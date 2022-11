Clownfiesta gewinnt das Red Bull Campus Clutch Österreich Finale!

Aktuell werden in über 40 Ländern die stärksten Valorant-Uni-Teams bei Red Bull Campus Clutch gecastet. Alleine in Österreich wagten sich 160 Student:innen in die heimischen Qualifier, wo sie sich in mehreren Etappen bis ins Nationale Finale durchschlagen mussten. Von all den Amateur-Mannschaften blieben am Ende nur noch vier Teams übrig - ihre eigenen und die Schicksale ihrer Gegner in Händen haltend.