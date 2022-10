Red Bull BassLine: Karen Khachanov triumphiert in Wien

Wer am Freitag nicht im Tennis-Zelt am Wiener Heumarkt live mit von der Partie war, hat definitiv ein echtes Tennis-Highlight versäumt. Red Bull BassLine bricht mit vielen alten Regeln von traditionellen Turnieren und verpasst der traditionellen Sportart so einen ganz neuen Anstrich. Und das kommt bei den Fans extrem gut an. Mit 1.500 Zuschauern war das Einladungsturnier ausverkauft und sie bejubelten lautstark die internationalen Tennis-Stars – bei Lokalmatador Filip Misolic sogar noch um ein paar Dezibel lauter!

„Die Stimmung war fantastisch. Die Kombination aus Live-DJ und den Licht-Effekten haben Red Bull BassLine zu einem einzigartigen Event gemacht." Karen Khachanov, Red Bull BassLine Gewinner

Karen Khachanov war bei Red Bull BassLine 2022 nicht zu schlagen © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

01 Tennis-Stars, Turntables und begeisterte Zuschauer

Die insgesamt sechs eingeladenen Spieler – darunter mit Filip Misolic auch Österreichs Tennis-Shootingstar des Jahres – matchten sich im kurzweiligen Tie-Break Format und musikalisch untermalt durch die Live-Beats von DJ Mosaken um den Sieg. Zu den großen Favoriten auf den Sieg bei Red Bull BassLine zählten die beiden Top-10-Spieler Andrey Rublev (8.) und Taylor Fritz (9.) – doch die Herausforderer des Top-Duos hatten es in sich: Karen Khachanov (18.), Diego Schwartzman (19.) und Grigor Dimitrov (32.) sowie Österreichs Lokalmatador Filip Misolic (144.) zeigten auf dem Court vor 1.500 begeisterten Fans beherztes Tennis. Österreichs Tennis-Shootingstar konnte bei Red Bull BassLine sein Talent erneut unter Beweis stellen und brachte den späteren Finalisten Grigor Dimitrov mit einigen starken Schlägen vor allem im zweiten Tie-Break ordentlich ins Schwitzen – musste sich aber am Ende dennoch geschlagen geben.

Lokalmatador Filip Misolic zeigte eine beherzte Leistung © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

02 Karen Khachanov beeindruckt mit Weltklasse-Leistung

"Ein von Anfang bis zum Schluss perfektes Event“ freute sich Triumphator Karen Khachanov wenige Augenblicke nach seinem Sieg gegen Grigor Dimitrov. „Die Stimmung war fantastisch. Die Kombination aus Live-DJ und den Licht-Effekten haben Red Bull BassLine zu einem einzigartigen Event gemacht, das ist so noch nie erlebt habe.“

Bereits ab dem ersten Aufschlag von Karen Khachanov im Tennis-Zelt am Wiener Heumarkt war klar: Er konnte sich perfekt auf das innovative Format von Red Bull BassLine einlassen und holte sich durch die 1.500 Zuschauer, die ganz nah am Spielfeld saßen sowie den DJ-Beats einen extra Push für seine Schläge und ließ seinen Kontrahenten in allen drei Spielen keine Chance.

In der ersten Runde setzte er sich gegen Diego Schwartzman mit 7:4, 7:3 klar durch, dem US-Amerikaner Taylor Fritz ließ er im Semifinale beim 7:3, 7:4 Erfolg ebenfalls keine Chance. Im Finale zeigte Karen Khachanov gegen Grigor Dimitrov, warum er auch bei den in Kürze startenden Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle ebenfalls ein Geheimfavorit ist. Er war in einem spektakulären Match im Best-of-Five Tie-Break-Format der spielbestimmende Spieler und drückte den Rallys seinen Stempel auf.

03 Tennis-Zelt wird zum Hexenkessel

Red Bull BassLine 2022 im Tennis-Zelt am Wiener Heumarkt © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

Die Fans gingen voll mit und verwandelten das Tennis-Zelt am Heumarkt in einen Hexenkessel. Grigor Dimitrov holte zwar das dritte Tie-Break, doch Karen Khachanov konterte meisterhaft und ließ danach nichts mehr anbrennen. Mit dieser Weltklasse-Leistung setzte er sich verdient mit 7:5, 7:5, 4:7, 8:6 durch und wurde mit Standing Ovations der Zuschauer gefeiert. Mit diesem Triumph tritt er die Nachfolger des Red Bull BassLine Vorjahressiegers und heutigen Nr. 1 der Tennis-Welt Carlos Alcaraz an.

Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Red Bull BassLine 2022 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool

04 Das Red Bull BassLine Lineup

2x ATP-Top-10, 2x Top-20 und mit Grigor Dimitrov und Filip Misolic zwei Spieler, die jeden Weltklasse-Spieler mit ihren Schlägen in Bedrängnis bringen können. Sie waren die Zuschauer-Magneten, die im Tie-Break Modus alles in die Wagschale warfen, um bei Red Bull BassLine in die nächste Runde einzuziehen und noch eine Runde länger die grandiose Stimmung im Tennis-Zelt am Heumarkt in Wien zu genießen.

Andrey Rublev (ATP Nr. 8)

Taylor Fritz (ATP Nr. 9)

Karen Khachanov (ATP Nr. 18)

Diego Schwartzman (ATP Nr. 19)

Grigor Dimitrov (ATP Nr. 32)

Filip Misolic (ATP Nr. 144)

05 Der Red Bull BassLine Modus

Und damit du ganz genau weißt, wie Red Bull BassLine funktioniert, klick dich in dieses Erklär-Video rein!

1 Min Red Bull BassLine 2022 erklärt Hier erfährst du, wie bei Red Bull BassLine spannende Ballwechsel mit hippen Beats kombiniert werden.

06 Side-Stars on the court

Was ist genau so unüblich wie ein Live-DJ während eines Tennis-Turniers? Genau: Breakers und eine internationale BMX-Legende. Die UFA Crew heizte gemeinsam mit B-Boy The Wolfer in einer Spielpause den Zuschauern mit ihren einzigartigen Dance-Moves ein. Vor dem Finale war es der dreimalige BMX-Weltmeister Jorge 'Viki' Gomez , der mit seiner Show für staunende Gesichter sorgte.

Wenn du Red Bull BassLine im Tennis-Zelt am Wiener Heumarkt verpasst hast, kannst du das pulsierende Tennis-Turnier als Video on Demand auf Red Bull TV nachschauen!

Unser Tipp: Wenn Red Bull BassLine wieder einmal in deiner Nähe stattfinden, dann lass es dir nicht entgehen!