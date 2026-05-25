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Stage 1: Der Querlenker verabschiedet sich, der Staub kommt
Chaos beim Start, starke Überholmanöver, ein defekter Querlenker, Stau beim Tanken und gaaaanz viel Staub - die erste Etappe bei der Desafío Ruta 40 war für Mattias Walkner und seinen Co-Piloten Pablo Morena eine Mischung aus Freude & Frust – mit einem Finish auf Platz 3.
Einerseits ist es lustig zum Fahren, aber andererseits ein bisschen frustrierend, weil ich habe das Gefühl, ich kann mein Potenzial nicht voll entfalten, weil ich halt nur dem Staub irgendwie nachfahr'.
Hier die Geschichte der ersten 340 gezeiteten Kilometer in Argentinien im Originalton: 👇
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Nur 3 Grad am Morgen: Matthias startet mit Gänsehaut in die Desafio Ruta 40
Matthias Walkner startet bei nur 3 Grad Morgentemperatur in seinen zweiten WM-Lauf auf 4 Rädern. Es ist Winter in Argentinien und der macht alles neu beim Dakar-Champion: neues Team – BBR-Motorsports aus Frankreich / neues Auto – ein Taurus T3-SSV-Max Buggy / und ein neue Beifahrer – der Spanier Pablo Moreno, der 2024 an der Seite von Cristina Gutierrez in der Challenger-Klasse zum Dakar-Sieg gefahren ist.
Hier die erste Sprachnachricht von Matthias Walkner aus San Juan.