Red Bull BC One Cypher Austria 2022: Sina und Lil Zoo triumphierten in Wien

Egal ob aufstrebendes Talent oder arrivierte Dancer: Ab der ersten Runde spürte man in jedem Duell, dass die Breaker extrem viel Energie und Leidenschaft in ihre Battles legten, um sich ihr Ticket für das Weltfinale in New York zu ertanzen. Man merkte bei jedem Move, dass die Tänzer viel Energie aus dem euphorischen Publikum für ihre eigene Performance zogen. Am Ende konnten sich sowohl bei den B-Girls als auch bei den B-Boys die Favoriten durchsetzen, die sich jedoch beim Red Bull BC One Cypher Austria in den vergangenen zehn Jahren noch nie in die Gewinnerliste eingetragen hatten.

