Walkner-Blog: DAKAR 2022 – bald gehts wieder los!!! 🙌🏻💪

In 10 Tagen geht's los: Worauf ich mich freue...?

Die Rallye Dakar ist die größte Herausforderung des Jahres und als Cross-Country Rallye Weltmeister gehe ich sicher als Mit-Favorit an den Start. Sehr lässig 🤩 Ich bin bereit für das Podium, mit mir ist auf jeden Fall zu rechnen! Ich habe viel und hart gearbeitet, aber bei diesem Rennen kann schon eine falsche Entscheidung das Aus bedeuten! Es gehört also auch viel Glück dazu. Aber abseits von Strategie und Glück gibt es gute Gründe. warum ich mich auf die Rallye wieder so richtig freue – und die seht ihr hier 👇