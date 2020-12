"Ich habe keine Angst vor dem Verlieren. Ich genieße den Moment, und will mich so gut ich es in diesem Augenblick kann präsentieren. Das ist mein Geheimnis", sagte B-Girl

Die aus Krasnodar im südlichen Russland stammende Kastet, deren Name auf Deutsch 'Schlagring' bedeutet, ist zweifellos eine der größten Stars der Szene – und im Jahr 2020 zementierte sie ihren Status ein, indem sie in ihre eigenen Fußstapfen trat und das herausfordernde Jahr mit dem Sieg beim Red Bull BC One World Final in Salzburg krönte.

Am 9. November 2019 fand das Red Bull BC One World Final in Mumbai statt. Menno aus Holland und Kastet nahmen die beiden begehrten Titel mit nach Hause. Alle wichtigen Details findet ihr bei uns.

Beim 17. Red Bull BC One World Final holten sich B-Girl Kastet und B-Boy Shigekix die Red Bull BC One World Final Titel. Hier findet ihr alle Infos zum einzigartigen Breaking-Event in Salzburg.

