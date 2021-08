Diese innovativen Geister sind nicht dazu bereit, den üblichen Weg zu akzeptieren, nur, "weil das schon immer so war". Vielmehr liefern sie neue, technische Lösungsvarianten und Perspektiven auf gesellschaftliche Probleme, um aktiv und bedeutsam auf die zukünftigen Entwicklungen einzuwirken. Red Bull Basement ist als globales Programm zur Stelle, um ihre Ideen in einer fruchtbringenden Umgebung, vollgepackt mit Inspiration, umzusetzen. Alle Studierenden, egal aus welcher Sparte, sind willkommen, ihre Möglichkeiten in Form von neuen Netzwerken, Kollaborationen und Workshops mit Experten, Mentoren und Peers voll auszureizen. Warum sollten sie auch auf den Abschluss warten müssen, um ihre Lösungsvorschläge endlich umsetzen zu können?

Diese innovativen Geister sind nicht dazu bereit, den üblichen Weg zu akzeptieren, nur, "weil das schon immer so war". Vielmehr liefern sie neue, technische Lösungsvarianten und Perspektiven auf gesellschaftliche Probleme, um aktiv und bedeutsam auf die zukünftigen Entwicklungen einzuwirken. Red Bull Basement ist als globales Programm zur Stelle, um ihre Ideen in einer fruchtbringenden Umgebung, vollgepackt mit Inspiration, umzusetzen. Alle Studierenden, egal aus welcher Sparte, sind willkommen, ihre Möglichkeiten in Form von neuen Netzwerken, Kollaborationen und Workshops mit Experten, Mentoren und Peers voll auszureizen. Warum sollten sie auch auf den Abschluss warten müssen, um ihre Lösungsvorschläge endlich umsetzen zu können?

Diese innovativen Geister sind nicht dazu bereit, den üblichen Weg zu akzeptieren, nur, "weil das schon immer so war". Vielmehr liefern sie neue, technische Lösungsvarianten und Perspektiven auf gesellschaftliche Probleme, um aktiv und bedeutsam auf die zukünftigen Entwicklungen einzuwirken. Red Bull Basement ist als globales Programm zur Stelle, um ihre Ideen in einer fruchtbringenden Umgebung, vollgepackt mit Inspiration, umzusetzen. Alle Studierenden, egal aus welcher Sparte, sind willkommen, ihre Möglichkeiten in Form von neuen Netzwerken, Kollaborationen und Workshops mit Experten, Mentoren und Peers voll auszureizen. Warum sollten sie auch auf den Abschluss warten müssen, um ihre Lösungsvorschläge endlich umsetzen zu können?

"Das Coole an Red Bull Basement ist, dass eine breite Palette an Ideen ein offenes Ohr findet. Es ermöglichte uns, einen Prototypen zu bauen, intellektuelle Erfahrungen zu sammeln und neue Geschäftsbeziehungen abzuschließen. Zudem konnten wir unser Know-How mit den verschiedensten Workshops erweitern", meint Lava Aqua X Co-Gründer Paramveer Bhachu. "Wir wollten außerdem für Nachhaltigkeit und den sparsamen Umgang mit Wasser eintreten und der Umfang des Events hat uns mit Leuten aus der ganzen Welt zusammengebracht."

"Das Coole an Red Bull Basement ist, dass eine breite Palette an Ideen ein offenes Ohr findet. Es ermöglichte uns, einen Prototypen zu bauen, intellektuelle Erfahrungen zu sammeln und neue Geschäftsbeziehungen abzuschließen. Zudem konnten wir unser Know-How mit den verschiedensten Workshops erweitern", meint Lava Aqua X Co-Gründer Paramveer Bhachu. "Wir wollten außerdem für Nachhaltigkeit und den sparsamen Umgang mit Wasser eintreten und der Umfang des Events hat uns mit Leuten aus der ganzen Welt zusammengebracht."

"Das Coole an Red Bull Basement ist, dass eine breite Palette an Ideen ein offenes Ohr findet. Es ermöglichte uns, einen Prototypen zu bauen, intellektuelle Erfahrungen zu sammeln und neue Geschäftsbeziehungen abzuschließen. Zudem konnten wir unser Know-How mit den verschiedensten Workshops erweitern", meint Lava Aqua X Co-Gründer Paramveer Bhachu. "Wir wollten außerdem für Nachhaltigkeit und den sparsamen Umgang mit Wasser eintreten und der Umfang des Events hat uns mit Leuten aus der ganzen Welt zusammengebracht."

Red Bull Basement wurde 2018 ins Leben gerufen mit Bewerbungsmöglichkeiten in ganzen 16 Ländern und die Teilnehmerzahlen nehmen Jahr für Jahr zu. 2021 findet das Event mit 45 teilnehmenden Ländern in seiner bisher größten Form statt.

Red Bull Basement wurde 2018 ins Leben gerufen mit Bewerbungsmöglichkeiten in ganzen 16 Ländern und die Teilnehmerzahlen nehmen Jahr für Jahr zu. 2021 findet das Event mit 45 teilnehmenden Ländern in seiner bisher größten Form statt.

Red Bull Basement wurde 2018 ins Leben gerufen mit Bewerbungsmöglichkeiten in ganzen 16 Ländern und die Teilnehmerzahlen nehmen Jahr für Jahr zu. 2021 findet das Event mit 45 teilnehmenden Ländern in seiner bisher größten Form statt.

Das Bewerbungsfenster ist zwischen 1. September und 24. Oktober offen. Die Teams sind dazu aufgefordert, ein Video in der Länge von 60 Sekunden einzureichen, in dem ihre Ideen näher ausgeführt werden. Die Öffentlichkeit ist dann dazu eingeladen, jenen Ideen, deren Umsetzung die Welt ihrer Ansicht nach am dringendsten benötigt, sogenannte "Community Shout-Outs" zu geben.

Das Bewerbungsfenster ist zwischen 1. September und 24. Oktober offen. Die Teams sind dazu aufgefordert, ein Video in der Länge von 60 Sekunden einzureichen, in dem ihre Ideen näher ausgeführt werden. Die Öffentlichkeit ist dann dazu eingeladen, jenen Ideen, deren Umsetzung die Welt ihrer Ansicht nach am dringendsten benötigt, sogenannte "Community Shout-Outs" zu geben.

Das Bewerbungsfenster ist zwischen 1. September und 24. Oktober offen. Die Teams sind dazu aufgefordert, ein Video in der Länge von 60 Sekunden einzureichen, in dem ihre Ideen näher ausgeführt werden. Die Öffentlichkeit ist dann dazu eingeladen, jenen Ideen, deren Umsetzung die Welt ihrer Ansicht nach am dringendsten benötigt, sogenannte "Community Shout-Outs" zu geben.

Assessment Tool. Letzteres wurde von einem Experten-Team an Psychologen entwickelt und ist für alle zugänglich. Der Persönlichkeitstest liefert den Teilnehmern einen umfangreichen Bericht, der sich auf ihre Stärken konzentriert und ihnen zugleich Rückmeldung darüber gibt, wie sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Red Bull Wingfinder ist gerade in dieser Phase, wo die einzelnen Teammitglieder eng zusammenarbeiten müssen, um ihre Wirkkraft zu maximieren, ein wertvolles Tool.