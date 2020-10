Red Bull 400: 800 StarterInnen zum 10-Jahres-Jubiläum

Sekunden-Krimi zum 10-Jahres-Jubiläum

Auch Extremradfahrer Michael Strasser am Limit

Favoritensieg bei den Damen

In Abwesenheit der Vorjahressiegerin und Weltmeisterin von 2018, Andrea Mayr, holte sich mit der Slowakin Kristina Nec Lapinova eine der Favoritinnen den begehrten Titel. Die 36-jährige hatte die Schanze in Bischofshofen am besten im Griff und setzte sich mit einer beeindruckenden Leistung und einer Zeit von 4:32 Minuten vor ihren Konurrentinnen durch.

In Abwesenheit der Vorjahressiegerin und Weltmeisterin von 2018, Andrea Mayr, holte sich mit der Slowakin Kristina Nec Lapinova eine der Favoritinnen den begehrten Titel. Die 36-jährige hatte die Schanze in Bischofshofen am besten im Griff und setzte sich mit einer beeindruckenden Leistung und einer Zeit von 4:32 Minuten vor ihren Konurrentinnen durch.

In Abwesenheit der Vorjahressiegerin und Weltmeisterin von 2018, Andrea Mayr, holte sich mit der Slowakin Kristina Nec Lapinova eine der Favoritinnen den begehrten Titel. Die 36-jährige hatte die Schanze in Bischofshofen am besten im Griff und setzte sich mit einer beeindruckenden Leistung und einer Zeit von 4:32 Minuten vor ihren Konurrentinnen durch.

„Ich habe wirklich in letzter Sekunde entschieden, dass ich teilnehme. Daher bin ich auch gar nicht mit so großen Erwartungen ins Rennen gegangen. Aber ich bin so glücklich, da ich meinen Sieg so gar nicht erwartet habe“, freut sich die frischgebackene Siegerin über die Goldmedaille. Auf Platz zwei folgte ihre Landsfrau Katarina Lovrantova. Die Niederösterreicherin Kerstin Quirchmayr erreichte als drittschnellste Dame das Ziel am oberen Ende der Schanze.

„Ich habe wirklich in letzter Sekunde entschieden, dass ich teilnehme. Daher bin ich auch gar nicht mit so großen Erwartungen ins Rennen gegangen. Aber ich bin so glücklich, da ich meinen Sieg so gar nicht erwartet habe“, freut sich die frischgebackene Siegerin über die Goldmedaille. Auf Platz zwei folgte ihre Landsfrau Katarina Lovrantova. Die Niederösterreicherin Kerstin Quirchmayr erreichte als drittschnellste Dame das Ziel am oberen Ende der Schanze.

„Ich habe wirklich in letzter Sekunde entschieden, dass ich teilnehme. Daher bin ich auch gar nicht mit so großen Erwartungen ins Rennen gegangen. Aber ich bin so glücklich, da ich meinen Sieg so gar nicht erwartet habe“, freut sich die frischgebackene Siegerin über die Goldmedaille. Auf Platz zwei folgte ihre Landsfrau Katarina Lovrantova. Die Niederösterreicherin Kerstin Quirchmayr erreichte als drittschnellste Dame das Ziel am oberen Ende der Schanze.

FF Rutzenmoos in beiden Staffelbewerben eine Klasse für sich

10 Jahre Red Bull 400 – 10 Mal Finale