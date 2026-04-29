„Prepwise“ checkt fürs Red Bull Basement World Final in San Francisco ein

am 29. April 2026 im Unicorn Graz war ein Abend voller Innovationen, Pitches und großer Ideen. Am Ende jubelten Benedikt Batthyany und Leonhard Pink aus Tirol und Deutschland, die mit „Prepwise“ die Fachjury überzeugte und sich den Sieg holte. Damit werden sie mit ihrer Idee einer Kosten-intelligenten Mahlzeitenplanung Österreich beim globalen

Die beiden Studenten der WU Wien, Benedikt Batthyany (Tirol) und Leonhard Pink (Deutschland) konnten sich mit ihrer Idee „Prepwise“ durchsetzen und die Jurymitglieder vom Potenzial des Projekts überzeugen. „Prepwise“ verbindet intelligente Mahlzeitenplanung mit Preisbewusstsein: der KI-Assistent plant abwechslungsreiche, nährstoffreiche Gerichte auf Basis der tatsächlichen Einkaufspreise und behält dabei automatisch das Wochenbudget im Blick. Neben dem nationalen Titel sichert sich das Team damit die Chance auf ein umfassendes Support-Paket beim Red Bull Basement World Final – darunter 100.000 USD Equity-free Funding, internationale Sichtbarkeit sowie Zugang zu einem globalen Netzwerk aus Investor:innen und Mentor:innen.

Die beiden Studenten der WU Wien, Benedikt Batthyany (Tirol) und Leonhard Pink (Deutschland) konnten sich mit ihrer Idee „Prepwise“ durchsetzen und die Jurymitglieder vom Potenzial des Projekts überzeugen. „Prepwise“ verbindet intelligente Mahlzeitenplanung mit Preisbewusstsein: der KI-Assistent plant abwechslungsreiche, nährstoffreiche Gerichte auf Basis der tatsächlichen Einkaufspreise und behält dabei automatisch das Wochenbudget im Blick. Neben dem nationalen Titel sichert sich das Team damit die Chance auf ein umfassendes Support-Paket beim Red Bull Basement World Final – darunter 100.000 USD Equity-free Funding, internationale Sichtbarkeit sowie Zugang zu einem globalen Netzwerk aus Investor:innen und Mentor:innen.

Die beiden Studenten der WU Wien, Benedikt Batthyany (Tirol) und Leonhard Pink (Deutschland) konnten sich mit ihrer Idee „Prepwise“ durchsetzen und die Jurymitglieder vom Potenzial des Projekts überzeugen. „Prepwise“ verbindet intelligente Mahlzeitenplanung mit Preisbewusstsein: der KI-Assistent plant abwechslungsreiche, nährstoffreiche Gerichte auf Basis der tatsächlichen Einkaufspreise und behält dabei automatisch das Wochenbudget im Blick. Neben dem nationalen Titel sichert sich das Team damit die Chance auf ein umfassendes Support-Paket beim Red Bull Basement World Final – darunter 100.000 USD Equity-free Funding, internationale Sichtbarkeit sowie Zugang zu einem globalen Netzwerk aus Investor:innen und Mentor:innen.

„Wir können unsere Freude gar nicht in Worte fassen. Wir haben wirklich nicht mit dem Sieg gerechnet, weil hier einfach so gute Ideen beim Finale dabei waren. Jetzt werden wir viel Zeit damit verbringen, das Konzept weiter auszuarbeiten. San Francisco ist ein Traum – wir freuen uns so sehr, dass wir diese Möglichkeit bekommen, Österreich beim World Final zu vertreten“, betonen die beiden Gewinner.

„Wir können unsere Freude gar nicht in Worte fassen. Wir haben wirklich nicht mit dem Sieg gerechnet, weil hier einfach so gute Ideen beim Finale dabei waren. Jetzt werden wir viel Zeit damit verbringen, das Konzept weiter auszuarbeiten. San Francisco ist ein Traum – wir freuen uns so sehr, dass wir diese Möglichkeit bekommen, Österreich beim World Final zu vertreten“, betonen die beiden Gewinner.

„Wir können unsere Freude gar nicht in Worte fassen. Wir haben wirklich nicht mit dem Sieg gerechnet, weil hier einfach so gute Ideen beim Finale dabei waren. Jetzt werden wir viel Zeit damit verbringen, das Konzept weiter auszuarbeiten. San Francisco ist ein Traum – wir freuen uns so sehr, dass wir diese Möglichkeit bekommen, Österreich beim World Final zu vertreten“, betonen die beiden Gewinner.

Mit insgesamt 1.060 Ideen aus ganz Österreich wurden so viele wie noch nie bei Red Bull Basement eingereicht. Dies ist nicht nur ein neuer Rekord, sondern ist auch ein starkes Signal für den Innovationsgeist der heimischen Startup- und Studierenden-Szene. Die besten neun Teams präsentierten ihre Konzepte live vor Publikum und einer Fach-Jury im Unicorn Graz und beeindruckten mit kreativen Lösungsansätzen, technologischer Innovationskraft und gesellschaftlichem Impact. Durch den Abend führte Host Karina Toth. Für zusätzliche Impulse sorgte Julia Schedlberger mit einer inspirierenden Keynote.

Mit insgesamt 1.060 Ideen aus ganz Österreich wurden so viele wie noch nie bei Red Bull Basement eingereicht. Dies ist nicht nur ein neuer Rekord, sondern ist auch ein starkes Signal für den Innovationsgeist der heimischen Startup- und Studierenden-Szene. Die besten neun Teams präsentierten ihre Konzepte live vor Publikum und einer Fach-Jury im Unicorn Graz und beeindruckten mit kreativen Lösungsansätzen, technologischer Innovationskraft und gesellschaftlichem Impact. Durch den Abend führte Host Karina Toth. Für zusätzliche Impulse sorgte Julia Schedlberger mit einer inspirierenden Keynote.

Mit insgesamt 1.060 Ideen aus ganz Österreich wurden so viele wie noch nie bei Red Bull Basement eingereicht. Dies ist nicht nur ein neuer Rekord, sondern ist auch ein starkes Signal für den Innovationsgeist der heimischen Startup- und Studierenden-Szene. Die besten neun Teams präsentierten ihre Konzepte live vor Publikum und einer Fach-Jury im Unicorn Graz und beeindruckten mit kreativen Lösungsansätzen, technologischer Innovationskraft und gesellschaftlichem Impact. Durch den Abend führte Host Karina Toth. Für zusätzliche Impulse sorgte Julia Schedlberger mit einer inspirierenden Keynote.