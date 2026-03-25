HNRX x B-Girl Jana – Urban Art meets Breaking
© Stefan Voitl / Red Bull Content Pool
Breaking

HNRX x Red Bull BC One Cypher Austria: Wenn Urban Art auf Breaking trifft

Kunst, Bewegung und ein gemeinsamer Ursprung: Urban Artist HNRX über seine Arbeit, Inspiration und die Verbindung von Kunst und Breaking.
Autor: Günter Baumgartner
4 min readPublished on

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Red Bull BC One Cypher Austria

Red Bull BC One Cypher Austria 2026 in Innsbruck: Wer sind die besten B-Girls und B-Boys Österreichs?

Villa Blanka, Innsbruck
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Breaking und Graffiti sind mehr als nur Ausdrucksformen – sie sind quasi zwei Sprachen derselben Kultur. Beide haben ihre Wurzeln in der Hip-Hop-Bewegung und stehen bis heute für Individualität, Kreativität und Selbstexpression. Genau diese besondere Connection macht Red Bull BC One Cypher Austria in diesem Jahr mit einer coolen Kooperation sichtbar.
HNRX x B-Girl Jana – Urban Art meets Breaking

HNRX x B-Girl Jana – Urban Art meets Breaking

© Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

B-Girl Jana bringt die Verbindung der beiden Kunstformen auf den Punkt: "Die Musik verbindet uns. Die Kultur und einfach auch die Einstellung und die Werte, die wir teilen, verbindet uns. Das Freiheitsgefühl, die Rebellion und die Kreativität, also diese individuelle Kreativität, die auch, glaube ich, im Graffiti sehr geschätzt wird und die Breaking genauso."
B-Girl Jana performt vor dem Mural von HNRX

B-Girl Jana performt vor dem Mural von HNRX

© Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

Quotation
"Die Kultur und einfach auch die Einstellung und die Werte, die wir teilen, verbindet uns."
B.Girl Jana
Der Graffiti-Künstler HNRX interpretiert das Event durch ein Mural – das bereits entstandene Artwork kannst du im Rahmen des Red Bull BC One Cypher Austria in der Villa Blanka bestaunen. In Zusammenarbeit mit Vorjahressiegerin B-Girl Jana aus Innsbruck entstand eine ganz besondere Symbiose, die zwei künstlerische Disziplinen zusammenführt, die die selben Wurzeln haben.
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Du hast ein Mural für Red Bull BC One Cypher Austria 2026 gestaltet. Wie siehst du generell die Verbindung zwischen deiner Kunst und Breaking?

HNRX: "Ich glaube, man merkt immer noch sehr stark, dass beide aus derselben Wurzel kommen. Früher war Hip-Hop eine Jugendkultur, in der alles miteinander verbunden war – Breaking, Rap, Graffiti und DJing. Viele haben alles gleichzeitig gemacht. Heute haben sich diese Bereiche ein Stück weit auseinanderentwickelt, aber die Grundelemente sind noch sehr ähnlich: das Performative, das Arbeiten in der Öffentlichkeit, diese Bewegung. Und vor allem: die Motivation kommt von innen. Es geht um Selbstexpression. Man arbeitet nicht für einen äußeren Druck, sondern von innen nach außen."

Über Künstler HNRX

Wer ist HNRX?

Seine künstlerische Praxis beschäftigt sich mit der Ästhetik, sowie der sozialen & emotionalen Aufladung von Objekten

Was macht HNRX?

Gegenstände versteht er nicht als funktionale Alltagsobjekte, sondern als Träger individueller und kollektiver Narrative

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Was inspiriert dich in deiner Arbeit?

HNRX: "Sehr viel kommt aus Design – Grafik, Interior, Industriedesign. Ich arbeite gerne mit Farben und Flächen, interessiere mich stark für Plakatgestaltung und Typografie. Aber genauso inspiriert mich das Leben selbst. Neue Phasen bringen neue Ideen: manchmal reduziert, manchmal komplexer, manchmal mehr Fokus auf Schrift. Oft entstehen Dinge auch aus konkreten Aufträgen, etwa für Events – da gibt es dann gewisse Vorgaben, mit denen ich spiele, bis ein Ergebnis entsteht."

HNRX holt sich seine Inspirationen aus Beobachtungen und Alltagsobjekten

HNRX holt sich seine Inspirationen aus Beobachtungen und Alltagsobjekten

© Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

Hattest du vor diesem Projekt Berührungspunkte mit Breaking?

HNRX: "Ehrlich gesagt nicht so intensiv. Ich habe das Gefühl, dass sich die einzelnen Hip-Hop-Kulturen mit der Zeit etwas verselbstständigt haben. Mein Fokus liegt stark im visuellen Bereich, und zeitlich ist man da oft schon sehr ausgelastet. Aber ich finde Breaking extrem spannend. Es ist beeindruckend zu sehen, was möglich ist – und man erkennt schnell die Parallelen: Auch dort geht es darum, Ideen umzusetzen. Nur eben nicht auf einer Leinwand, sondern mit dem eigenen Körper."

Das klingt fast so, als würdet ihr in unterschiedlichen Medien das Gleiche tun ...

HNRX: "Genau. Im Grunde ist es sehr verwandt. Ich arbeite als Maler, B-Girls und B-Boys gestalten mit Bewegung."

Aber der kreative Prozess ist ähnlich – dieses Freestylen, dieses Reagieren auf den Moment. Wie würdest du deine eigene Kunst beschreiben?

HNRX: "Ich bin bildender Künstler mit Fokus auf Malerei, arbeite aber auch viel digital und im Grafikdesign. Meine Arbeiten sind oft sehr plakativ, flächig und beinhalten viel Typografie. Alles beginnt bei mir mit einer Zeichnung. Ich zeichne viel analog im Skizzenbuch, digitalisiere das dann und arbeite weiter damit. Aus diesen Zeichnungen entstehen Flächen, Kompositionen, ganze Werke."

Und wie entstand das Mural für den Red Bull BC One Cypher Austria 2026?

HNRX: "Oft ist der Ursprung etwas ganz Einfaches. In diesem Fall war es zum Beispiel eine gezeichnete Aststruktur mit Verzweigungen. Ich habe diese Zeichnung digital weiterbearbeitet, skaliert, farblich verändert und zusammengesetzt. Daraus entsteht dann eine gewisse Tiefe, teilweise mit Unschärfen. Das ist ein Prozess, der auch dauern kann, bis es sich richtig anfühlt."

Mehr über HRNX erfährst du hier: www.hnrx.at

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