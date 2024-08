Red Bull 400 – die besten Spots für deinen Innsbruck-Trip

Am 28. September steigt mit Red Bull 400 die wohl schrägste Lauf-Competition in Österreich. Denn mit einer Steigung von bis zu 75 Prozent bei einer Distanz von 400 Metern und 130 Metern Höhenunterschied fangen die Oberschenkel ganz schön zu brennen an. Nicht nur bei euch, sondern auch bei Sportstars wie Ex-Biathlon-Weltmeister Dominik Landertinger oder Skisprung-Legende Andi Goldberger, der in den vergangenen Jahren Stammgast bei Red Bull 400 war und es eigentlich gewöhnt war, eine Skisprungschanze von oben nach unten zu bezwingen.