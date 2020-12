Red Bull BC One World Final 2020: Das sagen die Juroren!

Als die 17. Ausgabe des Red Bull BC One World Final 2020 im Red Bull Hangar-7 zu Ende ging, haben wir uns natürlich noch die Judges AT, Omar, Ayumi, Movie One und Lilou geschnappt, um sie nach ihrer Meinung zu den spannenden Battles zu fragen.

Jury-Mitglied AT zeigte vor den Battles auch auf der Bühne ihr Können © Little Shao/Red Bull Content Pool

Welche B-Girls und B-Boys stachen in euren Augen heraus?

AT: Ich fand Pac Pac richtig gut, wie er den ganzen Raum mit Energie erfüllt hat. Er war sehr präsent, natürlich und spontan – es hat nichts 'geplant' ausgesehen. Seine Verbindung mit der Musik kam einfach aus dem Nichts heraus und er hat es geschafft, einfach den Moment zu leben.

Omar: Madmax ist für mich wirklich herausgestochen mit ihrer Attitude und ihrem Willen, in jedes Battle als Erste reinzugehen.

Kastet mit ihrem Airfreeze im Finale gegen Madmax © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Movie One: Ich war von allen begeistert, weil ich so viel Respekt vor ihnen habe. Aber natürlich fühlt man bei manchen Leuten immer mehr. Ich habe Madmax wirklich geliebt. Sie hat mich ihre Energie richtig spüren lassen.

Kastet ist unglaublich und ein super cleveres B-Girl. Ich glaube, sie ist die Tänzerin, die am ruhigsten geblieben ist, und das können wir alle von ihr lernen. Bei Shigekix war ich vom ersten Battle an sicher, dass er der Gewinner sein könnte. Er hatte so ein Selbstvertrauen, er war extrem gut vorbereitet, das hat man in jedem Battle gesehen.

Ich kannte Philip bis jetzt kaum und habe ihn das erste Mal live gesehen. Und ich muss sagen: Ich liebe seinen Stil.

Lilou: Pac Pac, denn bei einer Veranstaltung ohne Publikum so auf dem Beat zu tanzen und so viel Energie auf die Bühne zu bringen, war crazy. Sein erstes Set brachte mich dazu, von meinem Sitz aufzuspringen.

Jurorin Ayumi auf der Red Bull BC One World Final Bühne im Hangar-7 © Little Shao

Gab es Entscheidungen, die euch richtig schwer fielen?

AT: Philip gegen Lil Zoo war die schwierigste Entscheidung für mich. Am Anfang sah es so aus, als würde Philip es durchziehen, denn er war super entspannt und geschmeidig. Aber am Ende hatte ich das Gefühl, dass er mit den wirklich kurzen Runden aufgegeben hat.

Auch das B-Boy-Finale war richtig schwer zu beurteilen. Ich hatte das Gefühl, dass Alkolil mehr Abwechslung brachte, Fluss und Geschwindigkeit veränderten sich ständig. Shigekix' Ausdauer war verrückt und er war so stark, mit so viel Kraft. Aber für mich waren seine drei Runden zu ähnlich und deshalb habe ich mich für Alkolil entschieden.

Omar: Kastet gegen Ayane war ein harter Kampf, weil es Stil, Beinarbeit und Musikalität gegen Kraft und Moves war. Ich hatte das Gefühl, dass Kastet sich selbst treuer war und letztendlich zeigte sie ein bisschen mehr Kreativität. Ayane war vielseitig, aber sie machte einfach viele Moves, die ich in den vergangenen 20 Jahren schon einmal gesehen habe.

Pac Pac im Battle gegen Alkolil © Little Shao/Red Bull Content Pool

Movie One: Ganz klar Pac Pac gegen Alkolil. Mann, ich musste so viel nachdenken, um einen Grund zu finden, mich für den einen oder den anderen zu entscheiden. Pac Pac lächelte, machte sein Ding und war richtig hardcore. Aber ich entschied mich für Alkolil, weil ich das Gefühl hatte, dass er mehr dafür kämpfte. Dieses Battle war die härteste Entscheidung für mich. Dass die Entscheidung dann mit drei Stimmen gegen zwei Stimmen war, und quasi meine Entscheidung den Ausschlag gegeben hat, war für mich richtig hart. Denn es haben nur winzige Details den Ausschlag gegeben.

