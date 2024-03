Luna, Laura & Chris sind ready für Red Bull Can You Make It?

"Die Vorfreude ist riesig", sagt Chris. "Es wird eine life-changing experience für uns – lasst euch das nicht entgehen und bewerbt euch selbst für Red Bull Can You Make It?. Ich bin mir sicher, davon werden wir in 20 Jahren noch erzählen, was wir bis nach Berlin alles erlebt haben." Und die drei Content Creator haben natürlich auch noch ein paar Tipps für euch für das Vorstellungs-Video. "Kreiert einen Wiedererkennungswert für euer Team. Seid authentisch und kombiniert eure Talente mit funny Content. Wenn ihr zum Beispiel symbolisieren wollt, dass eure Stärke das Durchhaltevermögen ist, sagt es nicht nur, sondern zeigt es auch mit kurzen Videosequenzen, die gern auch zum Schmunzeln sein können. Baut Feeling auf und zeigt, dass ihr für das Projekt brennt. Dann stehen die Chancen gut, dass ihr bei Red Bull Can You Make It? dabei seid!"