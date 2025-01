Walkner-Blog: Der Dakar-Sieger kommentiert die Rallye 2025

Motorsportlegende Matthias Walkner arbeitet nach seinem schweren Sturz bei der Vorbereitung auf die Dakar 2024 am Comeback – und nutzt seine Zeit (auch), um dich in seinem Blog mit Backstage-Infos von der Dakar 2025 zu versorgen. Thema des Tages: Unterschätze niemals den Prolog!

Wie wichtig kann ein Prolog sein? Sehr wichtig! Denn der Sieger darf seinen Startplatz für Stage 1 (in der Klasse „Rally GP“) frei wählen und kann damit seine Chancen auf eine Top-Platzierung am ersten Renntag deutlich erhöhen. Das hat wiederum Auswirkungen auf Stage 2, der 48-Stunden-Marathonetappe, bei der in umgekehrter Reihenfolge gestartet wird. Ein guter Prolog kann also bis zu 3 Tage nachwirken. ☝️

