"Unbeschreiblich. Die Emotionen kann man gar nicht in Worte fassen."
Wie fühlt sich der Sieg für euch an?
Einfach unbeschreiblich. Es war so emotional und es sind uns so viele Steine vom Herzen gefallen in dem Moment, als unsere Idee gewonnen hat – das können wir gar nicht in Worte fassen.
Ja, unglaublich. Ich finde, mittlerweile wird es vielleicht ein bisschen realitätsnäher, aber vor allem als unser Name aufgerufen wurde – einfach ein unglaublicher Moment.
Jetzt geht’s für euch zum Red Bull Basement World Final nach San Francisco. Was bedeutet euch das, dort mit eurer Idee "Prepwise" dabei zu sein?
Ich glaube, es bedeutet für uns vor allem, dass sich die letzten Tage extrem gelohnt haben. Wir haben so viel harte Arbeit reingesteckt. Und es zeigt, dass es sich auszahlt, Ideen, die in einem sind, nach außen zu tragen, mit anderen darüber zu sprechen und sich zu trauen.
Ja, das ist für uns sehr wichtig: Viele denken, man sollte seine Ideen für sich behalten, damit sie niemand kopiert. Ich finde, das ist ein falscher Ansatz. Man sollte wirklich zu möglichst vielen Menschen gehen, davon erzählen, Kritik einholen und die Idee weiter verbessern.
Ich glaube, wir können unsere Idee 'Prepwise' in den kommenden Wochen auf jeden Fall noch auf das nächste Level bringen.
Welche Chancen seht ihr in den nächsten Schritten?
Ich glaube, wir können unsere Idee 'Prepwise' in den kommenden Wochen auf jeden Fall noch auf das nächste Level bringen.
Wie viel wir jetzt in dieser kurzen Zeit bis zum Red Bull Basement World Final Anfang Juni schaffen, wird sich zeigen.
Was bedeutet dieser Erfolg für euch persönlich?
Es ist eine riesige Möglichkeit, eine große Chance.
Ich glaube, für uns beide ist das eine der größten Meilensteine, die wir in unserem jungen Leben erreicht haben. Darauf sind wir sehr stolz. Und auch darauf, dass Red Bull uns das alles ermöglicht hat sowie generell jungen Menschen dieses Vertrauen schenkt.
Könnt ihr die Idee von "Prepwise" kurz in euren Worten erklären?
'Prepwise' ist ein intelligenter Planungsassistent, der Vorräte, Gesundheitsziele und das Einkaufsbudget miteinander vernetzt. Wir wollen nicht nur, dass auf Nährwerte geachtet wird, sondern das Ganze auch die Kosten und das Budget für den Einkauf miteinbezieht. So können Studierende und junge Berufstätige, die oft auch auf den Cent schauen müssen, eine gesunde Ernährung ohne viel Aufwand und Kosten schaffen – und dabei gleichzeitig weniger Lebensmittelabfall produzieren.
Was ist für euch das Besondere an eurer Idee und der Funktionsweise von "Prepwise"?
Ich glaube, das Besondere ist, dass 'Prepwise' nicht nur Studierende adressiert, sondern viele Menschen, die oft gar nicht darüber sprechen, dass sie eigentlich ziemlich planlos sind, wenn es um ihre Ernährung geht.
Und es gibt einen zusätzlichen Benefit: Wer 'Prepwise' nutzt, wird in Zukunft weniger Lebensmittel wegschmeißen. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum man die App nutzt. Die Leute nutzen sie, weil sie gesünder essen, weniger dafür ausgeben und die Mahlzeiten besser planen können.
'Prepwise' ist ein intelligenter Planungsassistent, der Vorräte, Gesundheitsziele und das Einkaufsbudget miteinander vernetzt.
Wie passt diese Idee und euer Projekt zu euch persönlich?
'Prewise' passt sehr gut zu uns. Wir sind beide Studenten und kennen Probleme aus unserem Alltag – vor allem in Prüfungsphasen. Dann gibt’s entweder Pesto mit Nudeln oder irgendwelche Brote, und auf Nährwerte achten wir überhaupt nicht. Und wenn wir versuchen, gesund zu essen, geben wir oft zu viel Geld aus.
Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr bei Red Bull Basement mitgemacht habt?
Ganz ehrlich: Es war auch viel Zufall dabei. Wir waren gerade Mittagessen in der Mensa und haben dann die Informationen zu Red Bull Basement 2026 gesehen.
Wir wollten uns auch ein Red Bull schnappen – aber es hieß, wir bekommen jeweils eine Dose, wenn wir die Basis-Einreichung erledigen. Es war eine Win-Win-Situation, wie wir jetzt wissen.
Wie würdet ihr euch selbst beschreiben - wie tickt ihr?
Ich glaube, wir würden uns beide als sehr offene Personen beschreiben, die offen für Neues sind.
Und wir sind Menschen, die Chancen ergreifen, wenn sie sich bieten. So wie vor ein paar Wochen, als wir gehört haben, dass wir unter den Top 30 sein werden. Da haben wir nicht gesagt, wir haben so viel Uni und wir können uns nicht gut vorbereiten auf Red Bull Basement. Sondern wir waren uns einig: Es ist eine große Chance – da machen wir auf jeden Fall mit!
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