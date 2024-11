Red Bull Basement: EcoSportnation goes Tokio und vertritt Österreich

1 aus 350! Von 350 Teams, die in Österreich für Red Bull Basement 2024 Ideen und Konzepte eingereicht haben, hat nur ein Team die Chance, Österreich beim Red Bull Basement World Final im Dezember in Tokio zu vertreten. Zugegeben: Es war richtig schwierig, aus der Fülle an den aus dem ganzen Land eingereichten zukunftsweisenden Ideen und Lösungen für wichtige Anliegen unserer Zeit, eine Top-10-Liste zu erstellen. Die für die diesjährige Ausgabe in Österreich eingereichten Ideen deckten Themen ab, die von Nachhaltigkeit, Gesundheit bis hin zu Bildung reichen. Noch enger gestaltete sich das Rennen um Platz eins im National Final.