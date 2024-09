The Power of Red Bull Blanix

"The power of love, a force from above, cleaning my soul, flame on, burn desire" lautet die berühmte Songzeile von Frankie Goes to Hollywood. Und diese Lyrics passen richtig gut zu

Sobald die Red Bull Blanix in der Luft ist, wird es mucksmäuschenstill am Fliegerhorst Hinterstoisser. Man merkt sofort, dass es der Kontrast zu Speed und Lautstärke ist, der Red Bull Blanix bei der AIRPOWER24 so einzigartig macht. Eine Extra 300 L aus der Flotte der Flying Bulls schleppt die beiden Segelflugzeuge gleichzeitig auf eine Höhe von rund 1.500 Metern über dem Flugfeld. "Sobald wir uns ausklinken, sind wir in einem permanenten Sinkflug und sind den Elementen überlassen", betont Red Bull Blanix Pilot Ewald Roithner. "Wir müssen unser Programm sofort starten, damit wir alles, was wir in unserem achtminütigen Display bei der AIRPOWER24 zeigen wollen, auch schaffen."