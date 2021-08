Hart, Härter, Red Bull Almauftrieb 2021: Auf 600 Höhenmetern ans Limit!

6.000 Meter Distanz, 600 Höhenmeter, 9 Challenges: Der dritte Red Bull Almauftrieb in Mayrhofen war alles andere als ein gemütlicher Samstagnachmittags-Spaziergang für die 450 Teilnehmer. Ganz im Gegenteil: Der Red Bull Almauftrieb ist das ultimative Fitness- und Trailrunning-Event, das einem einfach alles bis auf das letzte Quäntchen Kraft und Energie abverlangt.

6.000 Meter Distanz, 600 Höhenmeter, 9 Challenges: Der dritte Red Bull Almauftrieb in Mayrhofen war alles andere als ein gemütlicher Samstagnachmittags-Spaziergang für die 450 Teilnehmer. Ganz im Gegenteil: Der Red Bull Almauftrieb ist das ultimative Fitness- und Trailrunning-Event, das einem einfach alles bis auf das letzte Quäntchen Kraft und Energie abverlangt.

6.000 Meter Distanz, 600 Höhenmeter, 9 Challenges: Der dritte Red Bull Almauftrieb in Mayrhofen war alles andere als ein gemütlicher Samstagnachmittags-Spaziergang für die 450 Teilnehmer. Ganz im Gegenteil: Der Red Bull Almauftrieb ist das ultimative Fitness- und Trailrunning-Event, das einem einfach alles bis auf das letzte Quäntchen Kraft und Energie abverlangt.

Und wie schon in den ersten beiden Ausgaben lautete auch heuer ab dem legendären Läuten der Kuhglocke als Startsignal das Motto: „Ohne Schweiß kein Preis“! Bei hochsommerlichen Temperaturen galt es für die 450 motivierten Teilnehmer aus ganz Europa, den traditionellen Weg der Kühe vom Zentrum Mayrhofens auf den Steinerkogel auf eine außergewöhnliche Art und Weise zu bewältigen, wobei ihnen nur wenig Zeit blieb, die wunderschöne Umgebung zu genießen. Wie hart der Red Bull Almauftrieb 2021 war, haben auch Snowboarder Benjamin Karl, Ex-Biathlet Dominik Landertinger und die Salewa-Athleten Verena Helminger, Bettina Brunnauer, Tobias Ebner, Martin Linbacher bei der einzigartigen Herausforderung am eigenen Leib erfahren.

Und wie schon in den ersten beiden Ausgaben lautete auch heuer ab dem legendären Läuten der Kuhglocke als Startsignal das Motto: „Ohne Schweiß kein Preis“! Bei hochsommerlichen Temperaturen galt es für die 450 motivierten Teilnehmer aus ganz Europa, den traditionellen Weg der Kühe vom Zentrum Mayrhofens auf den Steinerkogel auf eine außergewöhnliche Art und Weise zu bewältigen, wobei ihnen nur wenig Zeit blieb, die wunderschöne Umgebung zu genießen. Wie hart der Red Bull Almauftrieb 2021 war, haben auch Snowboarder Benjamin Karl, Ex-Biathlet Dominik Landertinger und die Salewa-Athleten Verena Helminger, Bettina Brunnauer, Tobias Ebner, Martin Linbacher bei der einzigartigen Herausforderung am eigenen Leib erfahren.

Und wie schon in den ersten beiden Ausgaben lautete auch heuer ab dem legendären Läuten der Kuhglocke als Startsignal das Motto: „Ohne Schweiß kein Preis“! Bei hochsommerlichen Temperaturen galt es für die 450 motivierten Teilnehmer aus ganz Europa, den traditionellen Weg der Kühe vom Zentrum Mayrhofens auf den Steinerkogel auf eine außergewöhnliche Art und Weise zu bewältigen, wobei ihnen nur wenig Zeit blieb, die wunderschöne Umgebung zu genießen. Wie hart der Red Bull Almauftrieb 2021 war, haben auch Snowboarder Benjamin Karl, Ex-Biathlet Dominik Landertinger und die Salewa-Athleten Verena Helminger, Bettina Brunnauer, Tobias Ebner, Martin Linbacher bei der einzigartigen Herausforderung am eigenen Leib erfahren.

Nachdem die legendäre Kuhglocke um Punkt 11.00 Uhr das ultimative Fitness- und Trailrunning-Event eingeläutet hatte, ging es gleich auf den ersten Metern bei der ersten von neun Challenges ordentlich zur Sache: Das Heu-Kraxln war das perfekte Präludium auf das, was die 450 Athleten noch erwartete. Direkt im Anschluss galt es, beim „Wood-Carry“ mit bis zu 35 kg schweren Baumstämmen beladen bis zur nächsten Challenge zu sprinten. Und ja, sowas geht richtig rein!

Nachdem die legendäre Kuhglocke um Punkt 11.00 Uhr das ultimative Fitness- und Trailrunning-Event eingeläutet hatte, ging es gleich auf den ersten Metern bei der ersten von neun Challenges ordentlich zur Sache: Das Heu-Kraxln war das perfekte Präludium auf das, was die 450 Athleten noch erwartete. Direkt im Anschluss galt es, beim „Wood-Carry“ mit bis zu 35 kg schweren Baumstämmen beladen bis zur nächsten Challenge zu sprinten. Und ja, sowas geht richtig rein!

