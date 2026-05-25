Matthias Walkner Matthias Walkner ist ein begnadeter Offroader mit einem richtig dosierten Mut zum Risiko. Das hat ihn zur Legende gemacht – als erster Dakar-Sieger Österreichs in der Kategorie Bikes.

Chaos beim Start, starke Überholmanöver, ein defekter Querlenker, Stau beim Tanken und gaaaanz viel Staub - die erste Etappe bei der Desafío Ruta 40 war für Mattias Walkner und seinen Co-Piloten Pablo Morena eine Mischung aus Freude & Frust – mit einem Finish auf Platz 3.

Chaos beim Start, starke Überholmanöver, ein defekter Querlenker, Stau beim Tanken und gaaaanz viel Staub - die erste Etappe bei der Desafío Ruta 40 war für Mattias Walkner und seinen Co-Piloten Pablo Morena eine Mischung aus Freude & Frust – mit einem Finish auf Platz 3.

Chaos beim Start, starke Überholmanöver, ein defekter Querlenker, Stau beim Tanken und gaaaanz viel Staub - die erste Etappe bei der Desafío Ruta 40 war für Mattias Walkner und seinen Co-Piloten Pablo Morena eine Mischung aus Freude & Frust – mit einem Finish auf Platz 3.

Einerseits ist es lustig zum Fahren, aber andererseits ein bisschen frustrierend, weil ich habe das Gefühl, ich kann mein Potenzial nicht voll entfalten, weil ich halt nur dem Staub irgendwie nachfahr'.

Einerseits ist es lustig zum Fahren, aber andererseits ein bisschen frustrierend, weil ich habe das Gefühl, ich kann mein Potenzial nicht voll entfalten, weil ich halt nur dem Staub irgendwie nachfahr'.

Einerseits ist es lustig zum Fahren, aber andererseits ein bisschen frustrierend, weil ich habe das Gefühl, ich kann mein Potenzial nicht voll entfalten, weil ich halt nur dem Staub irgendwie nachfahr'.