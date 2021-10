Red Bull BassLine: Aufschlag in die Zukunft!

am Freitag, 22. Oktober 2021, seine Premiere. Dabei kämpfen acht Tennis-Stars um Superstar Stefanos Tsitsipas, Youngster Carlos Alcaraz oder Routinier Feliciano Lopez in einem "Best-of-three"-Tiebreak-Turnier um den Sieg beim revolutionären Turnierformat, das es so noch nicht gegeben hat. Mit diesem Event wird auch das Projekt "Tennis 2 Go" am Platz des Wiener Eislauf-Vereins spektakulär eröffnet.

Die Location zum Aufschlag in die Tennis-Zukunft passt wie die Faust aufs Auge zum bahnbrechenden Event Red Bull BassLine! Im Zelt am Platz des Wiener Eislauf-Vereins am Heumarkt, in dem in diesem Jahr auch erstmals Matches im Rahmen der Erste Bank Open ausgetragen werden, hämmern der Top-Ten-Star Stefanos Tsitsipas (Nr. 3 der Weltrangliste), der spanische Überflieger Carlos Alcaraz und dessen routinierter Landsmann Feliciano Lopez am Freitag, 22. Oktober 2021, bei einem Tiebreak-Turnier die Bälle übers Netz.