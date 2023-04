Red Bull BC One Cypher Austria Red Bull BC One Cypher Austria 2023 in Wien: Wer sind die besten B-Girls und B-Boys Österreichs?

bis zum Red Bull BC One Cypher Austria 2023 in den Wiener Werkshallen zeigten über 80 Tänzer:innen ihre coolsten Moves. Die besten 8 B-Girls und 16 B-Boys qualifizierten sich für das Österreich-Finale und battelten am Samstag in den mit 900 Zuschauer:innen ausverkauften Wiener Werkshallen um den Triumph bei der legendärsten heimischen Solo-Competition für Breaker. Um kurz vor 22.00 Uhr jubelten B-Girl Sinaya aus Kärnten (Funky Monkez Crew) und B-Boy Hynamite (UFA Crew) aus Wien mit der Sieger-Trophäe in der Hand über ihre Premiere als beste Breaker Österreichs.

Die Tänzer:innen griffen tief in ihre Trickkiste, um die drei Juroren B-Girl Dora (Recognize Crew), B-Girl Kastet (3:16 Crew) und B-Boy-Legende Flea Rock (Skill Methodz Crew) zu überzeugen – und sich den Traum vom Startplatz beim Red Bull BC World Final am 21. Oktober 2023 in Paris zu erfüllen.

Egal ob aufstrebendes Talent oder arrivierte Dancer: Ab der ersten Runde spürte man in jedem Duell, dass die Breaker extrem viel Energie und Leidenschaft in ihre Battles legten, um sich ihr Ticket für das Weltfinale am 21. Oktober 2023 in Paris zu ertanzen – ein Jahr, bevor es in der Stadt der Liebe auch um die ersten olympischen Medaillen im Breaking geht. Die junge Breaking-Garde zeigte beim diesjährigen

B-Girl Alinza aus Wien, die UFA Crew um die B-Boys Istwan und Hynamite sowie B-Boy Sigma, der mit 16 Jahren als jüngster Breaker ever beim Red Bull BC One Cypher Austria ins Halbfinale einzog, stehen hier für eine neue Generation der heimischen Breaking-Szene. Man merkte bei jedem Move, dass sie sich in den vergangenen Monaten enorm weiterentwickelt haben und dies auch bei Highlight-Events wie dem Red Bull BC One Cypher Austria auf den Tanzboden bringen.

Beflügelt vom Publikum zeigten vor allem B-Girl Sinaya und B-Boy Hynamite mit ihren starken Performances, dass sie ready sind, nicht nur in Österreich, sondern um sich auch in der internationalen Breaking-Szene einen Namen zu machen. Die perfekte Bühne dafür erhalten sie im Oktober 2023, wenn sich in Paris zum