigung einläuten können, bleibt jedoch abzuwarten.

findet diese Season nun endlich Einzug und verändert ihre Fallen grundlegend. Die Geschwindigkeit, in der ihr Frostmatten platziert, wurde nun verringert, um euch während der Vorbereitungsphase mehr Zeit für den Aufbau einzuräumen.

Das lang geplante Frost Rework findet diese Season nun endlich Einzug und verändert ihre Fallen grundlegend. Die Geschwindigkeit, in der ihr Frostmatten platziert, wurde nun verringert, um euch während der Vorbereitungsphase mehr Zeit für den Aufbau einzuräumen.

Das lang geplante Frost Rework findet diese Season nun endlich Einzug und verändert ihre Fallen grundlegend. Die Geschwindigkeit, in der ihr Frostmatten platziert, wurde nun verringert, um euch während der Vorbereitungsphase mehr Zeit für den Aufbau einzuräumen.

, nun folgendes: Falls ihr in eine Falle getreten seid, könnt ihr diese nun in 4 Sekunden selbstständig entfernen, jedoch auf Kosten eines 60 sekündigen Debuffs, der eure Geschwindigkeit senkt.

Für die Angreifer ändert sich, im Bezug auf die Frostfallen , nun folgendes: Falls ihr in eine Falle getreten seid, könnt ihr diese nun in 4 Sekunden selbstständig entfernen, jedoch auf Kosten eines 60 sekündigen Debuffs, der eure Geschwindigkeit senkt.

Für die Angreifer ändert sich, im Bezug auf die Frostfallen , nun folgendes: Falls ihr in eine Falle getreten seid, könnt ihr diese nun in 4 Sekunden selbstständig entfernen, jedoch auf Kosten eines 60 sekündigen Debuffs, der eure Geschwindigkeit senkt.