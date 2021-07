Mit diesen Tipps meisterst du den Red Bull Almauftrieb

Vorbereitung: Ich bin einfach gern in der Kraftkammer. Das war während meiner Biathlon-Karriere so und auch jetzt gehe ich sicher zwei Mal pro Woche ins Gym und mache Krafttraining. 8 bis 10 Wiederholungen je Übung mit maximaler Last – das geht schon gut rein. Für meine Red Bull Almauftrieb-Premiere habe ich mein Training wieder etwas umgestellt und wieder mehr den Ausdauerbereich in den Trainingsplan integriert, um die Kraftausdauer zu stärken. Denn darauf wird es ankommen, wenn man die sechs Kilometer lange Strecke mit 600 Höhenmetern und 9 Challenges 'überleben' will. Denn Kraft allein bringt bei dieser extremen Challenge nichts, weil der Körper ohne Ausdauer die eigenen Kraftreserven ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr abrufen kann.