Walkner Blog: Die ersten intensiven 13 Kilometer (von 8.500) sind geschafft

Ich fühl mich gesund und werde die letzten Stunden, bevor der Wahnsinn morgen um 10.19 Uhr wirklich losgeht, noch genießen und schauen, dass ich nach der Anreise zu vollen Kräften komme. Der Prolog ist nicht übertrieben wichtig, wirklich zählen wird's dann erst ab übermorgen bei der ersten echten Etappe. Aber natürlich will jeder von Anfang an zeigen, was er kann, denn für diesen Moment haben wir alle die letzten elf Monate trainiert.

Ich fühl mich gesund und werde die letzten Stunden, bevor der Wahnsinn morgen um 10.19 Uhr wirklich losgeht, noch genießen und schauen, dass ich nach der Anreise zu vollen Kräften komme. Der Prolog ist nicht übertrieben wichtig, wirklich zählen wird's dann erst ab übermorgen bei der ersten echten Etappe. Aber natürlich will jeder von Anfang an zeigen, was er kann, denn für diesen Moment haben wir alle die letzten elf Monate trainiert.

Ich fühl mich gesund und werde die letzten Stunden, bevor der Wahnsinn morgen um 10.19 Uhr wirklich losgeht, noch genießen und schauen, dass ich nach der Anreise zu vollen Kräften komme. Der Prolog ist nicht übertrieben wichtig, wirklich zählen wird's dann erst ab übermorgen bei der ersten echten Etappe. Aber natürlich will jeder von Anfang an zeigen, was er kann, denn für diesen Moment haben wir alle die letzten elf Monate trainiert.

Ich freu mich, wenn es endlich losgeht und mit eurer Unterstützung "wird's schon schiefgehen", wie man so schön sagt... Ich hoffe, der eine oder andere hat Zeit, dass er an mich denkt und mir die Daumen drückt. Ich verspreche euch: Ich werde mein Bestes geben und ja, schauen wir, was am Ende dabei rauskommt.

Ich freu mich, wenn es endlich losgeht und mit eurer Unterstützung "wird's schon schiefgehen", wie man so schön sagt... Ich hoffe, der eine oder andere hat Zeit, dass er an mich denkt und mir die Daumen drückt. Ich verspreche euch: Ich werde mein Bestes geben und ja, schauen wir, was am Ende dabei rauskommt.

Ich freu mich, wenn es endlich losgeht und mit eurer Unterstützung "wird's schon schiefgehen", wie man so schön sagt... Ich hoffe, der eine oder andere hat Zeit, dass er an mich denkt und mir die Daumen drückt. Ich verspreche euch: Ich werde mein Bestes geben und ja, schauen wir, was am Ende dabei rauskommt.

Servus zu Hause, ich bin Saudi-Arabien angekommen und das Seacamp, in dem wir für die nächsten drei Tage stationiert sind, ist ziemlich cool. 🤩 Es liegt direkt am Meer und wir genießen angenehme Temperaturen bei 23 Grad und natürlich viel Sonnenschein. Bei elf durchschnittlichen Regentagen im Jahr in Saudi-Arabien ist die Wahrscheinlichkeit auf Regen nicht sehr groß, aber wir sind letztes Jahr hier auch schon eines Anderen belehrt worden...

Servus zu Hause, ich bin Saudi-Arabien angekommen und das Seacamp, in dem wir für die nächsten drei Tage stationiert sind, ist ziemlich cool. 🤩 Es liegt direkt am Meer und wir genießen angenehme Temperaturen bei 23 Grad und natürlich viel Sonnenschein. Bei elf durchschnittlichen Regentagen im Jahr in Saudi-Arabien ist die Wahrscheinlichkeit auf Regen nicht sehr groß, aber wir sind letztes Jahr hier auch schon eines Anderen belehrt worden...

Servus zu Hause, ich bin Saudi-Arabien angekommen und das Seacamp, in dem wir für die nächsten drei Tage stationiert sind, ist ziemlich cool. 🤩 Es liegt direkt am Meer und wir genießen angenehme Temperaturen bei 23 Grad und natürlich viel Sonnenschein. Bei elf durchschnittlichen Regentagen im Jahr in Saudi-Arabien ist die Wahrscheinlichkeit auf Regen nicht sehr groß, aber wir sind letztes Jahr hier auch schon eines Anderen belehrt worden...