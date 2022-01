Matthias Walkner & die Rallye Dakar – die Erfolgsgeschichte in 7 Etappen

Schuld ist Heinz Kinigadner. Er hat Matthias Walkner 2014 in den Rallye-Sport geholt und ihn als seinen würdigen Nachfolger in der Kategorie "Österreichische Motorsport-Legende" aufgebaut. Hiasi Walkner gewinnt in Griechenland gleich seine erste Rallye, wird Rallye-Raid-Weltmeister und steigt zum Werksfahrer bei KTM Factory Racing auf. Und dann beginnt 2015 das Abenteuer Rallye Dakar... eine "Liaison dangereuse" mit vielen Höhen und Tiefen.

01 2015: Vom Tagessieg zur Lebensmittelvergiftung

4. Jänner 2015 in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires: Matthias Walkner geht mit Startnummer 27 ins Rennen und holt auf der ersten Etappe nach 175 gezeiteten Kilometern Platz 8 von 161 gestarteten Bike-Piloten. Seinen ersten Dakar-Tagessieg feiert der KTM-Rider bei der dritten Etappe. Es folgt ein Podiumplatz am 7. Tag und das bittere Aus nach dem 9. Tag. Eine Lebensmittelvergiftung zwingt Hiasi zum Aufgeben.

Hiasi Walkner als Dakar-Rookie 2015 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

02 2016: Vom großen Traum zum bitteren Ende

Wieder Südamerika, wieder Buenos Aires: Matthias Walkner startet mit Nummer 14 und bestätigt sein Dakar-Talent mit zwei Podiumsplätzen auf den Etappen 5 und 6. In der Gesamtwertung liegt er auf Platz 3, auf die Führung fehlen ihm nur 2 Minuten und 50 Sekunden. Der große Traum vom Dakar-Sieg zerplatzt nach 15 Kilometern auf der 7. Etappe. In der aufgehende Sonne übersieht Hiasi ein Flussbett, prallt in den Gegenhand und bricht sich den Oberschenkel. Es folgt eine mehrstündige Odysee ins Krankenhaus und ein langer Weg zurück aufs Bike.

03 2017: Vom gefallenen Rider zum gefeierten Helden

Zweimal hat die Dakar Matthias Walkner bereits abgeworfen, aber Aufgeben kommt für den KTM-Fahrer nicht in Frage. Nach seinem Sturz 2016 konnte der Salzburger 6 Monate nicht mit seinem Bike trainieren, vom "Krankenstand" ist er dann direkt aufs Dakar-Podium gefahren. Nach zwei Wochen, 12 Stages, einem Etappensieg und 9000 harten Rally-Kilometern holt Matthias Walkner Platz 2. Er hat damit österreichische Sportgeschichte geschrieben.

Nach dem Oberschenkelbruch war es sechs Monate lang richtig zach. Dieser Moment jetzt gibt mir so viel zurück. Dass ich jetzt wirklich auf dem Podium stehe, das ist unbeschreiblich. Ja, jetzt ist es geschafft! Matthias Walkner

Hiasi bei seinem starken Comeback 2017 © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

04 2018: Vom Mit-Favoriten zum historischen Triumph

Matthias Walkner krönt sich bei der 40. Ausgabe der Dakar zur Motorsport-Legende. Als erster Österreicher gewinnt er in der Kategorie "Bike" die härteste Rallye der Welt. Die Fahrt in die Geschichtsbücher beginnt am 6. Jänner in der peruanischen Hauptstadt Lima und endet am 20. Jänner im argentinischen Córdoba. Nach 14 strategischen schlauen Etappen hat Hiasi einen Vorsprung von 16 Minuten und 53 Sekunden auf Local Kevin Benavides.

Heinz Kinigadner feiert Matthias Walkner © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool

05 2019: Vom Vorjahres-Sieg zur Achterbahnfahrt der Gefühle

Matthias Walkner kommt nicht nur als Dakar-Sieger nach Peru, sondern auch gesundheitlich angeschlagen – und erlebt alle Höhen und Tiefen, die eine Rallye zu bieten hat: 2 Tagessiege, Navigationsprobleme, Podiumsplätze, Ärger mit dem Roadbook, Stürze und eine großartige Aufholjagd, die mit Platz 2 im Gesamtklassement einen versöhnlich Abschluss findet.

Hiasi feiert 2019 mit Buddy Toby Price die Plätze 1 und 2 © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

06 2020: Vom Kampf um den Sieg zur Freude über Platz 5

Es ist die erste Dakar, die in Saudi-Arabien stattfindet. Hiasi startet mit einem 3. Platz und hält sich bis zum vierten Tag im Spitzenfeld. Die 4. Etappe wirft den Salzburger zurück, die 7. Etappe ändert alles: Bei einem schweren Sturz stirbt der portugiesische Rider Paulo Goncalves, der Matthias Walkner zu Beginn seiner Rallye-Karriere das Navigieren gelernt hat. Das Unglück relativiert alles. Matthias Walkner kann erst auf der vorletzten Etappe wieder richtig Gas geben und holt noch einen zweiten Platz in der Tageswertung. In der Gesamtwertung kommt der KTM-Rider auf Platz 5. "Damit kann ich gut leben", so Walkner nach der tragischen Dakar.

Matthias Walkner am Ende einer herausfordernden Dakar 2020 © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

07 2021: Vom technischen Problem zum beeindruckenden Comeback

Von Platz 39 auf Platz 9. Das ist die persönliche Erfolgsgeschichte von Matthias Walkner bei der Rallye Dakar 2021. Schon am zweiten Renntag hat er wegen eines technischen Problems rund 2 Stunden verloren und ist weit ins Mittelfeld zurückgefallen – mit einer starken und konstanten Performance mehr Plätze gutgemacht, als jeder andere Rider, und hat sich in die Top 10 zurückgekämpft. Mit Platz 9 ist er zufrieden, vor allem, weil er auf der letzten Etappe auch noch Vollgas in einem Stacheldrahtzaun gefahren ist...

Aufholjagd des Jahres: Hiasi gibt Vollgas bei der Dakar 2021 © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool