xCover Bucket List: 100 Dinge, die du in deinem Leben noch machen willst

Innovationskraft und Erfindergeist: Unsere Universitäten und Fachhochschulen sind wahre Melting Pots für die Gründer von morgen. Nach der Bewerbungsfrist für Red Bull Basement bis 25. Oktober 2020 und der allgemeinen Voting-Phase steht nach dem Jury-Entscheid der Österreich-Finalist fest. Surfen auf Bali oder Tauchen auf den Malediven, Spanischkurs oder ein Kochkurs für die Levante Küche? Hauptsache raus aus dem (Uni-)Alltag, mitten rein in die Erlebniswelt "Leben". Mit ihrer Idee der "xCover Bucket List" haben es das dreiköpfige Gründerteam Joel Eggimann, Michael Harding und Raphael Kagermeier geschafft, sowohl die Community als auch die Jury zu überzeugen.

"Wir wollen mit unserer Plattform ein Trittbrett bieten, damit Menschen ihren Träumen nachgehen und ein Leben voller Freude führen können." Joel Eggimann, Gründer

"Wir sind richtig happy, dass unsere Reise bei Red Bull Basement weiter geht und sind extrem gespannt auf die jetzt anstehende Entwicklungsphase mit den internationalen Mentoren", betont Co-Founder Michael, der in Wien Pharmazie studiert. "Ganz weit weg von unserer Idee und doch wieder so nah", erzählt der gebürtige Oberösterreicher. "Ich bin gern auf Reisen, betreibe Parkour sowie Freerunning und meine Studienkollegen staunen in der Uni immer, wie sich das alles neben dem Studium ausgeht. Und da setzt die Wirkungsweise unserer Startup-Idee an. Mit xCover Bucket List kann man seine Lebensziele, Travel-Destinationen und Abenteuer eintragen, die man in seinem Leben unbedingt erleben will."

Genau hier liegt der Connex zu Joel Eggimann. Auch er ist Parkourläufer und kennt Michael schon einige Jahre. Und er untermauert das gleich mit Daten und Fakten: Denn die Wahrscheinlichkeit ein Ziel zu erreichen erhöhe sich um etwa 42 Prozent, wenn dieses verschriftlicht werden würde. Durch diesen Prozess des Aufschreibens bleibt das Ziel nicht nur ein Gedanke, sondern der erste Schritt in Richtung Realisierung eines Ziels ist bereits gesetzt. "Nur durch Warten gehen unsere Träume nämlich auch nicht in Erfüllung", sagt Joel. "Wir wollen mit unserer Plattform ein Trittbrett bieten, damit Menschen ihren Träumen nachgehen und ein Leben voller Freude führen können."

Warum Red Bull Basement?

Darum! Michael und Joel bringen es auf den Punkt, warum Red Bull Basement für sie auch bereits in der aktuellen Phase für das xCover Bucket List Team extrem wichtig sein kann. "Die App-Entwicklung ist im Zeitplan und wird bis Ende Dezember 2020 in Google Play Store und AppStore zum Download verfügbar sein. Aber wir wollen durch die Expertise der internationalen Mentoren und Speaker unsere Idee immer weiter optimieren, die unterschiedlichen Sichtweise für unsere Entwicklungen nutzen und so unserem ganzen Projekt einen weiteren Twist mitgeben. Mit noch mehr Feedback aus den unterschiedlichsten Bereichen können wir unser Angebot perfekt auf die Zielgruppe anpassen“, erklärt Joel.

Mitgründer Michael weiß um die unterschiedlichen Wünsche und Träume der Menschen: "Die Motivation der User kann ganz unterschiedlich sein: Es können die Ziele von ‚Reisen in ferne Länder‘ oder ‚das Erlernen einer neuen Sprache‘ bis hin zu ganz anderen Lebenszielen variieren. Wichtig sind dabei nur die drei Fragen: ‚Was? Warum? Wie?‘ Sie spielen dabei eine entscheidende Rolle und werden auf der Plattform von der Community gelöst." In dieselbe Kerbe schlägt Joel: "Die Lebensziele, die man in unserer App eintragen kann, umfassen nicht nur Reisen. Sie sind vielfältig & individuell, genauso wie unsere User und unsere Plattform selbst. Genau deshalb bieten wir die passenden Schritte, um mitzuhelfen, jeden Traum, vom Erlernen einer Sprache oder eines Instrumentes bis zum ultimativen Abenteuer jeder Art, in Erfüllung gehen zu lassen oder ihn zumindest step by step zu erleben.“

So kann es nicht nur der Traumurlaub sein – sondern eine ausgedehnte Auszeit in Neuseeland zwischen Matura und Studium oder Master und der ersten Vollzeitanstellung. „Stell dir vor, du bekommst aus der Community, die das selbst schon erlebt hatte, einen Tipp für die besten Unterkünfte, wie man Geld dazuverdienen kann und was man sich bei den unterschiedlichen Spots auf jeden Fall nicht entgehen lassen sollte“, betont Michael Harding und ergänzt, dass die xCover Bucket List auch einzelne Personen, die auf der ganzen Welt verstreut ihre App verwenden würden, in ihren Interessen und Entdeckungsreisen verknüpfen könnte. „Du willst mit dem Campingbus quer durch Skandinavien reisen und suchst nach Gleichgesinnten für diesen Monatstrip? In unserer xCover Bucket List wirst du bestimmt fündig. So entstehen Freundschaften, die es ohne unsere App wohl nie gegeben hätte.“

Die supermotivierten Couch-Potatoes

Ich versäume vor lauter studieren, lernen und arbeiten die coolste Zeit des Lebens. Ich sitz den ganzen Tag nur am Computer und irgendwie rinnt mir täglich die Zeit viel zu schnell durch die Finger ... "Diese Gedanken kennen wir ja alle: Oftmals fühlt es sich so an, als würde das Leben einfach so an uns vorbeiziehen und wir haben noch immer nicht die Dinge getan, welche wir eigentlich bereits vor Jahren hätten tun wollen", erzählt Gründer Joel und weiß, dass die Gründe dafür vielfältig sind: "Entweder sind wir durch die Größe des Traumes überfordert oder wir wissen nicht genau, wo wir überhaupt beginnen sollen. Das führt leider oft dazu, dass wir dann plötzlich an unseren Träumen zweifeln und diese aufgeben, ohne es überhaupt versucht zu haben. Und das wäre einfach viel zu schade ... dafür ist das Leben einfach zu kurz." Damit es in Zukunft heißt: xCover Bucket List App downloaden und ab ins Abenteuer Leben!

Durchdachtes Fundament

Raphael ist der Technik-Nerd des Gründerteams und für die Umsetzung der xCover Bucket App verantwortlich: "Mit xCover entwickeln wir eine Plattform übergreifende Anwendung, welche Personen, die nach gleichen Erlebnissen und Ziele streben 'matcht', gegenseitige Synergien aufbaut und dadurch unterstützt, ihre Träume auch Realität werden zu lassen." Die App ist zudem mit modernsten technischen Möglichkeiten ausgestattet und unterstützt die User mithilfe des Machine Learning Konzepts im Backend beim Finden der perfekten Travel-Partner oder beim Herausfinden von Erlebnis-Überschneidungen innerhalb der Community.

