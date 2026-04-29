© Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool
Entrepreneurship
„Prepwise“ checkt fürs Red Bull Basement World Final in San Francisco ein
Benedikt Batthyany und Leonhard Pink gehören mit ihrer Idee zu „Prepwise“ zu den 40 Teams aus aller Welt, die beim Red Bull Basement World Final in San Francisco pitchen werden.
1.060 Ideen. Neun Finalisten. Ein Gewinner-Projekt: Das Red Bull Basement National Final am 29. April 2026 im Unicorn Graz war ein Abend voller Innovationen, Pitches und großer Ideen. Am Ende jubelten Benedikt Batthyany und Leonhard Pink aus Tirol und Deutschland, die mit „Prepwise“ die Fachjury überzeugte und sich den Sieg holte. Damit werden sie mit ihrer Idee einer Kosten-intelligenten Mahlzeitenplanung Österreich beim globalen Red Bull Basement World Final von 1. bis 3. Juni 2026 in San Francisco vertreten.
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Sieger-Idee: Kosten-intelligente Mahlzeitenplanung
Die beiden Studenten der WU Wien, Benedikt Batthyany (Tirol) und Leonhard Pink (Deutschland) konnten sich mit ihrer Idee „Prepwise“ durchsetzen und die Jurymitglieder vom Potenzial des Projekts überzeugen. „Prepwise“ verbindet intelligente Mahlzeitenplanung mit Preisbewusstsein: der KI-Assistent plant abwechslungsreiche, nährstoffreiche Gerichte auf Basis der tatsächlichen Einkaufspreise und behält dabei automatisch das Wochenbudget im Blick. Neben dem nationalen Titel sichert sich das Team damit die Chance auf ein umfassendes Support-Paket beim Red Bull Basement World Final – darunter 100.000 USD Equity-free Funding, internationale Sichtbarkeit sowie Zugang zu einem globalen Netzwerk aus Investor:innen und Mentor:innen.
San Francisco ist ein Traum – wir freuen uns so sehr, dass wir diese Möglichkeit bekommen, Österreich beim World Final zu vertreten.
„Wir können unsere Freude gar nicht in Worte fassen. Wir haben wirklich nicht mit dem Sieg gerechnet, weil hier einfach so gute Ideen beim Finale dabei waren. Jetzt werden wir viel Zeit damit verbringen, das Konzept weiter auszuarbeiten. San Francisco ist ein Traum – wir freuen uns so sehr, dass wir diese Möglichkeit bekommen, Österreich beim World Final zu vertreten“, betonen die beiden Gewinner.
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Innovatives Österreich mit Rekord-Beteiligung
Mit insgesamt 1.060 Ideen aus ganz Österreich wurden so viele wie noch nie bei Red Bull Basement eingereicht. Dies ist nicht nur ein neuer Rekord, sondern ist auch ein starkes Signal für den Innovationsgeist der heimischen Startup- und Studierenden-Szene. Die besten neun Teams präsentierten ihre Konzepte live vor Publikum und einer Fach-Jury im Unicorn Graz und beeindruckten mit kreativen Lösungsansätzen, technologischer Innovationskraft und gesellschaftlichem Impact. Durch den Abend führte Host Karina Toth. Für zusätzliche Impulse sorgte Julia Schedlberger mit einer inspirierenden Keynote.
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Hochkarätige Jury traf auf starke Ideen
Die Entscheidung fiel einer hochkarätig besetzten Jury nicht leicht. Bewertet wurden unter anderem Innovationsgrad, Umsetzbarkeit, Gründerprofil und Impact der präsentierten Ideen. Die Jury bestand aus Dominic Thiem, Ex-Tennisstar und Unternehmer, Victoria Neuhofer, Gründerin und Unternehmerin (Damn Plastic und VEATZZ), Georg Leitgeb, Senior Account Technology Strategist bei Microsoft Österreich und Christian Dotzauer, Sr. Director Marketing EMEA bei AMD.
‚Prepwise‘ hat sehr viel vereint von dem was die heutige Zeit braucht, vor allem was Nachhaltigkeit und AI-Unterstützung betrifft.
„Es ist jedes Jahr beeindruckend zu sehen, mit wie viel Leidenschaft und Qualität die Teilnehmer:innen ihre Ideen präsentieren. Die Entscheidung war alles andere als einfach, weil alle Pitches richtig cool waren. Aber wir sind uns dann doch einig geworden. Ich glaube, dass „Prepwise“ sehr viel vereint von dem was die heutige Zeit braucht, vor allem was Nachhaltigkeit und AI-Unterstützung betrifft. Und das Allerwichtigste, jeder von uns hat sich ertappt gefühlt als sie von der Lebensmittelverschwendung gesprochen haben. Das ist wirklich ein super Gewinner-Projekt das sich den Sieg verdient hat“, zeigt sich Juror Dominic Thiem begeistert.
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Next steps: Bauen, testen, skalieren
Mit dem Sieg startet für Benedikt Batthyany und Leonhard Pink nun die nächste Phase: die Weiterentwicklung ihres Konzepts zu einem marktfähigen Minimum Viable Product (MVP). Im Rahmen der Entwicklungsphase erhalten die nationalen Gewinnerteams weltweit Zugang zu modernsten Technologien, darunter einen AMD AI Laptop sowie 5.000 US-Dollar in Microsoft Azure Credits, und werden von internationalen Expert:innen begleitet. Zusätzlich erhält das Team Sichtbarkeit über ein Startup-Porträt auf brutkasten.com im Wert von 5.000 Euro. Dies ist ein weiterer Schritt, um die Idee in den Markt zu tragen.
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San Francisco calling
Mit diesem Erfolg beim Red Bull Basement 2026 National Final in Graz haben Benedikt Batthyany und Leonhard Pink mit ihrer Idee „Prepwise“ auch für das Red Bull Basement World Final in San Francisco von 1. bis 3. Juni 2026 eingecheckt. Dort treffen die besten Teams aus über 40 Ländern aufeinander. Neben Pitch-Sessions vor internationalen Investor:innen und Branchenführer:innen erwartet die Teilnehmer:innen ein intensives Programm aus Mentoring, Storytelling-Trainings und Networking. Das globale Siegerteam erhält neben internationaler Präsenz ein Gewinnerpaket im Wert von über 125.000 USD, bestehend aus 100.000 USD Equity-free Funding, 25.000 USD Microsoft Azure Credits sowie Mentoring durch Red Bull Ventures.
Ihr wollt mehr über Red Bull Basement erfahren? Dann klickt euch hier rein: www.redbullbasement.com
Red Bull Basement findet in Zusammenarbeit mit Microsoft, AMD, Red Bull Ventures und brutkasten statt.
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