Nachdem die legendäre Kuhglocke um Punkt 11.00 Uhr das ultimative Fitness- und Trailrunning-Event eingeläutet hatte, ging es gleich auf den ersten Metern bei der ersten von neun Challenges ordentlich zur Sache: Das Heu-Kraxln war das perfekte Präludium auf das, was die 450 Athleten noch erwartete. Direkt im Anschluss galt es, beim „Wood-Carry“ mit bis zu 35 kg schweren Baumstämmen beladen bis zur nächsten Challenge zu sprinten. Und ja, sowas geht richtig rein!

Als sechste Challenge wartet 2021 am Emberghof erstmals die ultimative Prüfung: Am Bauernhof angekommen mussten die Athleten einen Strohballen (bei den Damen 40 kg schwer, bei den Herren 80 kg schwer) vier Mal flippen, bevor sie einen Heustadl im Sprint hinter sich bringen mussten.

Als sechste Challenge wartet 2021 am Emberghof erstmals die ultimative Prüfung: Am Bauernhof angekommen mussten die Athleten einen Strohballen (bei den Damen 40 kg schwer, bei den Herren 80 kg schwer) vier Mal flippen, bevor sie einen Heustadl im Sprint hinter sich bringen mussten.

Als sechste Challenge wartet 2021 am Emberghof erstmals die ultimative Prüfung: Am Bauernhof angekommen mussten die Athleten einen Strohballen (bei den Damen 40 kg schwer, bei den Herren 80 kg schwer) vier Mal flippen, bevor sie einen Heustadl im Sprint hinter sich bringen mussten.

The final countdown

Wer bist jetzt noch nicht komplett ausgepowert war, dem stellten sich auf den letzten rund 300 Metern bis zum finalen Hindernis genug zum Trocknen aufgestellte „Heu Mandl“ in den Weg Richtung Steinerkogel. Mit dem Ziel vor Augen hieß es hier die letzten Energiereserven zu aktivieren, um bei den „Almhütten Climbs“ so schnell wie möglich die Seile hochzukraxeln. Denn wie geübte Red Bull Almauftrieb-Bezwinger wissen: Auf den letzten Metern kann man auf seine Mitstreiter noch richtig viel Zeit aufholen – oder wertvolle Sekunden auf der Strecke liegen lassen.

Wer bist jetzt noch nicht komplett ausgepowert war, dem stellten sich auf den letzten rund 300 Metern bis zum finalen Hindernis genug zum Trocknen aufgestellte „Heu Mandl“ in den Weg Richtung Steinerkogel. Mit dem Ziel vor Augen hieß es hier die letzten Energiereserven zu aktivieren, um bei den „Almhütten Climbs“ so schnell wie möglich die Seile hochzukraxeln. Denn wie geübte Red Bull Almauftrieb-Bezwinger wissen: Auf den letzten Metern kann man auf seine Mitstreiter noch richtig viel Zeit aufholen – oder wertvolle Sekunden auf der Strecke liegen lassen.

Wer bist jetzt noch nicht komplett ausgepowert war, dem stellten sich auf den letzten rund 300 Metern bis zum finalen Hindernis genug zum Trocknen aufgestellte „Heu Mandl“ in den Weg Richtung Steinerkogel. Mit dem Ziel vor Augen hieß es hier die letzten Energiereserven zu aktivieren, um bei den „Almhütten Climbs“ so schnell wie möglich die Seile hochzukraxeln. Denn wie geübte Red Bull Almauftrieb-Bezwinger wissen: Auf den letzten Metern kann man auf seine Mitstreiter noch richtig viel Zeit aufholen – oder wertvolle Sekunden auf der Strecke liegen lassen.

Wer, wenn nicht die Familie Innerhofer steht ganz oben am Sieger-Treppchen beim Red Bull Almauftrieb 2021? Der Salzburger Manuel Innerhofer ging auch 2021 als großer Favorit ins Rennen – und wurde dieser Rolle eindrucksvoll gerecht. Er holte sich mit einer Top-Zeit von 35 Minuten und 15 Sekunden seinen zweiten Red Bull Almauftrieb Sieg - und unterbot seinen PR trotz zusätzlicher Challenges um fast 2 Minuten.

Wer, wenn nicht die Familie Innerhofer steht ganz oben am Sieger-Treppchen beim Red Bull Almauftrieb 2021? Der Salzburger Manuel Innerhofer ging auch 2021 als großer Favorit ins Rennen – und wurde dieser Rolle eindrucksvoll gerecht. Er holte sich mit einer Top-Zeit von 35 Minuten und 15 Sekunden seinen zweiten Red Bull Almauftrieb Sieg - und unterbot seinen PR trotz zusätzlicher Challenges um fast 2 Minuten.

Wer, wenn nicht die Familie Innerhofer steht ganz oben am Sieger-Treppchen beim Red Bull Almauftrieb 2021? Der Salzburger Manuel Innerhofer ging auch 2021 als großer Favorit ins Rennen – und wurde dieser Rolle eindrucksvoll gerecht. Er holte sich mit einer Top-Zeit von 35 Minuten und 15 Sekunden seinen zweiten Red Bull Almauftrieb Sieg - und unterbot seinen PR trotz zusätzlicher Challenges um fast 2 Minuten.