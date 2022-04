Red Bull 400: Melde dich jetzt für die Premiere auf der Bergisel-Schanze an

400 Meter Distanz, rund 130 Meter Höhenunterschied und brutale Steigungen mit bis zu 75 Prozent, das ganze so schnell wie möglich –

ist der ultimative Test für Kraft, Ausdauer, Kampfgeist sowie Mut – das am 27. August 2022 zum ersten Mal auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck stattfinden wird. Dabei geht es für rund 2.000 Teilnehmer wieder darum, eine Schanze in umgekehrter Richtung in Angriff zu nehmen - vom Auslauf über den Schanzentisch und den Anlauf bis ganz nach oben - in einem Rennen, das Körper und Geist an die Grenzen der Belastung bringt.