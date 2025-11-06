B-Girl Jana hatte sich gut auf den Last Chance Cypher in Tokio vorbereitet
Das Red Bull BC One World Final 2025 is back in Japan!

Tokio steht ganz im Zeichen des prestigeträchtigen Red Bull BC One World Final 2025. Für Österreich sind B-Girl Jana & B-Boy Marox mit dabei, wenn die besten Breaker der Welt um den Titel tanzen.
Autor: Günter Baumgartner
4 min readUpdated on

Am 9. November verwandelt sich Tokio in das Epizentrum der globalen Breaking-Szene. Wenn das Red Bull BC One World Final 2025 in den legendären Ryogoku Kokugikan Sumo Dome zurückkehrt, steht nur eines fest: Hier geht’s um mehr als Moves – es geht darum, wer sich in einen Flow tanzen und die Judges in den 1-vs-1-Battles überzeugen kann. Wer dies schafft, der kann den ganz großen Wurf landen und sich zum Red Bull BC One Champion 2025 krönen. Mit dabei im Reigen der besten Breaker der Welt sind auch die beiden Österreich-Champs B-Girl Jana aus Tirol und B-Boy Marox aus Wien. Sie haben bereits am Freitag beim sogenannten "Last Chance Cypher" gegen die anderen nationalen Gewinner:innen rund um den Globus um ihren Platz im großen Finale am 9. November 2025 getanzt.
01

B-Girl Jana & B-Boy Marox tanzen gegen den Rest der Welt

Sowohl B-Girl Jana als auch B-Boy Marox zeigten, dass sie in den vergangenen Monaten viel an ihrem Style und ihren Breaking-Moves gearbeitet haben. Doch das internationale Niveau ist enorm hoch. "Alle Tänzerinnen sind auf einem sehr hohen Level. Ich war sehr gut vorbereitet und ich bin auch mit meiner Leistung zufrieden. Aber es hat dann leider nicht ganz gereicht" erklärte die Innsbruckerin. "Für mich war es eine große Ehre, beim Red Bull BC One World Final dabei sein zu können."
B-Girl Jana hatte sich gut auf den Last Chance Cypher in Tokio vorbereitet

© Dean Treml / Red Bull Content Pool

"Für mich war es eine große Ehre, beim Red Bull BC One World Final dabei sein zu können."
B-Girl Jana aus Innsbruck
Auch B-Boy Marox verpasste den Sprung ins große Finale, nimmt aber viele Eindrücke mit, die er für seine weiteren Breaking-Karriere nutzen will. "Ich bin extrem dankbar, in Tokio beim Red Bull BC One World Final mit dabei zu sein. Während dem Red Bull BC One Camp habe ich mich mit vielen internationalen Tänzer:innen connected. Das ganze Drumherum ist eine mega Erfahrung für mich", betonte der Wiener. "Ich nehme hier viel für meine Zukunft mit und habe schon Ziele. Ich will nicht nächstes Jahr wieder Red Bull BC One Cypher Austria mit dabei sein und es bis ins Red Bull BC One World Final schaffen.
B-Boy Marox zeigte beim Last Chance Cypher starke Moves

© Little Shao / Red Bull Content Pool

"Das ganze Drumherum ist eine mega Erfahrung für mich."
B-Boy Marox aus Wien
02

Breaking-Szene zu Gast in Tokio

Zum insgesamt dritten Mal in der Geschichte macht das größte One-on-One-Breaking-Event der Welt Halt in Japan – und mit jedem Beat steigt die Spannung. 24 der besten B-Boys und B-Girls der Welt treten an, um zu zeigen, wer 2025 den Thron des Red Bull BC One World Champion verdient. Bereits zwei Tage vor dem großen Showdown vibriert die Millionenstadt. Beim Red Bull BC One Camp Tokyo am 8. November im Yodobashi J6 in Harajuku treffen Legenden, Newcomer und Fans zu Workshops, Panels und Freestyle-Battles aufeinander.
Artwork für das Red Bull BC One World Final Tokio 2025

Red Bull BC One World Final Tokio 2025

© Red Bull

Wenn am 9. November schließlich der Beat durch die Sumo-Arena donnert, verschmelzen Tradition und Street Culture zu einem Spektakel aus dem Breaking-Meltingpot in Tokio. Powermoves, Footwork, Freezes, Toprock: Die besten Breaker der Welt bringen die Arena zum Beben. Das ist kein Tanzwettbewerb. Das ist Adrenalin, Präzision und Storytelling in Bewegung.
03

Livestream vom Red Bull BC One World Final 2025 in Tokio

Das Red Bull BC One World Final steigt am 9. November, live ab 9:00 Uhr MEZ, auf Red Bull TV und YouTube mit exklusiven Kommentaren auf Deutsch oder ohne Kommentator:innen, mit authentischem Feeling für dich direkt aus Tokio. Also: Volume up, Stream on!
04

First stop – Last Chance Cypher

B-Boy Marox holte sich in Linz den "Heimsieg"

© Daniel Eberhöfer / Red Bull Content Pool

B-Girl Jana beeindruckte die Judges mit ihren Moves

© Daniel Eberhöfer / Red Bull Content Pool

Beim Red Bull BC One World Final in Tokio am 9. November 2025 bestehen die 16 besten Teilnehmer:innen aus eingeladenen B-Girls und B-Boys, die per Wildcard direkt in das World Final einziehen, und den Last Chance Cypher-Gewinner:innen, bei denen die nationalen Champions um den Aufstieg kämpfen. Beim sogenannten "Last Chance Cypher" duellieren sich auch die Österreich-Champs B-Girl Jana aus Tirol & B-Boy Marox aus Wien mit ihren internationalen Konkurrent:innen um die verbleibenden Plätze im großen Finale am Samstag.
Der Battle-Prozess läuft folgendermaßen ab: Jede:r Cypher-Gewinner:in nimmt an einem Showcase-Battle teil, aus dem die Jury die besten 16 Breaker auswählt, die in die nächste Runde kommen. Die besten 16 treten dann in regelmäßigen K.O.-Battles gegeneinander an, bis nur noch die Anzahl derjenigen Breaker übrig ist, die ins Weltfinale einziehen.
B-Girl Jana & B-Boy Marox gewinnen den Red Bull BC One Cypher Austria 2025

© Ulrich Aydt / Red Bull Content Pool

B-Girl Jana und B-Boy Marox haben sich intensiv auf ihre Chance vorbereitet, auf der prestigeträchtigsten Breaking-Bühne der Welt zu tanzen. Der Weg zum Red Bull BC One World Final 2025 hat für sie mit dem Gewinn des Red Bull BC One Cypher Austria 2025 National Final in Linz begonnen – und findet ihren zwischenzeitlichen Höhepunkt beim Last Chance Cypher in Tokio, der am 7. November ab 9.00 Uhr MEZ live auf dem Red Bull BC One YouTube-Kanal übertragen wird.

Deine Übersicht über alle Last Chance Cypher Teilnehmer:innen

Wer wird beim Red Bull BC One Last Chance Cypher 2025 antreten?

Wenn du wissen willst, welche Tänzer:innen bereits fix im Breaker-Lineup beim Red Bull BC One World Final 2025 in Tokio mit dabei sind, kannst dir hier schon einmal die Wildcards der B-Girls und B-Boys ansehen.

