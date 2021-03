Tinder für den Abfall! Cyrkl revolutioniert das kommerzielle Recycling

Jeder von uns produziert die verschiedensten Arten von Müll auf unterschiedlichste Art und Weise, selbst dann, wenn wir bewusst mit unserem ökologischen Fußabdruck umgehen. Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass wir darauf achten müssen, wie wir den Abfall reduzieren. Genauso wichtig ist es aber, mit jenen Müllbergen schlau zu verfahren, die wir bereits erschaffen haben.

Sollen wir diese weiterhin in die üblichen Mülltonnen werfen? Sollen wir zumindest für ein korrektes Recycling sorgen? Oder gibt es neue Perspektiven auf die Problematik - indem wir uns etwa auf Wege konzentrieren, wie wir den Abfall direkt an Unternehmen weiterreichen können, die daraus ein neues, nützliches Produkt basteln? Das tschechische Start-Up Cyrkl setzt genau da an!

"Es ist uns gelungen, benutzte Dosen eines Festivals so zu vermitteln, dass daraus Ersatzteile für Autos gemacht wurden", erklärt Cyril Klepek, der Chef des Projekts.

Cyrkl geht davon aus, dass bis zu 90% des Abfalls durch den kommerziellen Bereich produziert wird. Ebendeshalb legt das Projekt den Fokus auf Unternehmen. Cyrkl sammelt den Abfall von solchen ein und transportiert diesen an Orte, an denen er nachhaltig und sinnvoll weiterverarbeitet werden kann, um so der Erdverschmutzung entgegenzuwirken. So gut wie jede Art von Abfall wird dabei akzeptiert, angefangen bei Plastik über Metalle bis hin zu Textilien. Mit dieser simplen Idee ergeben sich neue Möglichkeiten, um die Art und Weise, wie Hersteller und große Firmen mit ihrem Müllmanagement verfahren, nachhaltig zu verändern.

Und genau darum geht es Cyrkl. Die App ist ein digitaler Marktplatz für Recycling, die Menschen und Unternehmen, die Müll produzieren, mit jenen verbindet, die diesen aufkaufen und weise weiterverarbeiten können und so neue Produkte daraus entstehen. Cyrkl ist das größte Portal seiner Art in Zentraleuropa.

Cyrkl entstand aus der Wut heraus, wie mit den Materialien umgegangen wurde © Igor Paliatka

"Indem man 1kg Aluminium wiederverwertet, spart man sich 11kg an Kohlenstoffdioxid. Deshalb ist es so wichtig, all die Dosen und andere Aluminium-Materialien, die wir üblicherweise wegwerfen, zu recyclen", erzählt Klepek weiter. Er ist derjenige, der Cyrkl vor zwei Jahren ins Leben gerufen hat, "aus großer Wut darüber, wie mit Materialien umgegangen wird." Seine Plattform schlägt seither große Wellen.

Mithilfe modernster Technologien bringt Cyrkl die verschiedensten Unternehmen zusammen, um am Ende bessere, nachhaltigere Verfahren für die massive Menge an Abfall zu finden. Zugleich inspiriert das Projekt andere junge Enthusiasten dazu, ähnliche Initiativen so schnell wie möglich umzusetzen, denn eines es klar: Es muss auch schnell gehen!