Auch beim B-Girl Finale war es eine knappe Entscheidung. Schließlich gab ich meine Stimme Madmax. Sie brachte mit ihrer Attitude und ihrer Persönlichkeit so viel Feuer auf die Bühne.

Juror Lilou zeigt sein Können – nicht umsonst hat er zwei Mal gewonnen. © Little Shao

Denkt ihr, dass es die Breaker beeinflusst hat, dass keine Zuschauer live dabei waren?

Lilou: Ja. Für mich sind nicht die Battles das Highlight des Red Bull BC One, sondern wenn der MC deinen Namen ruft und du mitten in der Arena auf die Bühne springst. Die Menge ist überall um dich herum und du hörst ihren Applaus. Genau das macht es aus. Und normalerweise, wenn du einen coolen Move machst, bekommst du die Rückmeldung der Fans. Und es war dieses Mal zum ersten Mal in unserer Karriere, dass das nicht so war.

Ayumi: Ich glaube, die Tänzer fühlten sich vielleicht ein bisschen seltsam, weil es kein Publikum gab. Aber es war gut, dass sie die Screens mit ihren Freunden und ihrer Familie hatten, die sie angefeuert haben. Das war erstaunlich und eine richtig coole Sache. Ich bin mir sicher, dass das geholfen hat, ihnen vor den Battles ein bisschen Nervosität zu nehmen.

B-Girl Movie One aus Spanien nimmt ebenfalls am Jury-Stuhl Platz © Little Shao

Wie hat es sich angefühlt, zum ersten Mal drei B-Girls in der Jury zu haben?

AT: Es war schon ein gutes Gefühl, als ich hörte, dass Ayumi und Movie One mit mir in der Jury sitzen werden, weil wir schon so viele Kämpfe und Reisen zusammen erlebt haben und wir es alle bis hierher geschafft haben. Aber es sollte nicht darum gehen, ob die Jury mit B-Girls oder B-Boys besetzt ist – es geht nur darum, ein guter Juror zu sein.

Ayumi: Es ist eine große Sache für B-Girls auf der ganzen Welt, drei Judges zu sehen, wenn normalerweise oft nur ein B-Girl in der Jury sitzt. Für mich war es eine Ehre, in der Jury dabei sein zu dürfen.

Movie One: Red Bull BC One bekommt meinen Respekt für diese Jury-Zusammenstellung. Als Frau in der Jury zu sitzen, ist für mich nichts Besonderes, es ist etwas ganz Normales. Aber als ich herausfand, dass auch AT und Ayumi in der Jury sitzen, wurde ich emotional und weinte sogar ein bisschen. Ich sprach mit Ayumi und AT darüber und wir fühlten alle dasselbe. Ich denke, es war eine gute Entscheidung, uns drei B-Girls in die Jury zu berufen. Und ich bin mir sicher, dass das eine richtungsweisende Situation war.

Jury-Mitglied Omar war der erste Red Bull BC One Champion 2004 © Little Shao

Wie war euer generelles Final-Feeling in diesem Jahr?

AT: Es war total anders, aber wir alle saßen im selben Boot. Dennoch hatte ich während des Red Bull BC One World Final 2020 das Gefühl, dass alle Breaker super happy waren. Natürlich will jeder gewinnen, aber sie haben sich auch alle mit positiver Energie gegenseitig unterstützt.

Lilou: Dieses Finale steht für mich für Hoffnung. Ich fühlte so viel Energie, als ich die Breaker und ihre crazy skills gesehen habe. Wie sie von Angesicht zu Angesicht gegeneinander gebattlet haben – live und nicht nur online. Das hat richtig gut getan in so einem verrückten Jahr.

Omar: Letztes Jahr, nachdem Kastet gewonnen hatte, haben ich und mein Crew-Kollege Tyquan sie interviewt. Ich habe zu ihr gesagt, dass sie die Gelegenheit dazu haben wird, Geschichte zu schreiben – nämlich dann, wenn sie den Titel verteidigt. Jetzt hat sie es geschafft! Es war aufregend, auf ihrer Reise mit dabei zu sein. Und jetzt bin ich gespannt darauf, Madmax wieder zu sehen und zu schauen, wie sie sich weiterentwickelt. Es hat einfach Spaß gemacht.

Meet the judges © Dean Treml/Red Bull Content Pool