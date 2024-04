Es ist alles angerichtet für den finalen Showdown beim legendärsten Breaking-Event Österreichs am 27. April 2024 in der Ballonhalle Wien . 65 B-Boys und 13 B-Girls aus ganz Österreich tanzten am Samstag beim Qualifier des Red Bull BC One Cypher Austria 2024 um ihren großen Traum: Den Sieg bei Österreichs prestigeträchtigstem Breaking-Event und ihr Ticket für das Red Bull BC One World Final am 7. Dezember 2024 in Rio de Janerio. Angeheizt von Host "Godfather" und zu den Beats der DJs Honey Melon und Uncle Willi verwandelten die B-Girls und B-Boys den Battle-Room zu ihrem Playground.

Beim Red Bull BC One Cypher Austria 2024 wird dann neben B-Girl Dora und B-Boy Lil Zoo auch legendärer B-Boy im Jurorensessel Platz nehmen. Niemand geringerer als B-Boy Junior aus Frankreich macht sich auf die Reise, um den österreichischen Breaker ganz genau auf die Beine zu schauen. "Wir haben als Judges eine große Verantwortung und respektieren die harte Arbeit, die jeder Breaker investiert, um beim Red Bull BC One Cypher Austria mit dabei zu sein", betont der international erfolgreiche B-Boy Junior. Er bringt viel Erfahrung als Tänzer und Juror mit – er war in seiner Karriere schon in beiden Rollen bei Red Bull BC One World Finals am Start.

B-Boy Junior ist Teil der Red Bull BC One Cypher Austria 2024 Jury © Little Shao "Wir haben als Judges eine große Verantwortung." Junior

Worauf achten die Judges ganz genau und welche Feinheiten entscheiden im 1-vs-1 Battles über Sieg oder Niederlage? Das verrät uns B-Girl Dora: "Der Gesamteindruck aus Ausführung, Technik, Qualität und Schwierigkeitsgrad der Moves und Transitions zählt", erklärt die Red Bull BC One Cypher Gewinnerin aus 2019. "Dazu gehört auch Kreativität, Musikalität und Spontanität, um auf die Beats reagieren zu können. Mein Tipp an alle Breaker: Zeigt alles, was ihr im Repertoire habt." Auch für B-Boy Junior ist die Musikalität im Fokus: "Mir persönlich ist wichtig, wie die Breaker ihren Style zur Musik anpassen, die der DJ auflegt. Nur wer hier on point ist, kann es schaffen, mich mit seiner Performance mitzureißen."

1 Min Red Bull BC One Cypher Austria 2024 Teaser Der Red Bull BC One Cypher Austria sucht auch 2024 die Breaking Elite Österreichs.

01 Red Bull BC One Cypher Austria 2024: Das Finale

Ohja, es stehen richtig geniale Battles an – das Niveau ist verdammt hoch. Jetzt geht es darum: Wer kann den beiden fix für das Österreich-Finale qualifizierten Titelverteidigern B-Girl Sinaya aus Kärnten und B-Boy Hynamite aus Wien in den 1-vs-1 Battles Paroli bieten? Wer kann an Tag X seine besten Moves zeigen und mit Kreativität sowie crazy Footwork überzeugen? Hier findet ihr heraus, wer am 27. April 2024 ab 19.00 Uhr auf der großen Bühne der Ballonhalle Wien um den Sieg beim Red Bull BC One Cypher Austria 2024 tanzt.

02 Die Top 8 B-Girls

Es ist einfach aufregend mitzuerleben, wie das Level der B-Girls in Österreich jedes Jahr rasant steigt. Wer, wenn nicht die Grande Dame des Breaking in Österreich, B-Girl Dora, die beim Red Bull BC One Cypher Austria 2024 sowohl beim Qualifier als auch beim Finale als Judge eine ganz wichtige Rolle einnimmt, weiß das am besten. Unter den 13 B-Girls, die sich den Quali-Battles stellten, wurden die fünf restlichen Plätze ausgetanzt – denn neben Titelverteidigerin B-Girl Sinaya aus Kärnten, sicherten sich die B-Girls Esthalavista aus Innsbruck und Spinelli aus Wien bereits ihre Wildcards für das Red Bull BC One Cypher Austria 2024 National Final am 27. April in der Ballonhalle Wien. In spannenden Duellen konnten sich die fünf B-Girls Alinza, Gameova, Jana, Manu und SoFly ihre Final-Tickets sichern und haben die Chance auf ihren Platz im World Final in Rio de Janerio.

Red Bull BC One Cypher Austria 2024 Qualifier: Best B-Girls © Ulrich Aydt / Red Bull Content Pool

B-Girl Sinaya (Titelverteidigerin)

B-Girl Esthalavista (Wildcard Carinthian-X-Break)

B-Girl Spinelli (Wildcard Circus Cypher Vol.1)

B-Girl Alinza

B-Girl Gameova

B-Girl Jana

B-Girl Manu

B-Girl SoFly

03 Die Top 16 B-Boys

Wer von der Leistungsdichte bei den B-Girls begeistert war, für den war der Qualifier bei den B-Boys eine Nervenschlacht. 13 aus 65 lautete das Motto, bei dem die drei Judges nur ein Fünftel aller angetretenen Breaker ein Ticket ins Finale der Top 16 Österreichs bescheren konnten. Denn auch bei den B-Boys war Vorjahressieger Hynamite aus Wien für das National Final gesetzt, ebenso die beiden Wildcard-Gewinner Marox und Avatar Joe. Es waren teilweise extrem enge 1-vs-1 Battles, die durch Nuancen entschieden wurden. Die young guns machen den arrivierten Breakern in Österreich mächtig Druck, so staunten nicht nur B-Girl Dora sowie die beiden B-Boys Lil Zoo und The Wolfer über the new generation, die allen voran mit B-Boy Koda oder B-Boy Sigma gehörig anklopfen. Also haltet euch fest, es wird in der Ballonhalle so richtig abgehen, wenn die Creme de la creme der österreichischen Breaking-Community um den Titel und das Flugticket zum Red Bull BC One World Final 2024 nach Rio de Janeiro tanzt!

Red Bull BC One Cypher Austria 2024 Qualifier: Best B-Boys © Ulrich Aydt / Red Bull Content Pool

B-Boy Hynamite (Titelverteidiger)

B-Boy Avatar Joe (Wildcard Circus Cypher Vol.1)

B-Boy Marox (Wildcard Carinthian-X-Break)

B-Boy Cicov

B-Boy Töma

B-Boy Koda

B-Boy Killapain

B-Boy Kelt

B-Boy Sigma

B-Boy Mogli

B-Boy Intus

B-Boy KoAar

B-Boy Tik

B-Boy Istwan

B-Boy El Vasi

B-Boy Flo

04 Check dir jetzt Tickets für Red Bull BC One Cypher Austria 2024

We are ready für einen fulminanten Showdown um den Sieg beim Red Bull BC One Cypher Austria 2024 am 27. April 2024 in der Ballonhalle Wien – seid ihr es auch? Ab 19.00 Uhr geht es in der Ballonhalle Wien los: Holt euch jetzt gleich Tickets ! Seid live mit dabei und feiert mit der Crowd jeden Move der besten Breaker Österreichs!