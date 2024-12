B-Girl Spinelli & B-Boy Hynamite sind ready für Rio

Red Bull BC One World Final Mach dich bereit für das Red Bull BC One World Final 2024 in Rio de Janeiro! Am 7. Dezember zeigen die besten B-Boys und B-Girls ihre Moves. Wer wird in die Geschichte des Breaking-Sports eingehen?

in Rio de Janeiro. Zwei Tage vor dem großen Breaking-Weltfinale entscheidet sich in der internationalen Vorausscheidung gegen die anderen nationalen Gewinner:innen, ob Österreichs Vertreter:innen am 7. Dezember 2024 mit den jeweils besten 16 B-Girls und 16 B-Boys der Welt um die prestigeträchtige Red Bull BC One World Champion Gürtel battlen.

in Rio de Janeiro. Wer kürt sich zu den Nachfolger:innen von B-Girl Ami (JPN) und B-Boy Hong 10 (KOR), die sich beim Weltfinale 2023 in Paris den begehrten Titel-Gürtel sicherten? Um in den illustren Kreis der jeweils besten 16 B-Girls und B-Boys der Welt zu kommen, müssen sich B-Girl Spinelli, aufgewachsen in Salzburg und jetzt in Wien lebend, und der Wiener B-Boy Hynamite beim sogenannten "

„Die Vorfreude ist riesig“, betont B-Girl Spinelli, die in Salzburg ihre ersten Breaking-Steps gemacht hat, bevor sie nach Wien übersiedelte und am 27. April 2024 sensationell die B-Girl-Wertung beim nationalen Finale gewonnen hat. Auch B-Boy Hynamite freut sich auf den Brasilien-Trip: „Ich kann es kaum erwarten. Ich war noch nie in Südamerika und ich bin sehr dankbar, dass ich durch Breaking und Red Bull nach Brasilien fliegen kann, um mich mit den besten Tänzern der Welt zu battlen. Außerdem ist es etwas ganz Besonderes, diese Challenge mit meiner sehr guten Freundin B-Girl Spinelli zu teilen.“

sind die beiden Breaker mitten in den finalen Vorbereitungen für das Weltfinale in Rio de Janeiro. „Mit Unterstützung der HEADS Coaches, Sophiela und Jenso, folge ich einem detaillierten Trainingsplan, mit dem ich mich auf das Red Bull BC One World Final und den Last Chance Cypher vorbereitet“, gewährt B-Girl Spinelli von der „Succelents“ Crew Einblicke in ihre Vorbereitungen. „Ich bekommen extrem viel Support und Rückhalt von meiner Crew und meinem Freundeskreis. Das ist eine schöne Erfahrung, weil ich merke, dass es nicht nur mich, sondern auch die Menschen um mich herum pusht.“ Für die 24-jährige gebürtige Salzburgerin ist es die größte internationale Herausforderung ihrer bisherigen Breaking-Karriere. „Ich bin gespannt, wie ich vor Ort mit dem Druck eines so großen Events umgehen werde.“

in Rio de Janeiro ins Finale zu schaffen. Es wird extrem spannend, denn bei den 1-gegen-1-Battles entscheiden oft Nuancen und so kann in jeder Runde alles passieren. Ihr kreativer Breaking-Stil soll B-Girl Spinelli und B-Boy Hynamite in der Qualifikation für das Weltfinale in Rio de Janeiro beflügeln, um sich unter die jeweiligen Top 16 B-Girls und B-Boys der Welt zu tanzen.