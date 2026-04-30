"Unbeschreiblich. Die Emotionen kann man gar nicht in Worte fassen."

Manchmal beginnt alles mit einer spontanen Entscheidung. Ein Mittagessen in der Mensa an der WU Wien, ein Zufall, ein Formular. Und plötzlich stehst du auf einer Bühne, dein Name wird aufgerufen – und nichts ist mehr wie davor. Für Benedikt Batthyany und Leonhard Pink aus Tirol und Deutschland, den beiden Gewinner des

in Graz, war genau das dieser Moment. Zwischen Adrenalin, Erleichterung und dem Gefühl, dass sich harte Arbeit auszahlt, wurde klar: Das hier war erst der Anfang.