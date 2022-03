"We will look after our planet! Let’s make the world better. Day by day. Order by order." Mit diesem Statement beschloss Charlotte Grollmisch ihren

Pitch. Ein Statement, das so viel Bedeutung hat und dennoch nicht alles erzählen, was hinter der Idee von Charlotte Grollmisch (22 Jahre) und Manuel Weberndorfer (23 Jahre) steckt. Man hat das Gefühl, dass sie schon schon lange zusammenarbeiten, die Chancen und Herausforderungen des gemeinsamen Startup-Lebens hätten sie zusammengeschweißt, um sich auf das eine große Ziel zu konzentrieren: Wir wollen unsere Idee groß machen, wir wollen mit unserem Konzept die Welt verändern.