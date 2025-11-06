Das Red Bull BC One World Final 2025 is back in Japan!

Am 9. November verwandelt sich Tokio in das Epizentrum der globalen Breaking-Szene. Wenn das

in den legendären Ryogoku Kokugikan Sumo Dome zurückkehrt, steht nur eines fest: Hier geht’s um mehr als Moves – es geht darum, wer sich in einen Flow tanzen und die Judges in den 1-vs-1-Battles überzeugen kann. Wer dies schafft, der kann den ganz großen Wurf landen und sich zum Red Bull BC One Champion 2025 krönen. Mit dabei im Reigen der besten Breaker der Welt sind auch die beiden Österreich-Champs B-Girl Jana aus Tirol und B-Boy Marox aus Wien. Sie haben bereits am Freitag beim sogenannten "Last Chance Cypher" gegen die anderen nationalen Gewinner:innen rund um den Globus um ihren Platz im großen Finale am 9. November 2025 getanzt.