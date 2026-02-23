Red Bull Basement: Wenn aus einer Idee Realität wird

Hallo Patrick, wie geht's? Lass uns gemeinsam zurückblicken auf die vergangenen Monate. Wie hat dich Red Bull Basement auf deinem Weg unterstützt?
Red Bull Basement war für mich einer der wichtigsten und schönsten Momente meines Lebens. Es war nicht nur ein Wettbewerb, sondern der Moment, in dem ich gespürt habe, dass Menschen an mich und meine Idee glauben. Diese Bühne, das Umfeld und die Begegnungen mit Gleichgesinnten haben mir enormen Rückenwind gegeben. Ich habe dort gemerkt, dass aus einer Idee etwas Reales entstehen kann, wenn man den Mut hat, sie zu zeigen und konsequent umzusetzen.
Welche Türen hat Red Bull Basement für dich geöffnet?
Red Bull Basement hat mir Türen geöffnet, die ich alleine so schnell nicht erreicht hätte. Durch das Programm bin ich in ein starkes Startup-Umfeld in Innsbruck gekommen und konnte mein Projekt gezielt weiterentwickeln und auf den Markt bringen. Besonders wertvoll war auch die Unterstützung bei der Sichtbarkeit, etwa durch Pop-up-Aktionen an Universitäten, die ohne Red Bull in dieser Form kaum möglich gewesen wären. Dadurch konnten wir früh mit echten Nutzerinnen und Nutzern in Kontakt kommen, Feedback sammeln und erste Kundinnen und Kunden gewinnen. Zusätzlich waren die Kontakte zu erfahrenen Mentoren sowie zu relevanten Playern aus dem Startup-Ökosystem sehr hilfreich.
Du hattest als Österreich-Gewinner dein Ticket für das Red Bull Basement World Final in Tokio in der Tasche. Was hast du von diesem Trip mitnehmen können?
Tokio hat mir vor allem gezeigt, wie wichtig Offenheit ist. Man sollte jede Möglichkeit nutzen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und Feedback aktiv einzuholen. Wenn man mit voller Konzentration und Motivation in die Workshops geht, kann man extrem viel mitnehmen. Die Coaches, Mentoren und Juroren sind vor Ort, um einen wirklich weiterzubringen. Mit dieser Haltung entsteht ein enormer Mehrwert – fachlich und persönlich.
Hast du dein Projekt mit den neuen Inputs und deinen Erfahrungen weiterentwickeln können?
Ja, auf jeden Fall. Nach dem Wettbewerb habe ich einen ersten Prototypen aufgebaut und das Projekt konsequent vorangetrieben. Das Feedback aus dem Finale, die Gespräche mit Mentoren sowie die Erfahrungen aus den Workshops haben mir geholfen, die Idee klarer zu strukturieren, den Nutzen präziser zu formulieren und marktnäher zu denken. In weiterer Folge habe ich das Projekt professionalisiert, ein Team aufgebaut und die nächsten Schritte strategischer umgesetzt. Ohne die Motivation und das Vertrauen aus Red Bull Basement wäre dieser Prozess deutlich langsamer verlaufen.
Wo steht dein Projekt aktuell?
Aktuell haben wir ein Team aufgebaut und bereits erste Kundinnen und Kunden gewinnen können. Besonders gut hat der Sommer funktioniert, weil viele Erasmus-Studierende und internationale Gäste nach Innsbruck gekommen sind und für Fahrradtouren über unsere Plattform Fahrräder ausgeliehen haben. Dadurch konnten wir unseren Prototypen unter realen Bedingungen validieren und das Konzept erfolgreich in den Markt bringen. Zusätzlich wurden wir beim Victor Sport Business Award als Sport Innovation des Jahres ausgezeichnet, was für uns ein wichtiger Meilenstein ist.
"Gleichzeitig war es inspirierend, Profiathleten bei den Veranstaltungen dabei zu haben, etwa beim National Final mit Dominic Thiem."
Waren das nachhaltige Benefits für dich?
Am meisten gebracht haben mir die Motivation, Inspiration und Kontakte, die ich über Red Bull Basement knüpfen konnte. Red Bull hat sehr starke Mentoren und Expertinnen und Experten aus Tech-Konzernen, Venture Capital und Startup-Inkubatoren eingebunden, mit denen man sich austauschen und die Idee gezielt verbessern konnte. Gleichzeitig war es inspirierend, Profiathleten bei den Veranstaltungen dabei zu haben, etwa beim National Final mit Dominic Thiem und beim World Final mit Molly Carlson. Diese Kombination aus professionellem Input, Community und einzigartigen Erlebnissen hat mich sehr geprägt und stark motiviert.
Was würdest du innovativen Menschen raten, die überlegen, in diesem Jahr bei Red Bull Basement mitzumachen?
Ich würde klar dazu raten, mitzumachen. In meinen Augen ist einer der größten Fehler, dass viele Menschen mit einer Idee zu lange zögern und sich nicht trauen, in die reale Welt zu gehen und offen darüber zu sprechen. Häufig gibt es die Angst, dass eine Idee „geklaut“ werden könnte, dabei ist es meist viel wertvoller, früh Feedback einzuholen und die Idee sichtbar zu machen. Man muss zu Beginn noch kein perfektes Produkt haben. Eine klare Vision, Motivation und die Bereitschaft zu lernen reichen aus. Red Bull Basement ist dafür eine sehr gute Plattform, weil man eine Bühne bekommt, Zugang zu einem starken Netzwerk hat und Unterstützung erhält, um das Projekt schneller voranzubringen.