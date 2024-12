B-Girl India und B-Boy sind die Red Bull BC One 2024 World Champions

Rio de Janeiro leuchtet Orange – denn Oranje gibt beim 21.

World Final

den Ton an! Die besten B-Boys und B-Girls der internationalen Szene traten bei der größten

der Welt in Rio de Janeiro gegeneinander an – am Ende jubelten B-Girl India und B-Boy

, die beiden Breaker aus den Niederlanden, über ihre World Champion Titel. Sie krönten in der Farmasi Arena in Rio de Janeiro vor rund 5.000 Fans ihre herausragende Leistung und feierten ihren zweiten (B-Girl India) und sogar vierten (B-Boy Menno) Titel in ihrer Breaking-Karriere. Damit haben sie auch ihren Eintrag in die Geschichtsbücher sicher, denn es ist das erste Mal, dass die Red Bull BC One World Final Champions sowohl im B-Boy- als auch im B-Girl-Bereich aus derselben Nation kommen.