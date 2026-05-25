Matthias Walkner in der argentinischen Steinwüste
© Kin Marcin / Red Bull Content Pool
Rallye Raid

Argentinien Rallye: Matthias Walkner steht im Stau und schluckt Staub

Neues Team, neues Auto, neuer Beifahrer! Bei der "Desafio Ruta 40" will sich Matthias Walkner mit einem neuen Setup an seine Grenzen testen. Hier sein Blog von der Argentinien Rallye.
Autor: Eugen Waidhofer
1 min readPublished on

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Matthias Walkner

Matthias Walkner ist ein begnadeter Offroader mit einem richtig dosierten Mut zum Risiko. Das hat ihn zur Legende gemacht – als erster Dakar-Sieger Österreichs in der Kategorie Bikes.

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Inhalt

  1. 1
    Stage 1: Der Querlenker verabschiedet sich, der Staub kommt
  2. 2
    Nur 3 Grad am Morgen: Matthias startet mit Gänsehaut in die Desafio Ruta 40
01

Stage 1: Der Querlenker verabschiedet sich, der Staub kommt

Matthias im Ziel nach 340 gezeiteten Kilometern rund um San Juan

Matthias im Ziel nach 340 gezeiteten Kilometern rund um San Juan

© Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Chaos beim Start, starke Überholmanöver, ein defekter Querlenker, Stau beim Tanken und gaaaanz viel Staub - die erste Etappe bei der Desafío Ruta 40 war für Mattias Walkner und seinen Co-Piloten Pablo Morena eine Mischung aus Freude & Frust – mit einem Finish auf Platz 3.
Quotation
Einerseits ist es lustig zum Fahren, aber andererseits ein bisschen frustrierend, weil ich habe das Gefühl, ich kann mein Potenzial nicht voll entfalten, weil ich halt nur dem Staub irgendwie nachfahr'.
Matthias Walkner
Hier die Geschichte der ersten 340 gezeiteten Kilometer in Argentinien im Originalton: 👇
Ergebnis der 1. Etappe

Ergebnis der 1. Etappe

© Argentinien Rallye

02

Nur 3 Grad am Morgen: Matthias startet mit Gänsehaut in die Desafio Ruta 40

Matthias Walkner startet bei nur 3 Grad Morgentemperatur in seinen zweiten WM-Lauf auf 4 Rädern. Es ist Winter in Argentinien und der macht alles neu beim Dakar-Champion: neues Team – BBR-Motorsports aus Frankreich / neues Auto – ein Taurus T3-SSV-Max Buggy / und ein neue Beifahrer – der Spanier Pablo Moreno, der 2024 an der Seite von Cristina Gutierrez in der Challenger-Klasse zum Dakar-Sieg gefahren ist.
Hier die erste Sprachnachricht von Matthias Walkner aus San Juan.
Matthias Walkner: AngriffsLustig vor dem Start in Argentinien

Matthias Walkner: AngriffsLustig vor dem Start in Argentinien

© Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Matthias und sein neuer Taurus T3-SSV-Max Buggy

Matthias und sein neuer Taurus T3-SSV-Max Buggy

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Matthias Walkner ist ein begnadeter Offroader mit einem richtig dosierten Mut zum Risiko. Das hat ihn zur Legende gemacht – als erster Dakar-Sieger Österreichs in der Kategorie Bikes.

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