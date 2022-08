Ergebnisse Frauen Full Distance presented by ON RUNNING

Ergebnisse Männer Full Distance presented by INTERSPORT

zeigte sich die Bergisel-Schanze in Innsbruck erstmals von ihrer extremen Seite.

"Schanze frei" – oder "Alles sein ist Leiden". 1.000 motivierte Starter aus 18 Nationen ließen es sich am 27. August 2022 nicht nehmen am Innsbrucker Bergisel live dabei zu sein. Denn zur Tirol-Premiere von

"Das Besondere an Red Bull 400 ist einfach die Idee und die Stimmung die hier herrscht."

Bei perfekten Bedingungen brachte die Skisprungschanze die 1.000 StarterInnen aus 26 Nationen u.a. Bergläufer Markus Kröll, Skisprung-Legende Andi Goldberger, Rodlerin Hannah Prock, Extremsportlerin Nadine Wallner und Ex-Biathlon-Star Dominik Landertinger im Rennen um die begehrten Titel des wohl härtesten Bergsprint-Laufs der Welt sowohl physisch als auch mental an ihre Grenzen.

Es tut einfach weh – egal wie gut die Kondition ist, wie gut man austrainiert ist. 400 Meter Distanz, rund 130 Meter Höhenunterschied und brutale Steigungen mit bis zu 75 Prozent, das Ganze so schnell wie möglich – Red Bull 400 ist der ultimative Test für Kraft, Ausdauer und Kampfgeist. Angefeuert von unzähligen Zusehern ging es für die Teilnehmer nach dem Startschuss vom Auslauf über den extrem steilen Aufsprunghang, den Vorbau, den Schanzentisch und dann zu guter Letzt über die Anlaufspur hinauf. Im steilsten Teil erreichte die Strecke eine Steigung von bis zu 75 Prozent – und ihr könnt uns glauben: Hier kämpften auch die Besten der Besten um jeden Meter, jeder Schritt wurde zur extremen Willensleistung.

Die Teilnehmer gingen bei Red Bull 400 an ihre Grenzen

„Obwohl ich schon fünf Mal gewonnen habe, ist es immer anders, also immer eine neue Herausforderung. Der Lauf heute war einfach optimal."

