Red Bull Basement: Verwirkliche deine Ideen

Wenn du ein kreativer Student mit einem ausgeprägten Unternehmergeist oder ein Erstgründer bist, könnte die Ausgabe 2026 von Red Bull Basement dein Sprungbrett sein und dich samt deinen Geistesblitz ins Rampenlicht rücken. Red Bull Basement könnte mit den angebotenen Ressourcen und Mentoren genau der richtige Boost dafür sein, echten Impact zu erzielen und deine herausragende Idee in ein realisierbares Produkt zu verwandeln.

Der Gewinner des Red Bull Basement World Final 2024 in Tokio, Soj Gamayon von den Philippinen, hatte die Chance seinen Lebens , als ihn der Hauptpreis für den Sieg bei Red Bull Basement ins Silicon Valley in den USA, dem legendären Technologie-Hub, führte.

Soj Gamayon mit der Siegertrophäe beim Red Bull Basement World Final © Jason Halayko / Red Bull Content Pool

Und in diesem Jahr wird das Red Bull Basement World Final genau dort in der ikonischen US-Region stattfinden und über 40 nationale Finalisten-Teams in ein unvergessliches dreitägiges Erlebnis eintauchen lassen. Das Ganze gipfelt in der Bekanntgabe des globalen Gewinners, dessen Preispaket 100.000 US-Dollar an aktienfreier Finanzierung – und noch mehr umfasst.

01 Hier sind die Neuerungen für Red Bull Basement 2026

02 Bewerbungsphase - neue KI-Ressourcen

Einzelpersonen und Zweierteams können sich für Red Bull Basement bewerben © Jason Halayko / Red Bull Content Pool

Ein neues KI-Bewerbungstool macht die Bewerbung so einfach wie noch nie und gibt dir KI-Unterstützung an die Hand.

Du hast bis jetzt noch keine bahnbrechende Idee? Das KI-Bewerbungstool hilft dir beim Brainstorming. Du hast bereits eine spannende Idee im Hinterkopf? Das KI-Tool hilft dir, deine Idee zu verfeinern und für einen Pitch auf den Punkt zu bringen.

Sobald du bereit bist, erstellt dir das KI-Tool den für die Bewerbung bei Red Bull Basement notwendigen One-Pager. Diesen musst du einreichen, um eine Chance zu haben, für das National Final in Österreich ausgewählt zu werden.

03 Nationale Endrunde - Prototypen-Entwicklung

Beeindrucke die Jury und check dir dein Ticket ins Silicon Valley © Adam Glanzman/Red Bull Content Pool

Wie auch in den vergangenen Jahren werden nach dem Ende der Einreichfrist alle Bewerbungen überprüft und die Teams mit den besten Ideen werden zum National Final eingeladen. Dort wählt eine Jury aus lokalen Branchenführer:innen und Expert:innen ein Siegerteam aus, das sein beim Red Bull Basement World Final im Silicon Valey vertritt.

Was aber in diesem Jahr neu ist: In diesem Jahr werden die Teams, die für die Teilnahme am National Final ausgewählt wurden, nicht nur an ihrem Pitch feilen, sondern auch mithilfe von KI-gestützten Tools einen Prototyp entwickeln.

04

KI-Tools helfen den Teams bei der Vorbereitung auf das World Final © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Die Entwicklungsphase, in der sich die nationalen Gewinner:innen auf ihren Pitch beim Red Bull Basement World Final vorbereiten, wird produktiver denn je sein. In diesem Jahr erhalten die nationalen Gewinner:innen essentielle Ressourcen wie AMD KI-Laptops, Microsoft Azure-Guthaben und fachkundige Mentor:innen zur Verfügung gestellt, um ihre Prototypen in Vorbereitung auf das World Final in Minimum Viable Products (MVPs) weiterzuentwickeln.

05 Weltfinale - neuer Ort, neue Möglichkeiten

Die Jury auf der Bühne beim Red Bull Basement 2024 World Final in Tokio. © Suguru Saito / Red Bull Content Pool

Jedes Red Bull Basement World Final hat einen neuen Austragungsort, und 2026 findet das Event zum ersten Mal in San Francisco und im Silicon Valley statt. Das nordkalifornische Technologiezentrum gilt als Epizentrum der Innovation und ist bekannt als Geburtsort zahlreicher Unternehmen, die die Welt verändert haben.

Das World Final bietet stets ein facettenreiches Programm aus Networking, Mentoring, inspirierenden Keynotes und praxisnahen Lernerfahrungen mit Branchenexpert:innen. In diesem Jahr wird die Agenda um neue Storytelling-Trainings und KI-Workshops erweitert – sowie um weitere technologiebasierte Highlights, die noch angekündigt werden.

Red Bull Basement bietet Lern- und Networking-Möglichkeiten © Balazs Palfi/Red Bull Content Pool

06 Hauptpreis - neues Paket

Das Siegerteam, das sich in dieser globalen Challenge der besten Ideen, die Red Bull Basement 2026 Jury am meisten überzeugt, erhält 100.000 US-Dollar an eigenkapitalfreier Finanzierung, 25.000 Us-Dollar an Microsoft Azure-Guthaben und Mentoring von Red Bull Ventures. (Weitere Informationen findest du in den FAQs auf www.redbullbasement.com .)

Red Bull Basement arbeitet mit Microsoft, AMD und Red Bull Ventures zusammen, um dir KI-Tools, Mentoring und eine globale Plattform zur Verfügung zu stellen, die dir helfen sollen, deinen Ideen in die Realität umzusetzen – und ihnen Flügel verleihen, um sie im Silicon Valley zu pitchen.

Es braucht nur eine Idee, um etwas zu bewirken. Was ist deine?

Bewirb dich bei Red Bull Basement und beginne deine Reise als Gründer hier .