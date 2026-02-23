Red Bull Basement: Wenn aus einer Idee Realität wird

Es gibt Augenblicke, die alles verändern können. In der Welt der Startups und innovativen Ideen ist das oft eine Bühne. Ein Pitch. Ein Raum voller Menschen, die zuhören. Denn plötzlich kann ein Funke überspringen, es wird aus einer Idee, einem Gedanken ein konkreter Weg. Patrick Funke-Rapp, österreichischen Vorjahressieger von

, hat durch seinen Erfolg diesen Moment selbst erlebt. Was als Idee begann, wurde durch Feedback, Netzwerk und internationale Erfahrungen zu einem marktfähigen Projekt. Im Interview spricht er über Rückenwind, Learnings aus Tokio – und warum Zögern der größte Fehler ist.